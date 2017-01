Oko zvijezde udaljene samo 14 svjetlosnih godina kruži planeta slična Veneri

Izvor: Guardian

Ugledni astronom Stephen Kane sa univerziteta San Francisco State objavio je u najnovijem izdanju časopisa "Astrophysical Journal" rezultate istraživanja solarnog sistema oko zvijezde Wolf 1061.

Kane, jedan od vodećih "lovaca na planete", se fokusirao na zvijezdu udaljenu 14 svjetlosnih godina od Zemlje oko koje kruže tri planete, a Kaneovo istraživanje pokazalo je da se jedna od njih nalazi u nastanjivoj zoni.



"Planetarni sistem oko zvijezde Wolf 1061 je važan jer je veoma blizu i pruža nam mogućnost da u budućnosti ustanovimo da li tamo postoji život", rekao je Kane.



Jedna od tri planete, Wolf 1061c, je u potpunosti u nastanjivoj zoni. Radi se o "super Zemlji", čiji je prečnik veći za 64 posto od naše planete.



"Kada tražimo planete na kojima bi moglo biti života, jedan od prvih uslova koji mora ispunjavati je da se nalazi u nastanjivoj zoni. To znači da mora biti veoma slična Zemlji. Mora biti stjenovita i nalaziti se na optimalnoj udaljenosti od svoje zvijezde. Ako je preblizu, zbog vrućine će život biti nemoguć, kao na Veneri, koja je vjerovatno nekada imala mora i okeane poput Zemlje, ali su oni isparili. Ako je predaleko, bit će prehladno i voda bi bila smrznuta, kao na Marsu", rekao je Kane.



No, Kane ipak nije optimista kada je u pitanju život na planeti Wolf 1061c.



"Vjerovatno se radi o planeti sličnoj Veneri, a loša vijest je da smo uočili da su klimatske promjene na njoj veoma česte i burne. Znači da tamo vjerovatno vlada pravi haos, veoma brzo planeta se zagrijava i hladi. No, za sve ovo trebat ćemo dodatne informacije koje ćemo dobiti u budućnosti, a mnogo će nam pomoći novi James Webb teleskop", dodao je Kane.