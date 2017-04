Izmiče li fotelja predsednici parlamenta?

Zahtev građana u postizbornim protestima i opozicije za smenu predsednice Skupštine Srbije Maje Gojković od ključnog je značaja na putu povratka demokratije u srpsko društvo, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Istovremeno, predstavnici vlasti ne vide problem u njenom radu i kritike smatraju čistom politikom.

„U opštoj atmosferi ove vlasti, koja se precizno definiše političkom legurom diktature, zahtev za smenu Maje Gojković je znak političke zrelosti. To je jasan stav koji govori da se mora ići ka temeljnoj demontaži političkog sistema koji je u ovom momentu jedan od najregresivnijih u ovom delu Evrope“, kaže Milan Podunavac, nekadašnji profesor i dekan beogradskog Fakulteta političkih nauka.

U napetoj atmosferi predizborne kampanje, Maja Gojković prekinula je rad parlamenta i za posle izbora odložila sednicu skupštine, čiji nastavak još nije zakazan jer je procenila da za to, zbog protesta građana, nema bezbedonosnih uslova.



Dok opozicija tvrdi da se radi o potezu nezabeleženom u istoriji srpskog parlamentarizma, Aleksandar Martinović, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i šef njene poslaničke grupe, za RSE navodi:

„Ne vidim nijedan razlog za smenu Maje Gojković. To je politički zahtev. Da se smeni predstavnik stranke koja je na izborima dobila dva miliona glasova. Dakle, u pitanju je potpuno nerealan zahtev koji potiče od ljudi koji očigledno pate od političkog autizma i koji misle da su sa 16 odsto glasova pobedili na izborima. A inače, praksa je i do sada bila da se sednice skupštine ne održavaju dok traje kampanja za predsednika Republike. To nije uvela Maja Gojković.“

Zbog dešavanja u parlamentu i u znak podrške studentima u protestu, bivši predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić podneo je ostavku na mesto poslanika. “Mladi su očitali lekciju starijim generacijama o slobodi, političkim strankama i medijima”, naveo je na društvenim mrežama Pajtić koji kasnije nije bio dostupan za komentar.

Njegov kolega iz redova opozicije, Zoran Živković, lider Nove stranke, smatra da Maja Gojković mora da ode sa funkcije.



“Njen najveći greh je što sa pozicije prve ličnosti Skupštine Srbije uništava taj parlament. Takve prekide sednica ni u Severnoj Koreji niko nikada nije radio. Ali to je odluka Aleksandra Vučića, a ona je kao jedan od njegovih satrapa morala da je sprovede. Očekujem da će je Vučić smeniti kako bi time pokušao da smiri nezadovoljstvo poslanika i građana na protestima.”

Predsednica parlamenta navela je da se pokazalo da je određivanje pauze u radu skupštine zbog predizborne kampanje bila dobra odluka.

"Ja nisam problem. Mogu odmah da počnem, tu sam, radim. Ali da poslanici koji učestvuju na uličnim protestima omoguće normalan rad parlamenta, funkcionisanje Beograda i čitave države”, rekla je Maja Gojković.

Sa druge strane, profesor Milan Podunavac smatra da je problem mnogo dublji.

“Maja Gojković je na vrhu političkog brega koji je u poslednjih nekoliko godina potpuno unizio ulogu skupštine i razorio bitne pretpostavke parlamentarnog života u Srbiji.”



Ovo nije prvi put da opozicija traži smenu Maje Gojković, iz sličnih razloga to se desilo i pre dve godine, ali je sada situacija drugačija jer je sa protestima građana dobila i širi kontekst.

Profesor Milan Podunavac zaključuje da se ponovo budi građanska svest.

“Oblikuje se kultura otpora u odnosu na nedemokratsku i diktatorsku vlast. Postojanost protesta u Beogradu i drugim gradovima u značajnoj meri uzdrmala je vlast u Srbiji. Ne isključujem da će ona Maju Gojković označiti kao neku vrstu žrtvenog jarca kako bi umirila tu energiju koja se izlila.”

Osim smene predsednice parlamenta, građani Srbije u protestima zahtevaju i smenu članova Republičke izborne komisije, Regulatornog tela za elektronske medije i rukovodstva Radio televizije Srbije, sređivanje biračkog spiska i uvođenje elektronskog glasanja, kao i ukidanje mera štednje koje podrazumeva vraćanje penzija.