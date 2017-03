Ellis: Veze HVO i Hrvatske u ratu u BiH

Žalbeni proces u slučaju Prlić i drugi završen je pred Haškim tribunalom i očekuje se da krajem godine dobije i svoj konačan epilog. Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore koji je pratio žalbeni postupak Mark Ellis, smatra da iznenađenja neće biti naročito u smislu kvalifikacija karaktera rata u Bosni i Hercegovini. Također, optimista je i u pogledu toga hoće li pitanje genocida i u drugim opštinama osim Srebrenice biti sudski podržano kroz presudu Ratku Mladiću.

RSE: Slučaj Prlić i drugi jedan je od najvećih vođenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Otvorio je mnogo pitanja, naročito u pogledu karaktera rata u BiH i ulozi Hrvatske u njemu. S obzirom da ste pratili žalbeni postupak, smatrate li da ima određenih razlika između dokaza i uloge osuđenih tokom ovog procesa?

Ellis: Uvijek sam mislio da je ovo općenito važan slučaj jer, kao prvo, fokusira se na članove Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i, naravno, njegove veze sa Hrvatskom i njenom vladom. Često kada gledamo na ratove u bivšoj Jugoslaviji, naročito u Bosni i Hercegovini, imamo intenciju da to posmatramo kroz prizmu zločina koje su počinili Srbi. Ali, jako je važno da se sjetimo da su zločini činjeni na svim stranama.

Ovo je slučaj koji se fokusira na neke značajne i užasne zločine koje je počinila hrvatska vojska, koja se borila uz "Herceg-Bosnu" i HVO i što se odnosi na neke užasne zločine poput rušenja Starog mosta u Mostaru.

Ovo je važan slučaj, jer potvrđuje stvarnost, da su se zločini događali na raznim stranama i da su dokazi veoma jaki. Zato ste vidjeli i značajne kazne. Žalbeni proces je prvenstveno pravo odbrane i to je proces koji se sada dešava.

RSE: Tužilaštvo očekuje da kazne budu gotovo uduplane, dok odbrana poziva na novo suđenje. Je li moguće da se to i desi?

Ellis: Mislim da nije vjerovatno da dođe do novog suđenja. U žalbenom postupku Vijeće traži pogrešnu primjenu zakona ili činjenica tokom ranijeg postupka, tako da mogu potvrditi presudu Pretresnog vijeća, obrnuti je i razmatrati, ali sve to će biti bazirano na ocjeni ima li pogrešnog tumačenja zakona i činjenica.

Odbrana će to pokušati i pokazati. To je uvijek teško u žalbenom procesu jer Žalbeno vijeće radi dobar posao i osigurava da se zakon tumači dobro, kao i činjenice. Ovo nije situacija u kojoj će biti novih pitanja, već razmatranje ima li grešaka.

Što se tiče Tužilaštva, ono smatra da kazna nije dovoljno velika i oni su bili uspješniji u tome. Mislim da je Vijeće moglo da razmotri taj segment, te da bi u tom dijelu moglo biti preispitivanja presude.

RSE: Znači, Vi ne očekujete neka iznenađenja, neku bitno drugačiju odluku od one Pretresnog vijeća?

Ellis: Nikada ne znate. Uvijek može biti iznenađenja, ali za mene je najvažnije da se MKSJ, kao i svi međunarodni sudovi, drži toga da procese obavi kako treba, s mogućnošću žalbe, te da osuđeni imaju svoja prava – da se razmotre odluke i ako se nađe greška biće ispravljena. No, mnogo češće su presude Pretresnog vijeća podržane nego što nisu.

Jaki dokazi u slučaju Mladić

RSE: MKSJ odbrojava svoje posljednje dane kada je riječ o suđenjima. Čeka se još jedna važna presuda, ona u slučaju Ratka Mladića. Žrtve imaju velika očekivanja od te presude. Na osnovu iskustva, smatrate li da će u ovom slučaju biti podržane optužbe za genocid i u drugim opštinama, osim Srebrenice?

Ellis: Nadam se da hoće, jer imam osjećaj da dokazi pokazuju da se upravo to i desilo. Tribunal, sudsko vijeće treba da razmotre ovo pitanje – da dokažu da je postojala namjera za počinjenje genocida. To može biti veoma visoka prepreka, i treba biti, jer jer ako optužiš nekoga za genocid – to je najozbiljnija optužnica koja se može napraviti.

Za mene dokazi su tu i optimističan sam da će takva odluka biti donesena. Mnogo važnije je u Mladićevom predmetu, jeste da žrtve ostvare pravdu i da presuda mora to da uzme u obzir. Mislim da su dokazi veoma jaki u Mladićevom slučaju, te očekujem da dobije odgovarajuću, značajnu kaznu za zločine koje je počinio.

RSE: Da li je MKSJ ispunio svoju svrhu u pogledu obezbjeđivanja pravde i pomirenja u regiji? Pravo je jedno, a pravda drugo, bar iz ugla žrtava.

Ellis: Mislim da će istorija će dati svoj sud o tome. Ponekad međunarodna zajednica previše ističe ulogu sudova koji bi donijeli pomirenje i punu odgovornost. To sudovi nikad ne mogu uraditi, ali igraju veoma važnu ulogu. Ako pogledate rad Haškog tribunala, mislim da će biti smatran uspješnim.

Opštužena je 161 osoba za najozbiljnije kršenja humanitarnog prava, većina procesa je okončana, vidjeli smo i procese u kojima je bilo, mislim, 19 ili 20 oslobađajućih presuda.

Mislim da će istorija ocjeniti MKSJ uspješnim, a da li će biti uspješan u očima žrtva – vrijeme će pokazati i to je veoma važno. Međunarodna zajednica može biti zadovoljna u podržavanju ovog sudskog procesa. Za mene je važnije na kraju da pravda bude ostvarena i da žrtve osjete da je ona zadovoljena kako za njih, tako i za članove njihovih porodica koji su ubijeni. Nadam se da će ga vidjeti u pozitivnom smislu – da je Sud ostvario svoju ulogu.