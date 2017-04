Sell: Zapad da pomogne Kosovu u formiranju vojske

Bivši američki diplomata i šef Međunarodne krizne grupe za Kosovo 2000. godine Louis Sell ocenjuje za RSE da je međunarodna zajednica prepisala Kosovu, na neki način, nefunkcionalan Ustav, te da sada treba pomoći Kosovu da putem tih ustavnih procedura formira vojsku.

Kako naglašava Sell, razumljivo je da Kosovo želi svoju vojsku, ali taj proces zavisi o njenim odnosima sa zemljama Zapada i zato Kosovo treba ozbiljno da shvati ono što prijatelji traže – da se taj proces desi putem ustavnih izmena.

"S druge strane, međunarodna zajednica je ta koja je, na neki način, opteretila Kosovo nefunkcionalnim Ustavom, koji jednoj grupi omogućava da pod instrukcijama druge zemlje blokira velike promene kao što je ova. Sada zavisi od međunarodne zajednice koja treba da sledi ustavne procedure kako bi se pronašao način da se to desi. Ukoliko se ne to desi, onda Kosovo treba da gleda svoje interese", kaže on.

Sell nije hteo da spekuliše šta bi Kosovo u tom slučaju trebalo da uradi, ali dodaje da sve strane po ovom pitanju imaju odgovornost da se ponašaju ozbiljno.

"Kosovo treba da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, sve dok ona bude igrala fer", ocenjuje on.



Louis Sell je za RSE govori i o drugim izazovima koji su pred Kosovom, poput dijaloga sa Srbijom, Zajednice opština sa srpskom većinom, ratifikacije granice sa Crnom Gorom i Specijalnog suda za ratne zločine.

Sell smatra da dijalog o normalizaciji odnosa traje predugo, a da mnogi postignuti sporazumi nisu sprovedeni ili malo utiču na život ljudi.

Prema njegovim rečima, čini se da je potrebno preispitati taj proces.

"Da li je zaista namenjen tome da od njega imaju koristi ljudi na Kosovu i u Srbiji, ili je namenjen da se predstavi iluzija o napretku i da bude poklopac na stvari. Voleo bih da svi uključeni u dijalog sagledaju taj proces. Kraj dijaloga mora da bude kompletna normalizacija uloge Kosova kao nezavisne zemlje u regionu. To nije u skladu sa ponašanjem Srbije", navodi Sell.

Prema njegovim rečima, Zajednica nije opasna po Kosovo, kao što to tvrdi opozicija, ali "đavo je u detaljima".

On ističe da je dobro što je Ustavni sud ispravio pojedine delove Briselskog sporazuma o Zajedici, te poručuje da se ona treba formirati u skladu sa odlukom Ustavnog suda.

"Institucije Zajednice i ljudi u njoj trebaju biti deo države Kosovo i trebaju se ponašati kao odgovorni članovi države Kosovo, a ne pod direkcijom druge zemlje", ukazuje on.

Sell smatra da Evropa nije fer tretirala Kosovo po pitanju vizne liberalizacije s dodatnim uslovima, kao što je onaj o demarkaciji sa Crnom Gorom. To je loše za ljude Kosova i nije dobro po balkansku bezbednost. Ipak, on priznaje da ne razume zašto je toliko teško da se to pitanje reši unutar kosovskih institucija.

"Ne razumem što nisu transparentno mogli da sastave komisiju koja bi ovo sagledala sa svih strana i objavila rezultate javno. Vreme je da se prevaziđe ovo pitanje, na jedan ili drugi način", reči su Louisa Sella.

Sell dodaje i da je Specijalni sud teško pitanje za zemlju, a da je lično protiv jednog takvog suda koji će suditi navodne zločine samo jedne strane.

"Mislim da je to pogrešno. Međutim, on se formirao. Institucije Kosova su to prihvatile i važno je da taj proces počne", kaže on.

U Rusiji otvoriti kancelariju Kosova

Bivši američki diplomata takođe smatra da Kosovo treba da bude bliže zemljama koje nisu njeni prijatelji, kao što je Rusija. Kako dodaje, Rusija ne želi dobro Kosovu, ali u diplomatiji potrebno je razgovarati i sa takvim zemljama.

"Nadam se da se Kosovo trudi da uspostavi neke odnose sa Rusijom. Znam da u Prištini postoji kancelarija Rusije i mislim da bi i u Rusiji trebala da se otvori kosovska kancelarija. Ako nije, Kosovo treba to da traži. Ako Rusija kaže ne, onda se trebaju poslati nazad Rusi iz Prištine", dodaje Sell.

On ističe da je Rusija istorijski igrala važnu ulogu na Balkanu, te da se sada vraća uticajnijoj ulozi koju je uvek imala a koja je oslabljena nakon pada Sovjetskog Saveza.

"Veći uticaj je takođe rezultat vakuuma u američkoj i evropskoj politici prema Balkanu", navodi on.



Što se odnosa sa Srbijom tiče, on dodaje da je Rusija toj zemlji više okretala leđa nego što joj je pomagala, te izražava nadu da Srbija shvata da je njen primarni interes u Evropi.

Sell je i izabranom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i opoziciji poželeo dobro, ali izrazio zabrinutost zbog navoda o izbornim nepravilnostima.

"Sigurno je da su tokom kampanje Vučić i njegova partija dominirale u medijima. To nije fer i demokratski proces. To smo videli u režimu Slobodana Miloševića. Nadam se da će srpski prijatelji na Zapadu, u Evropi i SAD-u, jasno staviti do znanja Srbiji da takvo ponašanje nije dosledno naporima Srbije da postane odgovorana članica evropske zajednice", poručuje Louis Sell.