Mesić: „Mi smo do daljnjega u uredu!“

Hrvatska Vlada pokrenula je postupak iseljavanje bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića iz njegovog ureda u Zagrebu. Mesić ostaje do daljnjega u uredu, jer se on Ustavnom sudu požalio ne samo na odluku o ukidanju, nego i na zakon po kojem je to napravljeno. Ustavni sud se negativno očitovao o odluci, ali Mesić će u svom uredu čekati što će Ustavni sud reći po ovoj drugoj njegovoj tužbi. Iako je najavljeno, još nema očitovanja resornog ministarstva.

Dramatično najavljeno iseljenje bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića iz njegovog ureda, koji je ukinut u vrijeme vlade Tihomira Oreškovića i Tomislava Karamarka, jest započelo 27. prosinca, ali će do Mesićevog izlaska još trebati pričekati. On je prijepodne razgovarao sa savjetnicima iz Ministarstva državne imovine, koje bi trebalo provesti njegovo iseljenje. Iako je najavljeno, iz Ministarstva nema očitovanja, a evo što kaže Mesić za Radio Slobodna Evropa:

„Sve je bilo korektno i civilizirano. Ja sam samo upozorio da je Ustavni sud riješio moj zahtjev za ispitivanje ustavnosti one odluke o ukidanju ureda, međutim pred Ustavnim sudom postoji i moja tužba protiv zakona po kojem je ta odluka donesena, i to Ustavni sud mora riješiti. Sada moramo vidjeti do kuda je stiglo odlučivanje Ustavnog suda po mojoj tužbi protiv napadnutog zakona.“

Otkuda će raditi, pitali smo Mesića.

„Mi smo do daljnjega ovdje, ali dogovorili smo da – čim ove proceduralne stvari budu riješene – nećemo smetati da se ovaj ured iseli.“

RSE: Pod procedurom se misli i na taj postupak pred Ustavnim sudom?

Mesić: Sve to skupa je dio istog posla.

Mesić je bio trn u oku Karamarkovom HDZ-u, i ukidanje njegovog ureda bila je po ocjeni mnogih čista politička osveta, a i sam Mesić nazvao je to reakcijom onih kojima smeta njegov antifašizam. Podsjetimo, on je bio predsjednik u dva mandata – od 2000 do 2010 godine, i zakon mu je omogućavao da ima ured doživotno, a kasnije je zakon izmijenjen i ograničio njegovim nasljednicimamogućnost ureda o državnom trošku samo na pet godina. Kada je Vlada u travnju predlagala ukidanje ureda, argumenti su bili ekonomska situacija, izjednačavanje svih bivših predsjednika u pravima, ali i argument da Mesićev ured nema „javno objavljeni učinak svog poslovanja koji bi opravdao njegovo financiranje.“

On je tada odgovorio da za učinke rada svog ureda treba pitati hrvatske poslovne ljude koji su sa njim bili na nekom od njegovog 81 putovanja po svijetu, uvijek na račun domaćina, a nikada na račun hrvatskog proračuna, i koji su od srednje Azije do Katara i Kine uspostavljali poslovne odnose, a upravo su pojačana kineska ulaganja u Hrvatsku jedan od rezultata njegovih putovanja.

Sada je politička klima drugačija, promijenio se HDZ, promijenila se Vlada, i više nema političke osvete, ali nema ni povlačenja one odluke o ukidanju ureda. A kada bude morao izići iz svog sadašnjeg ureda, imat će kamo otići.

„Stipe Mesić je počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, i kada smo čuli za situaciju u kojoj se našao, mi smo mu ponudili prostor ovdje kod nas koji imamo slobodan, i ukoliko njemu taj prostor odgovara, mi mu ga nudimo na korištenje“, kaže predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin

Savez antifašističkih boraca i antifašista smješten je u strogom centru Zagreba, petstotinjak metara od središnjeg zagrebačkog Trga bana Jelačića. Tamo se u njihovoj biblioteci od 5.000 knjiga nalazi i dio knjiga koje im je Mesić već donirao iz svog dosadašnjeg ureda u zagrebačkoj Grškovićevoj ulici. Antifašisti su već uredili prostor, a kada će se Mesić u njega useliti, ovisi o Ustavnom sudu.