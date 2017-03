Marovići sve dalje od zatvorske kazne

U Crnoj Gori nije lako sprovesti istragu, a još je teže doći do konačne, osuđujuće presude. A kako pokazuje slučaj osuđenog nekadašnjeg visokog državnog zvaničnika Svetozara Marovića i njegovog sina Miloša Marovića - u Crnoj Gori je veoma teško sprovesti presudu i privesti osuđene na izdržavanje zatvorske kazne.

Nekadašnjem visokom državnom funkcioneru i osnivaču vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, osuđenom na dvije i po godine zatvora, istekao je period odlaganja izvršenja kazne zatvora 23. marta. Marović je u obavezi da se javi na izdržavanje kazne u zatvor u Spuž 3.aprila.

Međutim, u međuvremenu je Marovićev advokat podnio molbu za novo odlaganje izvršenja kazne zatvora zbog bolesti. Ovo nam je saopštio predsjednik Suda u Kotoru Branko Vučković u pisanom odgovoru na pitanja radija „Slobodna Evropa“: da li su Svetozar i Miloš Marović dostupni crnogorskim institucijama, da li su se stekli uslovi za njihovo privođenje u zatvor u Spužu na izdržavanje kazne, kada se očekuje da će biti realizovana osuđujuća presuda, te kakav je sadašnji njihov krivično pravni status?

U odgovoru predsjednika Suda je navedeno da je uzeta u proceduru podnijeta molba za novo odlaganje izvršenja zatvorske kazne Svetozaru Maroviću, te „u interesu postupka druge informacije ne možemo učiniti dostupnim javnosti“.

Da je podnijeta nova molba, potvrdio nam je i branilac Svetozara Marovića, advokat Zdravko Begović. Begović kaže da je njegov branjenik u potpunosti dostupan crnogorskim institucijama: „On je naravno na adresi koja je u spisima predmeta. On je, po Zakoniku o krivičnom postupku, potpuno slobodan i može da se kreće gdje god hoće. Ali mora dostaviti adresu sudu i mora naravno da se odazove na svaki poziv suda. Dakle, on je u redovnoj proceduri“.



Kada je riječ o Milošu Maroviću, osuđenom prošle godine na 11 mjeseci zatvora zbog nelegalne prodaje zemlje, period odlaganja izdržavanja kazne zatvora, mlađi Marović je iskoristio da aplicira i dobije državljanstvo Republike Srbije gdje se danas nalazi i čijim je institucijama uputio zahtjev za izdržavanje kazne u toj državi. Advokat Zdravko Begović kaže da o statusu njegovog branjenika Miloša Marovića nema novih informacija, osim da je nadležni sud u Kotoru za njim izdao potjernicu.

„Raspisana je potjernica i nije više ništa rađeno. On kao državljanin Srbije boravi u Srbiji“, kaže Begović.

Podsjetimo, početkom marta je ministar pravde Zoran Pažin ovu pravnu situaciju, u kojoj osuđeno lice dobija državljanstvo druge države prije izdržavanja kazne zatvora, nazvao zloupotrebom prava, te insistirao da Marovići treba da izdržavaju kaznu u Crnoj Gori.

„Ja sam kategorično iznio stav ministarstva, da Ministarstvo pravde neće dozvoliti bilo kakav vid zloupotrebe prava. I da očekujem da oba od gospode Marović izrečene kazne izdržavaju u Crnoj Gori“, rekao je Pažin.

Predsjednik Suda u Kotoru Branko Vučković je potvrdio za naš radio da je za Milošem Marovićem raspisana nacionalna potjernica. Da se Svetozar Marović nalazi u beogradskoj bolnici „Sveti Sava“ gdje doktori ispituju njegovo zdravstveno stanje, potvrdio je za TV Crne Gore direktor Milan Savić:

„Zamoljeni smo da, kao bolnica koja se bavi poremećajima moždane cirkulacije, učestvujemo u ispitivanju a onda ako je potrebno i u liječenju. On leži u jednom uslovno rečeno apartmanu, to su jednokrevetne sobe. Malo zvuči nemedicinski, kada kažete apartman, djeluje kao da se neko izležavau nekom hotelu. Ali u suštini ne. To su isto sobe, klasične bolničke sobe, samo što su jednokrevetne. Poštovali smo lične molbe njega i njegove porodice“, rekao je dr Savić.



Višemjesečno odlaganje izdržavanja kazne Svetozara i Miloša Marovića, u Crnoj Gori je pojačalo spekulacije o tome da li će Svetozar Marović pokušati da izbjegne izdržavanje zatvorske kazne traženjem državljanstva druge države ili eventualno traženjem azila. Opozicione stranke, među kojima i Socijaldemokratska partija prozivaju Ministarstvo pravde da da odgovor na veliki broj nejasnoća u ovom slučaju. Član predsjedništva SDP-a Dragan Šimrak je iskoristio i pres konferenciju da upozori na pričinjenu štetu državi: „Da uputim još jedan poziv ministru Pažinu, da se izjasni o slučaju Marović za koji je sam više puta rekao da je to ruganje pravdi i da nikome neće dozvoliti, pa ni Marovićima, da se rugaju pravdi u Crnoj Gori. Upravo ovo što radi Marović, uzeo pare a vratio državljanstvo, građani Herceg Novog doživljavaju kao pravu sliku DPS-ovog patriotizma“.