Etnička netrpeljivost Televizije Republike Srpske: 'Hrvatski DNK nacizam'

Srbijanski politolog Aleksandar Pavić, gostujući na RTRS-u, optužio je Hrvate da im je nacizam u DNK. Pošto je riječ o javnom servisu, pitanje je zašto ovakva izjava nije sankcionisana. Analitičari ističu da je ovo za svaku osudu, ali i da je nastavak loše uređivačke politike javnog servisa.

Komentarišući zategnute odnose Srbije i Hrvatske u poslijednjih nekoliko mjeseci, srbijanski politikolog Aleksandar Pavić gostujući 26.12. u emisiji „Aspekt“, na javnom servisu RTRS, naglasio je da ga ne čude stavovi koji dolaze iz Hrvatske, te je tim povodom rekao:

˝Oni (Hrvatska op.a) su bili dobri dok nisu primljeni u EU, zbog toga što su morali da dokažu da su uspostavili dobrosusjedske odnose. Ali je medvjeđa usluga napravljena Hrvatskoj i Hrvatima, poslije Drugog svjetskog rata, kada nisu denacifikovani. Kada se to nije desilo, umjesto toga je došlo bratstvo i jedinstvo gdje je to sve zaboravljeno, evo šta imamo danas. I to ne može da se suzbije, zato što je to ušlo u njihov DNK.˝

Na ovaj način, Pavić je insuinirao da su svi Hrvati u Hrvatskoj genetski nacisti, ako uzmemo u obzir definiciju DNK, koja je osnovna molekula nasljeđivanja i odgovorna je za prenošenje nasljednog materijala i osobina, koje mogu ići od boje kose do sklonosti prema nekim bolestima.

RTRS se ogradio od izjave Aleksandra Pavića, a Siniša Mihailović, glavni urednik informativnog programa je povodom ovoga rekao:

˝Naravno da se svi Hrvati i čitava Hrvatska ne mogu nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića, koji je iznio u javnoj emisiji i teško je tu nešto učiniti. Emisija je živog karaktera pa je jako teško nešto odreagovati na taj način.˝

Ipak psiholog Srdjan Puhalo kaže:

˝Trebate da se ogradite od toga ili da to kroz niz pitanja preispitate i dovedete do nekog apsurda, da bi pokazali da to ne može da stoji i da to nije tačno.˝



Novinarka ˝Oslobodjenja˝, Gordana Katana, koja radi monitoring programa Javnog servisa kroz projekt ˝analiziraj.ba˝, kaže su mnogo puta upozoravali na slične propuste, ali da nije bilo reakcije ni od uredništva RTRS-a ali ni od regulatornih institucija, te ističe da je ovo nastavak loše uređivačke politika javnog servisa.

˝Bez ikakve odgovornosti se puštaju izjave, a tu je masa stvari koje se promovišu, i ksenofobija i netolerancija i nacionalna netrepeljivost˝, kaže Katana

Aleksandar Trifunović, urednik portala BUKA, smatra da svako generalizovanje sa bilo koje strane doprinosi porastu netrpeljivosti, i da to treba najoštrije osuditi.

˝Moramo biti obazrivi. Moramo takve ljude i njihov način promišljanja na neki način dekonstruisati i razložiti na proste faktore u smislu da kažemo, ne to nije tako, to se ne može na taj način kvalifikovati, a ne dopuštati im da u emisijama Javnog servisa takvi ljudi imaju glavnu rječ˝, kaže Trifunović

Zbog ovog slučaja su se oglasili i iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

˝Kada je ovaj programski sadržaj u pitanju, potvrđujemo da nismo dobili prigovor, međutim, mi ćemo provjeriti i ispitati ove navode, kako bi utvrdili da li je emitovanjem ovog programa, eventualno došlo do kršenja kodeksa˝, rekla je portparolka Omela Odobašić.

Aleksandra Pavića nisu osudila ni novinarska udruženja u BiH, a na društvenim mrežama je došlo do sporadične osude, što na neki način pokazuje da je BH društvo oguglalo na izjave koje izazivaju netrepeljivost.