Mostar – jedna od top destinacija u regiji

Iako je tek sredina aprila, turistička predsezona u Hercegovini bilježi odlične rezultate. Tako je čuveni mostarski Stari grad sa Starim mostom, već pun stranih i domaćih gostiju, pa turistički radnici s ponosom kažu da je Mostar jedna od top destinacija u regionu.



Sami turisti kažu da su izuzetno zadovoljni – i priodnim ljepotama i historijskim spomenicima, ali i uslugom.



Na mostarskom Starom mostu vrvi od turista. Turistički radnici kažu kako prve rijeke gostiju na proljeće pristižu s Uskrsom, ipak, u starom gradskom jezgru već su gužve, a možete susresti ljude svih boja kože.





John i njegova supruga Alex dolaze iz grada Gloucestera, u zapadnoj Engleskoj, u blizini velške granice. Na kratkom su odmoru u Dubrovniku, a došli su na izlet u Mostar, čijih se ratnih slika sjećaju.



"Nakon što smo vidjeli neke od slika u muzeju, kako je izgledalo kad je bio uništen i kako je obnovljen, sada je sjajno", kaže John.



"Gledali smo na internetu, jako smo htjeli vidjeti Stari most, da vidimo kako je obnovljen. Zaista nas je dirnulo ono što nam je vodič rekao, jer nismo imali pojma koliko je uništavajući rat bio ovdje. Tako da je bilo jako, jako poučno doći danas ovdje", dodaje njegova supruga Alex.



Sa jedne od kula, u ljepoti Starog mosta uživa i Sinan, Turčin koji dolazi iz Švedske. "Ranije sam dolazio u Bosnu, znao sam nešto o njoj. Puna je historije, prije svega", kaže.



Slično razmišlja i Salmon, koji dolazi iz glavnog grada Sjedinjenih Država, Washingtona. "Mislim da ovdje ima mnogo historije, a takođe želio sam vidjeti i prirodne ljepote. Do sada, jako je lijepo i ugodno, a srećom imamo i lijepo vrijeme".



U Starom gradu susrećemo i Haima, koji dolazi iz jednog mjesta nedaleko od Tel Aviva u Izraelu. On i njegova grupa gostiju iz Izraela Mostar su, kažu, izabrali "što je simbol mira, što je simbol saradnje i zajedničkog života, mnogih tradicija i mnogih religija".





U Turističkoj zajednici Mostara navode kako se već sada može reći da je Mostar jedna od top turističkih destinacija u regionu. Predsjednik mostarske Turističke zajednice, Mensud Duraković, ističe da su “prvi pokazatelji ove sezone i uvoda u sezonu izvanredni“.



„Povećen je broj dolazaka u Mostar, povećan je broj različitosti ljudi koji ovamo dolaze. Gledajući parking, gledajući smještajne kapacitete, izuzetno je dobra, možda i ponajbolja turistička sezona do sad“.



Iako se zvanične statistike tek očekuju, turistički radnici s terena potvrđuju da je sezona već počela pozitivno, što se tiče Mostara. Almira Grčić, iz hotela "Almira" u mostarskom Starom gradu, kaže – turisti dolaze.



„Sad je najveći nagovještaj za Uskrs, naših ljudi što su u inostranstvu, a oni ostaju negdje petnaest dana. Što se tiče stranih turista koji dolaze na ekskurziju u Mostar, bilo iz Dubrovnika, bilo iz Splita, bilo iz Sarajeva, ili dolaze na dva, tri dana, počela je sezona. Najviše dolaze u vremenskom periodu apri, maj, juni, Nijemci, Španjolci, Koreanci i Kinezi“.



Ima li gostiju, pitali smo i jednog od mostarskih skakača sa dvadesettrogodišnjim iskustvom, Admira Delića.



„Što se tiče nas, u martu smo počeli skakati. Rekord nam je već dvanaest skokova. Obično vikendom bude malo više nego radnim danima. Za nas je sezona uveliko krenula“.



Očekuje da od 1. maja svaki dan bude turista kao vikendom u predsezoni. Admir Delić kaže da turisti dolaze iz „Koreje, Malezije, treće mjesto je Slovenija. Ali, eto, nama obično najviše naši ljudi plate skok. Pretežno. Pa poslije toga stranci“.



Koliko su strani i domaći gosti zadovoljni onim što dobiju? Almira Grčić, kaže – veoma. „Jako su zadovoljni – našom ljubaznošću, našom uslugom, našim restoranima, smještajnim kapacitetima. Stvarno kažu da nije svugdje kao kod nas, kako su ljudi ljubazni, a šta su sve prepatili. Jako su začuđeni“.



Da je to zaista tako, potvrdili su nam i neki od turista s kojima smo razgovarali. "Ljudi su veoma ljubazni, veoma gostoljubivi. Vrijeme je lijepo. Sve je lijepo, hrana je lijepa, mada jedemo svoju hranu tokom Pesaha, ali smo svime impresionirani ovdje", rekao je Haim iz Izraela.



Alex iz Engleske kaže da su „ljudi su izuzetno prijateljski nastrojeni“. "Nisam baš sasvim bila sigurna šta očekivati, jer kažu da se još uvijek može vidjeti mnogo tragova rata, ali vidim da se mnogo obnovilo i da stvari idu naprijed, što je sjajno".