Izbori u Srbiji u centru pažnje građana Crne Gore

Dio građana i medija u Crnoj Gori sa posebnim interesovanjem prati dešavanja na predizbornoj političkoj sceni Srbije. Radio Slobodna Evropa istražuje zašto je to tako, i da li crnogorski građani i političari imaju svoje favorite uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora u susjednoj Srbiji.

U susret nedjeljnim predsjedničkim izborima u Srbii najčitaniji informativni portal u Crnoj Gori, portal "Vijesti", otvorio je, osluškujući potrebe čitalačke publike, pod-portal „Izbori u Srbiji“.

Tako zainteresovani čitaoci na jednom mjestu mogu redovno pratiti autorske tekstove i najnovije informacije iz susjedne predizborne Srbije. Urednik portala "Vijesti" Srdan Kosović kaže da u Crnoj Gori vlada, ako je suditi po broju čitanja, prilično velika zainteresovanost za izbore u Srbiji, i to potkrepljuje brojkama:

"Za ovih dvadesetak dana posjeta je bila iznad očekivanja redakcije. Dakle to je nekih 650 hiljada otvorenih strana od kad smo krenuli sa specijalom. Pošto je naš specijal, preko Facebook i Twiter stranice, prisutan i u Srbiji i građani te zemlje i domaći čitaoci su očigledno veoma zainteresovani. A to govori i broj komentara ispod autorskih tekstova koji je na zadovoljavajućem nivou", kazao je Kosović.

Politički analitičar Dragiša Janjušević pojačanu medijsku pažnju u Crnoj Gori za predstojeće predsjedničke izbore u Srbiji objašnjava onim što se može definisati kao "sličnost" vladajućih garnitura u obje zemlje.

"Prije svega ja to sagledavam na taj način što su ove dvije vlasti, ona koju personifikuje Aleksandar Vučić i vlasti koju personifikuje Milo Đukanović, iako on nije formalno ni na kakvoj poziciji, na neki način skopčane. I po obliku i po načinu svoje vladavine i po matricama i po sistemu koji izgrađuje Vučić, a koji po mnogima liči na sistem Mila Đukanovića u Crnoj Gori. Tako da ta zainteresovanost postoji, prije svega zbog toga što ova dva sistema u Srbiji i u Crnoj Gori potpomažu jedan drugi", smatra Janjušević.

I građani sa kojma smo razgovarali Radovan Gajović, Slavko Cerović i Puniša Karadžić potvrdili su da pažljivo prate predizbornu kampanju u Srbiji, i imaju svoja očekivanja. Objašnjavaju zašto:

Predstavnici najjačih političkih grupacija u Crnoj Gori i iz vlasti i iz opozicije, uoči predsjedničkih izbora građanima Srbije su poželjeli da izaberu najboljeg kandidata.

U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista (DPS) preovladava mišljenje koje je jesenas saopštio lider DPS Milo Đukanović da odnosi dvije zemlje „nikada u novijoj istoriji nijesu bili bolji“. Sa ovom ocjenom saglasan je poslanik te partije u Skupštini Crne Gore Obrad Mišo Stanišić koji nema favorita na predsjedničkim izborima u Srbiji.

"Što se mene lično tiče ja nemam svog favorita, a činjenica je da Crna Gora ima dobre i rekao bih odlične bilateralne odnose sa Republikom Srbijom, sa tamošnjim rukovodstvom koje najviše participira iz Srpske Napredne stranke (SNS). Imamo, DPS ima korektne odnose sa tom partijom i sa ostalim strankama u Srbiji. Prema tome, izbor predsjednika u Srbiji je stvar građana Srbije. Oni će o tome najbolji sud dati 2. aprila 2017. godine", kazao je Stanišić.

Pojedini predstavnici Demokratskog Fronta (DF), najjačeg opozicionog saveza u Crnoj Gori lično su bili prisutni na završnom promotivnim skupu Aleksandra Vučića među njima i Andrija Mandić. Međutim, lider NOVE kaže da je za njih najvažnije da predsjenički izbori u Srbiji prođu u mirnoj atmosferi.

Mandić napominje da su "građani Srbije više puta pokazali da mogu da smijene vlast". On podsjeća da je bio na završnom predizbornom skupu Aleksandra Vučića jer su "prijatelji" ali napominje da ima dobre odnose i sa drugim kandidatima.

"Srbija je pokazala snage da može da organizuje kvalitetne izbore. Za razliku od Crne Gore gdje nažalost, evo, punih 30 godina mi ne možemo da dobijemo demokratske izbore na kojima bi došlo do prve promjene vlasti. U Srbiji se to dešavalo više puta. Ja želim da građani Srbije iskažu svoju većinsku volju, a ta većinska volja treba da bude poštovana od svih. Utakmica je do sada bila veoma interesantna, svako ima svoje favorite i svima želim uspjeha. Očekujem da sve protekne u najboljem redu i miru", kazao je jedan od lidera DF Andrija Mandić.