Macron vs Le Pen: Bez rukavica, vrijednosti naspram straha

Tri dana uoči izbora koje sa velikom pažnjom prati cijeli svijet francuski predsjednički kandidati 39-godišnji Emmanuel Macron i 48-godišnja Marine Le Pen održali su debatu u kojoj su se žestoko sukobili na teme: terorizam, ekstremizam, euro, ekonomija, Rusija... Praktično oko svega.

Razmijenili su i lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana opasna nacionalistkinja ispunjena mržnjom i lažljivica, dok je liderka Nacionalnog fronta, Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda koji sarađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da "zakolje Francusku" u korist velikih ekonomskih interesa.

Istraživanja javnog mnjenja obavljena odmah nakon debate pokazala su da je u ovom okršaju uvjerljiviji bio Macron.

U dva i po sata televizijske debate, nezavisni kandidat centra Macron i ekstremna desničarka Le Pen pokušali su uvjeriti birače da ih podrže na nedjeljnim izborima. Svako se držao svojih uobičajenih argumenata. Bezbjednost i migracije za Le Pen su prioritet.

"Sigurnost i terorizam su pitanja od vitalnog značaja, što je potupuno odsutno iz vašeg manifesta, nema ga. Nema nijednog prijedloga koji se bavi kontrolom granica. To znači da je fizička sigurnost naših sugrađana i borba protiv islamističkog fundamentalizma nešto čime nećete da se bavite. I ja znam zbog čega nećete da ulazite u to. Za borbu protiv terorizma prije svega nam je potrebno da vratimo naše nacionalne granice, istog trena, odmah i to je nešto što ću ja učiniti odmah nakon što preuzemem vlast", rekla je Le Pen.

Macron je pak uzvratio:

"Podjele i grđanski rat je ono što vi nudite zemlji: borba protiv terorizma ne znači upadanje u njihove zamke, zamke građanskog rata. Jedino što ste nam iznijeli pred nama je ponuda podjele francuskog naroda, vrijeđanje francuskog naroda zbog njihove religije i izazivanje nevolja u zemlji. Ja nikada neću dozvoliti da do toga dođe. Prije svega ko manipuliše strahom od početka? Vi! Ko igra na zastrašivanje naših građana sa terorizmom i drugim? Vi! Najveća propovjednica straha sjedi ispred mene", poručio je Macron.

Le Pen ga je žestoko napala i zbog podrške koju je dobio od njemačke kancelarke Angele Merkel.

"Išli ste da tražite blagoslov od nje jer ne namjeravate da radite ništa bez saglasnosti gospođe Merkel. To je istina. Jer kad vas pitaju: Šta ćete da radite kontra gospođi Merkel? Vi odgovarate: ja neću biti nasuprot njoj, biću sa njom."

Macron odgovara: "Naravno, ja želim da radim sa Njemačkom, gospođice Le Pen".

Le Pen je na to rekla: "Ne, ja ću vam reći šta će se dogoditi gospodine Macron. Na koji god način Francuskom bude upravljala žena to ću biti ili ja ili gospođa Merkel".

U skladu sa populističkim narativom da je kandidat naroda, Le Pen je kritikovala ekonomsku vizuju Macrona, koji je prije funkcije ministra ekonomije bio bankar Rotschilda.

"To što vi nudite nije u stvari Francuska, to je tržište gdje ratuje svako protiv svih, gdje će francuski građani morati da se bore da zadrže svoje poslove sa radnicima koji dolaze izvana, biznismeni u istom sektoru moraće da se bore međusobno da bi imali najmanje plate i najduže radno vrijeme u pokušaju da sačuvaju tržište za sebe - to apsolutno nije moja vizija", poručila je Le Pen.

Macron je poručio da jedno od njih dvoje mora biti čuvar institucija, a to svakako nije ona koja prijeti javnim službenicima i konstantno napada sudije kada joj to odgovara.

"Vaš program uključuje slanje sljedeće poruke francuskom narodu: 'Ova osoba je užasna', da bi izazvali njihov bijes, da bi vodili kampanju laži i netačnih tvrdnji. Cilj vašeg programa je oživljavanje straha i laži. To hrani vas, to je hranilo i vašeg oca decenijama. Na tome se hrani francuska ekstremna desnica koja vas je stvorila. I to je ono što ne želim za svoju zemlju jer Francuska koju ja želim vrijedi mnogo više od toga", naglasio je Macron.

I ako je vjerovati istraživanjima javnog mnjenja i uvodnicima francuskih medija jutros ubjedljiviji je bio upravo on. Ankete su pokazale da je 63 posto građana nakon debate uvjereno da je Macron bio bolji, što je otprilike slično svim istraživanjima konačnog rezultata izbora.

A Reutersova anketa je zabilježila podržavaoce obje strane.

"Ona je smirena, ne uzbuđuje se u ofanzivi i udara tamo gdje boli", rekao je u anketi Juan Les Pines 65-godišnji farmaceut sa Antiba.

I 57-godišnja Marie-Christine Montanari podržava liderku Nacionalnog fronta:

"Marine Le Pen je bliža narodu, više je svjesna naših briga. Bliskija nam je. Macron je istinski bankar. Žao mi je, ali čak i način na koji govori, manir u kojem govori. Ja ne razumijem ništa što govori, ali kada kaže stvari poput poreza na imovinu, onda jasno vidite da je bankar", kaže ova gospođa.

Salma El Ayyadi, 24 -godišnjakinja, pak, navodi:

"Emmanuel Macron vodi velike debate o važnim pitanjima, ne kao Le Pen koja ga samo napada zbog njegovog stila, prošlosti. Ona ne objašnjava niti razvija svoj manifesto za predsjedničke izbore, uopšte mislim da je to sramota".

Nacim Hocine Bay je 28-godišnji menadžer u računovodstvu i podržava Macrona.

"Mislim da Macron treba da izbjegava da upada u zamku igre Le Pen, koja ga samo pokušava prekinuti u diskusijama, samo pokušava da promijeni temu, iako je cilj da se o ozbiljnim temama ozbiljno razgovara, da se francuskom narodu daju sve moguće informacije o njihovim programima - jednostavno samo to", kaže on.

Francuski predsjednički izbori će se održati u nedjelju 7. maja i prema svim istraživanjima javnog mnjenja Emmanuel Macron je u prednosti nad Marine Le Pen za oko 20 posto. Njega bi trebalo da podrži oko 60 odsto birača, a nju oko 40 procenta.

U srijedu objavljeno istraživanje javnog mnjenja takođe je pokazalo da bi na izborima koji Francuskoj predstoje u junu Macronov pokret "En Marche" koji još nije prerastao u političku stranku osvojio najviše mjesta u parlamentu između 249 do 286, dok će Nacionalni front Le Pen osvojiti između 15 i 25 mjesta.

Prema istoj anketi, konzervativci će osvojiti oko 200 do 210 mjesta, dok će za socijaliste ostati samo 28 do 43 mjesta.

Pitanje je ipak da li će, ukoliko, kako se očekuje, pobijedi u nedjelju, Macron na parlamentarnim izborima uspjeti da obezbijedi većinu koja mu je neophodna za provođenje reformi.

Dok Le Pen otvoreno podržavaju Rusi, koji je i finansijski pomažu, i američki predsjednik Donald Trump, Macron uživa podršku EU i domaćih političara.

Za nedjeljne izbore, koji se smatraju najvažnijim u Francuskoj unazad nekoliko decenija, Macronu su podršku dali praktično svi politički igrači u Francuskoj, a otvorena podrška mu je stigla i sa brojnih međunarodnih adresa. Među njima zanimljivo, u srijedu veče gostujući na CNN, podržao ga je bivši grčki ministar finasija Janis Varufakis, koji je rekao da i pored razlika koje ima u shvatanju liberalne ekonomije u odnosu na njega, Macron je po njegovom mišljenju "jedina nada EU" u ovom trenutku.