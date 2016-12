Vučić miri kosovske Srbe: Jedinstveno do Zajednice opština

Srpski predstavnici na Kosovu do 31. decembra moraju da povuku "štetne odluke", naložio je predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa političkim liderima kosovskih Srba. Istovremeno je Beograd najavio mogućnost da oni samostalno formiraju Zajednicu srpskih opština.

Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, rekao je nakon razgovora u Beogradu, da Srbi na Kosovu odluke moraju da donose bez svađa.

„Ministarka Mirjana Jevtić treba da se povuče. Poruka je jasna. Ko hoće da radi za narod, kao deo Srpske liste i jedinstvenog tima, treba da odluke dogovara i donosi isključivo konsenzusom i u saradnji sa legitimnim predstavnicima i svojom vladom. A ko hoće da deluje samostalno, hvala i srećan put“, preneo je Đurić stav premijera i Vlade Srbije.

Na razgovor u Beogradu pozvani su predstavnici u kosovskoj vladi, gradonačelnici i svi poslanici Srpske liste, nakon što je Mirjana Jevtić, iz Pokreta socijalista koji je deo vlasti u Srbiji, postavljena za ministarku lokalne samouprave u Vladi Kosova, umesto Ljubomira Marića, funkcionera takođe vladajuće Srpske napredne stranke.



Mirjana Jevtić nije bila na sastanku u Beogradu na kom je premijer pokušao da stavi tačku na nesklad sa državnom politikom, ali jeste Ljubomir Marić koji nam je rekao da je za Srbe na Kosovu važan jedinstven nastup.

“Jedinstvo nikada nije izgubljeno. Ovde se radi o pojedincima. Zašto sam ja smenjen pitanje je za one koji su to uradili. O tome ja ne mislim ništa. Oni moraju da daju odgovor. Mi koji smo uz narod, i koji se konsultujemo sa našom državom, samo ćemo posmatrati one koji rade na svoju ruku.”

Ostalo je pitanje kako je Aleksandar Vulin, koji je jedan od najžustrijih zagovornika Vučićeve politike, objasnio postupke predstavnika njegove partije na Kosovu. Kako nam je rečeno, na to još nije dao odgovor.

Dušan Janjić, iz Foruma za etničke odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da je moguće da ministarka posluša naredbu Vučića, ali da poslednji događaji pokazuju da je krajnje vreme za drugačiji pristup kosovskim Srbima.

„Srbi sa Kosova su u nuždi za novom, ozbiljnijom politikom koja bi uvažila njihovu autonomnost. Koja bi uvažila činjenicu da oni žive dole i da imaju pravo da ponekad pogreše. Terati ih da poližu sve što su uradili nije dobar metod. Videćemo kakav će to efekat dati.“

Podeljenja mišljenja na Kosovu

Mišljenja Srba na Kosovu su podeljena. Jedni smatraju da će biti kako Vučić kaže, dok drugi misle da ne može da utiče na pojedine srpske predstavnike u kosovskim insitucijama.

Milorad Milić, iz Severne Mitrovice, smatra da je novac suština aktuelnog problema.

“Pare su u pitanju, šta drugo. Pare pokvariše ljude. Tu ništa ni Vučić ne može. Nikada nije bilo teže. Ovaj rat bio je kakav je bio. Ko je spasio dušu, spasio je.”

Miroslav Đurić i Miroslav Mojsić rekli su novinarki RSE Maji Fićović u Severnoj Mitrovici šta misle o odnosu Beograda prema kosovskim Srbima i aktuelnim problemima.

Dušan Radaković, direktor Centra za demokratsku kulturu u Severnoj Mitrovici, kaže da je uloga Beograda i dalje veoma važna kada su Srbi na Kosovu u pitanju.

“Sa druge strane, mislim da je Beogradu važno da sada ima prave predstavnike u Vladi Kosova i kosovskim institucijama. Pre svega u parlamentu, jer to je stub opstanka i razvoja Srba na Kosovu. U parlamentu se sutra može ispregovarati i bolji status za opštine.”

Na beogradskom sastanku razgovarano je i o formiranju Zajednice srpskih opština. Marko Đurić poručio je da će srpski predstavnici od Sretenja, od polovine februara, u dogovoru sa Beogradom na Kosovu sami početi da uspostavljaju ZSO ukoliko u narednih nekoliko nedelja ne bude konkretnih koraka po tom pitanju.

„Da stvaraju institucije koje treba da predstavljaju pretpostavku za opstanak i očuvanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Naravno u želji da nikome ne oduzmu prava, da niko nema nema manja prava zbog formiranja te zajednice. Ali da zajednica, onakva kakva je dogovorena, uz poštovanje svih sporazuma, postane stvarnost.“



Ukoliko Srbija ostvari najavu da sama formira Zajednicu srpskih opština, zaključuje Dušan Janjić, to bi značilo da je Beograd istupio iz briselskih razgovora.

„To je vrlo opasna politička poruka sa dalekosežnim opasnim posledicama po evropsku budućnost Srbije. Naravno, ukoliko nije u pitanju novi dogovor. Da ne idemo u Evropsku uniju i da se iskoristi ova nemoć da se napravi statut i da se ispregovara kako valja srpska zajednica da bi se napustili pregovori o članstvu u Evropskoj uniji.“

Da li će Srbi sami formirati Zajednicu srpskih opština, kako je najavio Đurić, premijer Aleksandar Vučić nije precizno odgovorio, već je rekao da je to jedna od ideja.

“Odgovor Albanaca i međunarodne zajednice čekamo do Sretenja. Ali vi imate Briselski sporazum, imate obaveze koje ste preuzeli, a oni umesto da se bave ispunjavanjem svojih obaveza pokušavaju da se bave kupovinom Srba. Ako ste mislili da Srbi nemaju odgovor, pogrešili ste."

Nakon sastanku u Beogradu saopšteno je da će premijer Aleksandar Vučić za Badnje veče ili Božić, sedmog januara, posetiti Srbe na Kosovu i obići tamošnje pravoslavne crkve.