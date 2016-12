Deset najčešće postavljanih pitanja u Googleovoj tražilici u 2016. godini

Izvor: BBC

Kada je riječ o najpopularnijoj tražilici na svijetu Googleu, slobodno možemo reći kako mu se obraćamo u vezi sa gotovo svim pitanjima koja imamo. Kraj je godine i Google je napravio listu od 10 najčešćih pitanja na koja smo tražili odgovore u 2016. godini.

Osim liste 10 najtraženijih odgovora, Google nas je počastio i sa nekoliko najneobičnijih pitanja kao što su "Koje je pravo ime pjevača Akona"?, "Koliko M&M bombona stane u jedno pakovanje"? i "Da li je 2016. godina stvarna ili se svemir samo poigrava"?.



Donosimo vam 10 najčešće ukucavanih pitanja u Googleovu tražilicu:



10. Kako koristiti snapchat filtere?

9. Kako prijevremeno glasati na izborima?

8. Kako uhvatiti Pokemona?

7. Kako biti zanimljiv ili smiješan?

6. Kako se boriti u Pokemon Go igrici?

5. Kako se preseliti u Kanadu?

4. Kako napraviti blato?

3. Kako igrati loto?

2. Kako se registrovati za glasanje?

1. Kako igrati Pokemon Go?



Prema ovoj listi, izgleda kako je najpopularnija tema ove godine bila igrica Pokemon Go, kao i izbori u SAD-u.