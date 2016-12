Srebrenica: Mladi dijalogom grade bolju budućnost

Projekt “Mi smo MIR!” je u proteklih šest mjeseci realizovalo Udruženje žena “Jadar” iz Konjević Polja. Oko 120 mladih iz opština Milići, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica prošlo je niz radionica usmjerenih ka izgradnji mira, povjerenja i razumijevanja. U Srebrenici su uručeni sertifikati i zahvalnice učesnicima ovog projekta.

Za Božicu Vasić iz Srebrenice od velike je važnosti što je imala priliku da učestvuje u ovom projektu.

„Učestvovala sam u projektu tokom oktobra i novembra i evo, danas se završava ceremonijom dodjele sertifikata. To mi puno znači jer sam upoznala mnogo novih ljudi i mnogo toga sam naučila na radionicama“, kaže Božica.

Radionice sa mladima vodili su mladi mirovnjaci iz Centra za izgradnju mira Sanski Most. Jedan od trenera, Stefan Terzić kaže da je bio zadivljen spremnošću mladih ljudi da zajednički rade u cilju bolje budućnosti.

„Bio sam učesnik na jednoj radionici i zadivljen sam spremnošću mladih ljudi iz ovog kraja koji je imao „tešku“ istoriju. Vidio sam da su oni spremni da grade šuživot i bolju budućnost. Kroz radionice su imali priliku i da nauče nešto novo“, ističe Stefan.

Radionice mogu koristiti da se stečeno znanje prenese na okruženje.

„Jedna od radionica imala je naziv 'Predrasude u i oko mene – lokalni resursi za izgradnju mira i šta ja mogu uraditi za izgradnju mira'. Pokušali smo objasniti mladim kako se treba da nose sa prilikama u svom okruženju i kako da rade na zbližavanju zajednice. Nastojali smo da im prenesemo znanje, kao i to da oni kasnije to prošire u svoje sredine“, dodaje Terzić.

Tokom šest mjeseci trajanja projekta “Mi smo MIR!”, Udruženje žena „Jadar“ iz Konjević Polja aktivno je radilo na jačanju svijesti mladih, prevazilaženju podijeljenosti i jačanju povjerenja među mladima iz Vlasenice, Milića, Bratunca i Srebrenice.

„Učestvovala sam na radionici u Konjević Polju gdje su nam bivši logoraši govorili o onome što su preživjeli tokom proteklog rata. To je bilo zanimljivo za nas jer smo malo o tome znali pošto smo bili mali dok se to dešavalo. Saznala sam mnogo o tome, a vidjela sam da je onima koji su prošli kroz sve to, bilo teško“, ističe Džemila Mehmedović iz Konjević Polja.

Koordinator projekta iz Udruženja žena “Jadar” Konjević Polje Tamara Cvetković bila je od početka uvjerena da će projekt pod naztivom „Mi smo Mir“ i uspjeti.

„Raduje me da smo na najbolji način uspjeli realizovati ovaj šestomjesečni projekt. Okupili smo 120 mladih iz Vlasenice, Milića, Bratunca i Srebrenice. Bili smo u Sanskom Mostu i drago mi je da smo imali priliku da povežemo mlade koji su shvatili da mogu zajednički da djeluju na ovim prostorima“, rekla je Tamara.

Ovakvih projekata i radionica treba i više.

„Neophodno je da ovih susreta bude što više. Ovdje ima Bošnjaka, Srba i Hrvata i treba da se družimo i upoznamo“, napominje Džemila Mehmedović iz Konjević Polja.

Uručenjem sertifikata i zahvalnica, završen je projekat “Mi smo MIR!” ali to ne znači da je ideja o izgradnji mira, povjerenja i razumijevanja za odgovorniju budućnost prestala.

„Mladi su kroz ovaj projekt mogli da steknu znanje o izgradnji mira. Dobili su sertifikate i nadam se da će svoja saznanja širiti dalje. Zahvalni smo onima koji su nam pomogli da realizujemo ovaj projekt, te očekujem da će on imati i svoj nastavak“, rekla je Tamara Cvetković iz Udruženja „Jadar“.

Sve ove aktivnosti podržane su od strane USAID-ovog projekta PRO-Budućnost kojeg implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.