Pametni telefoni donose revoluciju u medicini

Naučnici okupljeni na godišnjoj konferenciji u Bostonu istaknuli su kako pametni telefoni donose revoluciju u dijagnostici i liječenju hroničnih bolesti zahvaljujući aplikacijama u medicinske svrhe, prenose mediji.

Pametni telefoni već mogu brojati korake, izračunati potrošene kalorije i mjeriti srčani ritam, rečeno je na konferenciji Američkog udruženja za unapređenje nauke (American Association for the Advancement of Science).

"Ali mobiteli i tableti mogu postati efikasne dijagnostičke sprave ako se izmijeni upotreba njihovih senzora. Tako bi mobiteli mogli mjeriti kapacitet pluća i dijagnostifikovati astmu ili bronhopneumoniju", istaknuo je na skupu Shwetak Patel, profesor informatike i inženjeringa univerziteta Vasšington u Sijetlu.

Takođe je moguće poslužiti se kamerom i blicom za mjerenje, na prstu i uz odgovarajuću aplikaciju, hemoglobin u krvi i dijagnostifikovati anemiju, prenose mediji.

Za te aplikacije već su zatražene autorizacije pri Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA), rečeno je.

Senzor za pokret u pametnim telefonim može se koristiti za otkrivanje osteoporoze, smanjenje gustine kostiju koja se za sada utvrđuje skenerom. Dovoljno je držati mobitel u ruci i ukucati šifru kako bi se stvorili valovi koje detektira senzor pokreta u kameri. Smanjenje gustoće kostiju otkriva se promjenom frekvencije talasa.

"Moguće je takođe stvoriti oruđe za dijagnostiku i screening, što prije nije bilo moguće i to donosi revoluciju u dijagnostiku, liječenje i upravljanje hroničnim bolestima", kaže Patel.

Izuzetan učinak pametni telefoni mogli bi postići u zemljama u razvoju kojima nedostaje dijagnostičkih odjela.

U razvijenim zemljama, individualizovani medicinski instrumenti mijenjaju odnos između pacijenta i ljekara pružajući bolesnicima mogućnost da često sami dobiju medicinske podatke za koje su ranije morali poći u ordinaciju.

"Mobilni telefoni već pomažu oboljelima od šećerne bolesti i raka da bolje nadziru svoju bolest", kaže Elizabet Majnat, profesorica interaktivne informatike na Institutu za tehnologiju u Džordžiji.

Naučnici su već snabdjeli tabletima žene iz skromnijih sredina koje su se liječile od raka dojke kako bi one u realnom vremenu dobile sve informacije za dijagnostiku, tretman i nuspojave.

Aplikacija je efikasna i za pacijente koji nemaju novca da plate put do doktora.

Sadašnja klinička ispitivanja koštaju najmanje 12 miliona dolara. Pomoću smartphona moguće je je izvesti "mnogo efikasnija mikroispitivanja" u realnom vremenu, kojih će podaci biti bliži stvarnosti, a cijena daleko manja.