Još jedna nerazjašnjena smrt u kosovskim zatvorima

Tužilaštvo u Prištini pokrenulo je istragu o smrti Nasera Makolija (1971), koji je 3. aprila preminuo u pritvornom centru u Lipljanu, u blizini Prištine. Makoli je bio jedan od svedoka tragične smrti Astrita Deharija, aktiviste opozicionog pokreta Samoopredeljenje, koji je takođe krajem prošle godine preminuo u pritvoru.

Slučaj Nasera Makolija je okarakterisan kao „sumnjiva smrt“ zbog čega se čeka na rezultat obdukcije.

Ministarstvo zdravlja je u utorak uveče saopštilo da je Makoli bio pod lečenjem medicinskog osoblja u pritvoru, a da je krajem marta dijagosticiran sa intestinalnom opstrukcijom, odnosno zavezanim crevima. Nakon višednevnih analiza, on je usmeren kod infektologa. Poslednji pregled je rezultovao time da nije imao drugih ozbiljnijih zdravstvenih problema i da su svi ostali vitalni znaci bili u redu. Njegovo stanje je međutim pogoršano u ponedeljak, 3. aprila. Nakon intervencije lekara u pritvoru, gde je zabeležen nizak krvni pritisak, njegova smrt je konstatovana u Centru porodične medicine u Lipljanu. Njegovo telo je poslato na obdukciju.

Kako su dodali iz Tužilaštva, nakon ekspertize, izjava svedoka, pregleda materijalnih dokaza za lica mesta i ostalih dokaza, doneće zaključak o uzorku smrti.

Makolijev brat, Hisen Makoli, je izjavio za kosovske medije da se Naser žalio na želudac i da je znatno smršao u poslednje vreme.

Naser Makoli delio je ćeliju sa pokojnim Astritom Deharijem, aktivistom opozicionog pokreta Samoopredeljenje, koji je tragično preminuo u zatvoru u Prizrenu novembra 2016. godine. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam, u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u avgustu prošle godine.



Autopsijom je utvrđeno da je Astrit Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedilo pokret Samoopredeljenje koji je ovaj proces ocenio nekredibilnim, a za smrt Deharija optužio državu. Nezavisni stručnjaci porodice Dehari, koji su prisustvovali obdukciji, zaključili su da je Dehari nasilno ubijen.

Naser Makoli, koji je ove nedelje preminuo u pritvoru, bio je svedok u slučaju Astrita Deharija. Na osnovu njegovog svedočenja koje je preneto u medijima, Naser je Astrita nakon dnevne šetnje pronašao na podu ćelije, sa bocom meda u ustima, koja se prodaje u kantini pritvora.

Po pisanju predsednika pokreta Samoopredeljenje, Naser je „poslednji koji je video Astrita živog, i prvi koji je prisustvovao njegovim poslednjim izdisajima“.

„I Naser je preminuo u pritvoru. Istinu koju je on video ne znamo. Da li zna tužilaštvo? Ni to ne znamo. Zato što ni tužilac nikada nije govorio istinu o Astritovoj smrti, a još manje istražuje ovaj slučaj kako bi se došlo do pravde. Sa ovom nepravednom i kriminalnom vlašću, pravda umire. Kao zatvorenici. Kao svedoci“, napisao je Visar Imeri na Facebooku.

Advokat porodice Dehari, Tom Gaši, saopštio je putem Facebooka da je Naser Makoli bio glavni svedok u slučaju Dehari.

Iz kosovskog Odbora za zaštitu ljudskih prava kažu da se Makoli nije žalio na zdravstvene problem kada ga je ovaj savet posećivao nakon transfera iz Prizrena u Lipljanu.

„Za Odbor za ljudska prava dosta je zabrinjavajuće da jedan pritvorenik, koji treba da bude pod zaštitom države, umre pod nerazjašnjenim okolnostima“, kazao je za Radio Slobodna Evropa predsednik ovog odbora, Bedžet Šalja.

Dodao je da je tokom 2016. registrovao četiri smrtna slučaja u zatvorima i 11 pokušaja samoubistava, te su stoga pozvali na unapređenje profesionalnih i zdravstvenih kapaciteta i na izgradnju bolnice unutar tih institucija.

Naser Makoli se nalazio u pritvoru zbog sumnje za ubistvo.

Specijalno tužilaštvo Kosova je krajem decembra 2016. podiglo optužnicu protiv četvoro aktivista pokreta Samoopredeljenje zbog sumnje da su izvršili napad na Skupštinu Kosova 6. avgusta. U okvru istog slučaja, u zatvoru se nalazio i Astrit Dehari.