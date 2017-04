Mustafa: Sprečiti da Kosovo ostane jedina izolovana zemlja u Evropi

Razgovarao Zijadin Gaši

Problem demarkacije granice sa Crnom Gorom mogao bi biti rešen povratkom Srpske liste u Skupštinu Kosova, ali zbog podela unutar nje to još nije sigurno, rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Isa Mustafa. Naglasio je da ukoliko Skupština nastavi da drži u izolaciji građane Kosova zbog pojedinačnih političkih interesa, da treba da preispita svoj rad.

RSE: Nemački ministar inostranih poslova Zigmar Gabrijel i američki senator Džon Mekejn poslali su jasne poruke kosovskim institucijama da ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, kao preduslov za liberalizaciju viza. Kada se očekuje glasanje u Skupštini?

Mustafa: Razgovarali smo sa predstavnicima zemalja lidera, predstavnikom SAD, kao zemlje koja je svetski lider i Nemačke kao lidera EU. Razgovarali smo o ovom pitanjem i ukazali na njegovu ozbiljnost, pošto smo jedina izolovana zemlja u Evropi. Zatražili smo da se nađe rešenje, jer smatramo da je na nepravedan način unesen kriterijum za demarkaciju granice, koji nije važio za druge zemlje. Međutim, nama je uveden kao kriterijum od 2012. godine, a sada je to teško promeniti, u 2017. godini. Tražili smo da se nađe neka alternativa da bismo prevazišli celu situaciju, ali da naravno to preuzmemo kao obavezu koju treba ispuniti. Dobili smo jasnu poruku koju moramo moramo poštovati. Kao prvo, moramo poštovati naše građane, a zadatak Skupštine i Vlade je da ih izvučemo iz izolacije. Takođe, moramo poštovati i zemlje koje nas ocenjuju, SAD i Nemačku, uzevši u obzir da su nas podržali u svim procesima, a to niko ne sugeriše ako nije dobar prijatelj Kosova.



Sada treba da se dogovorimo sa našim partnerima u koaliciji, Demokratskom partijom Kosova, ali i sa Srpskom listom i drugima, jer vi znate da smo do danas imali problema zbog odsustva Srpske liste. Kada budemo imali dovoljan broj poslanika i kad se dogovorimo o vremenu, prosledićemo nacrt Zakona o ratifikaciji sporazuma, a onda će Skupština preuzeti odgovornost, koja je u ovom slučaju velika. Ako Skupština drži građane u izolaciji iz političkih razloga i ličnih interesa, i ne uzima u obzir potrebu da ih izvuče iz te iste izolacije, onda se otvara pitanje da li ta Skupština ima moralno pravo da postoji i dalje ili treba da preispita samu sebe.

RSE: Povratkom Srpske liste u institucije, vladajuća koalicija ima oko 90 glasova u Skupštini. Koga vidite kao odgovornog za nerešeno pitanje demarkacije, vlast ili opoziciju? Čiji je talac liberalizacija viznog režima?

Mustafa: Mislim da je talac svih nas, jer je dužnost poslanika da rade u interesu zemlje. U nekim stvarima možemo se ponašati kao vlast i opozicija, ali ne kad su u pitanju interesi države. Mislim da je veća odgovornost u ovom slučaju na vlasti, na poslanicima pozicije jer naš program je program pozicije. Međutim, u ovom slučaju ne shvatam opoziciju koja zbog jedne ideje drži taocima građane Republike Kosova. Imamo 30 poslanika opozicije, dok su drugi uglavnom iz redova pozicije i jedan mali broj nezavisnih poslanika. Čekamo da poslanici preuzmu odgovornost da glasaju i da prevaziđemo ovo pitanje.

RSE: Nakon povratka Srpske liste, pomenuto je nekoliko prioriteta, među kojima su, kako je rečeno, osnivanje Zajednice srpskih opština i demarkacija. Da li ste o ovome razgovarali sa predstavnicima Srpske liste?



Mustafa: Sreo sam se sa njihovim predstavnicima, ali sada imaju problem unutar Liste - ko je vodi, ko vodi parlamentarnu grupu. Dolaze sa predlozima da se zamene svi zamenici ministara sa Srpske liste i ministar lokalne samouprave. Tražio sam da to razjasne među sobom, da ne bi imali dve ili tri adrese komunikacije. Druga pitanja nisu otvorili do danas. Pitanje Zajednice bi trebalo da se otvori i mi smo spremni u svakom trenutku da sednemo zajedno sa Srpskom listom i međunarodnom zajednicom da otvorimo ovo pitanje u skladu sa odlukom Ustavnog suda i dogovorom potpisanim u Briselu.

Drugih uslova i pitanja nije bilo. Nismo razgovarali ni o glasanju o demarkaciji pošto nismo imali priliku da se dogovorimo zbog problema koje imaju unutar Liste i koje mislim da će prevazići.