Šef izaslanstva EU u BiH i specijalni predstavnik EU Lars-Gunnar Wigemark otvorio je u Gradačcu, osmi po redu, forum o temi ''Europske perspektive BiH poljoprivrede''.



Forum je okupio brojne lokalne poljoprivredne proizvođače kojima su svoja iskustva na putu ka europskim integracijama prenijeli stručnjaci iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

„Ovo je danas jedna u nizu konferencija koje se održavaju širom Bosne i Hercegovine, a startao je u Livnu. Nakon toga bili smo u Prijedoru, Banjaluci, u Brčkom, Bijeljini“, podsjetio je Lars-Gunnar Wigemark.

Cilj foruma je da saznamo što više informacija o problemima s kojima se susreću poljoprivredni proizvođači u ruralnim područjima i način na koji EU može pomoći razvoju agrara, kazao je Wigemark.





„U tom smislu urađeno je dosta u proteklih dvadeset godina u agrarnom sektoru, gdje je EU uložila gotovo trideset milijuna eura do sada, ali svakako želimo još i više da sa svoje strane uradimo. Da bi to bilo moguće, potrebno je da imamo usvojenu cjelodržavnu strategiju. U kontekstu takve strategije moram reći da je značajan dio posla urađen“.

Wigemark je istaknuo da su poljoprivredni proizvođači u dosta teškom položaju jer im nisu isplaćeni poticaji s različitih razina vlasti. Dodao je da ipak nije sve tako crno u bh. agraru.

„U razgovorima sa poljoprivrednim proizvođačima utvrdili smo da već ima značajan broj onih kojima jako dobro ide, koji su uspješni, koji već izlaze na tržište Europske unije, a mi, sa svoje strane, želimo da broj takvih bude još i veći. Zato je potrebno ispuniti fitosanitarne uslove, ali svakako je moguće. Ovo su prilike koje su dostupne i trebaju se iskoristiti“.

Loše stanje u bh poljoprivredi uzrokovano je i slabom uzajamnom povezanošću i zajedničkim djelovanjem bh. poljoprivrednika, kaže Wigemark.

„Jedna od dosadašnjih poruka sa svih ovih dešavanja svakako je snažna potreba za boljom organizacijom samih poljoprivrednih proizvođača. Dosadašnji njihov način organizacije kroz zadruge ili neka udruženja dosta je rascjepkan i nije koherentan. Potrebno je da budu ujedinjeni u svom nastupu“.

Wigemark je pozvao poljoprivrednike da ne budu pasivni, da ne očekuju od drugih da rješavaju njihove probleme već da sami pokreću inicijative.





„Kada je riječ o samom organizovanju i udruživanju poljoprivrednih proizvođača, to je nešto što - ja vjerujem - treba da dođe iz same zemlje, ne možemo se mi ni na koji način u to uplitati. Mi sa svoje strane možemo samo dati pojašnjenja šta je to što je potrebno uraditi iz perspektive Europske unije. Ali, ono što ja kontinuirano ponavljam, rekao sam to i ovdje, danas, ali jednako to govorim i u Sarajevu, Banjaluci, da je zaista apsolutno ključno za sve nivoe, državne, entitetske, kantonalne samouprave, da se usaglasi strategija u ovom sektoru. Bez postojanja strategije nema značajnije podrške EU, uključujući financijsku, koja, nažalost, zbog nedostatka strategije do sada bila ograničena“.

Tehnički posao na izradi strategije razvoja poljoprivrede na razini bh. je urađen, dodao je Wigemark.

„Za sad je ostalo samo da se donese politička odluka, potreban je politički pritisak. Iz tog razloga sam, između ostalog, naveo potrebu snažnijeg udruživanja i organiziranja poljoprivrednih proizvođača. Da su oni bolje organizirani, oni bi bili ti koji bi zahtijevali postojanje strategije u ovom sektoru", rekao je.

Forum u Gradačcu izazvao je veliki interes poljoprivrednih proizvođača. Regionalni i međunarodni stručnjaci u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja ponudili su im modele organiziranja i odgovore na konkretna pitanja, a sve u cilju unapređenja njihove proizvodnje. Nakon foruma organiziran je informativno-edukativni sajam, na kojem su izlagali partneri projekta.