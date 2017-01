Mostar: Predstavljen projekat E4U

E4U, odnosno "Evropa za tebe", naziv je projekta, kojeg je prije dva mjeseca pokrenula Evropska unija u Bosni i Hercegovini, s ciljem boljeg upoznavanja, prije svega mladih, o potrebnim društveno-ekonomskim reformama i Reformskoj agendi, što je potrebno provesti kako bi BiH postala punopravna članica EU.

Za potrebe projekta angažirani su neki od studenata i profesora sa univerziteta iz cijele BiH, s ciljem pokretranja šire kampanje o Reformskoj agendi.

Ovih dana, projekat "E4U" predstavljen je i u Mostaru, gdje je grupa tamošnjih studenata sa dva javna univerziteta, u prvi plan stavila pitanje kvaliteta obrazovanja i prvog zaposlenja, što je, kako kažu, direktno povezano sa sve masovnijim odlaskom mladih iz BiH.

Još početkom novembra prošle godine, Specijalni predstavnik i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, na Jahorini su organizirali tzv. Bootcamp, odnosno skup za učenje, na kojem je bilo riječi o koristima društveno-ekonomskih reformi na putu ka Evropskoj uniji. Takođe, na kampu, koji je okupio 56 studenata i 14 profesora sa javnih univerziteta iz cijele BiH, ovladavali su i vještinama osmišljavanja i izrade kampanje javnog informiranja.

Kako su ranije saopštili iz ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, riječ je o projektu koji angažira studente i omladinu u BiH u podizanju svijesti o društveno-ekonomskim reformama. Jedna od učesnica, inače studentica četvrte godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Iva Klepić, kaže kako se kampanjom želi objasniti koje su to koristi koje Reformska agenda donosi.

„Dobili smo zadatak formuliranja Reformske agende i pokušaja upoznavanja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini sa time što je to točno, jer znamo da nisu baš upoznati s tim i da imaju brojne predrasude“.

Iz Delegacije Evropske unije u BiH ranije su saopćili da je cilj pokrenutog projekta putem komuniciranja javnosti pobliže ukazati na pitanja nezaposlenosti, korupcije i ekonomske situacije u zemlji, kao glavnog fokusa društveno-ekonomskih reformi.

Studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" iz Mostara, Ela Meškić, objašnjava da se „projektom želi se potaći više priče o Reformskoj agendi, s obzirom na to da je malo mladih upoznato s tim, te potaći na određene promjene“.

Grupa od osam studenata sa Sveučilišta i Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru, izabrala je da se fokusira na pitanje"kvalitetno obrazovanje i dobar posao".

Šta žele postići kampanjom za koju su se obučavali i koju u okviru projekta "E4U" namjeravaju pokrenuti?

„Marketinšku kampanju počet ćemo video klipovina, kojima želimo da pokažemo uistinu kakvo je naše stanje obrazovanja, kako nama u zemlji najviše nedostaje prave prakse. Želimo to potaknuti i nadamo se da ćemo to ovom kampanjom to i uspjeti“, kaže studentica Ekonomskog fakulteta mostarskog Sveučilišta, Darija Heljić.

Mladi smatraju da je upravo nepovezanost obrazovnog sistema i tržišta rada u Bosni i Hercegovini jedan od ključnih problema, pa ga stoga žele i adresirati.

„Studenti su jako razočarani u naš sustav i ne vjeruju da će lako naći to prvo zaposlenje. Mi mislimo da se trebaju neke promjene desiti u našem obrazovnom sustavu, ali i u svijesti mladih ljudi, kako bi se bolje pripremili za posao i to što ih očekuje, kako bi obrazovanje osim teorijskog znanja nudilo više prakse“, naglašava studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Iva Klepić.

Stručnjaci su u više navrata upozorili kako postoji jaz između onoga što obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nudi i onoga što treba realnom sektoru, koji, s druge strane, vapi za školovanim kadrovima. Kako na taj problem gledaju mladi?

„Mi studenti, mislimo da imamo najkvalitetnije obrazovanje, ali nemamo primjenu tog obrazovanja u praksi i kada dođemo na tržište rada, imamo znanja, ali ga ne znamo upotrijebiti upravo zato što nismo imali prakse“, kaže studentica Ekonomskog fakulteta mostarskog Sveučilišta, Darija Heljić.



Istraživanja pokazuju da se broj ljudi koji su zadnjih godina napustili Bosnu i Hercegovinu već mjeri u desetinama hiljada, a većinu njih čine upravo mladi. Stoga je nezaobilazna tema i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, za kojeg mnogi tvrde da poprima masovne razmjere.

Studentica Ela Meškić kaže da se kampanjom "E4U" želi utjecati i na svijest mladih, te da treba pokušati.

„Mislim da ne treba ići preko granice. Uvijek postoje neke solucije i način na koji se može ostvariti i dobar posao. Ne treba gubiti nadu, doći će sigurno i prvo zaposlenje i prvo iskustvo i sve“.