Boško Ničić: Neću vlast sa onima koji su me napravili na budalu

U Intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa, Boško Ničić, nekadašnji gradonačelnik Zaječara govori o tome zašto su mu bivši koalicioni partneri neprihvatljivi, te kako je saradnja sa Naprednjacima moguća, iako ih smatra odgovornim za „propast“ Zaječara.

„Srpska napredna stranka me je rušila, ali me nijednom nije izigrala, a Demokrate i Socijalisti su me namagarčili“. Tako Boško Ničić, lider pokreta „Živim za Krajinu“, koji je na lokalnim izborima u Zaječaru pobedio listu Aleksandra Vučića, odgovara na pitanje zašto sada razmišlja o formiranju vlasti sa Vučićevom Srpskom naprednom strankom. Navodi da će prethodno sa građanima proveriti da li bi ovo bilo kršenje njihove izborne volje.



RSE: U Srbiji, u kojoj je Aleksandar Vučić pre mesec dana na predsedničkim izborima dobio 55 posto glasova, i u kojoj Srpska napredna stranka (SNS) drži veliku većinu opština, šta se dogodilo u Zaječaru pa su izgubili?

Ničić: Dogodilo se to da je narod kaznio lokalne funkcionere, koje je SNS, 2013. godine, rušeći mene, dovela na vlast. Zapravo, uz njihovu pomoć su me srušili. Pre svega su kaznili bahato ponašanje i lopovluke Saše Mirkovića, estradnog menadžera, koji je tada poslat da mene sruši. Očigledno posle četiri godine i posle tri godine naših uličnih protesta sa narodom, gde je jedina parola bila „Branim Zaječar, tražim izbore“, kada su ti izbori došli, mislim da je čak SNS odlično prošla kako je radila. Najviše im je pomoglo ime Aleksandra Vučića, koji je dve nedelje pre naših izbora, na izborima za predsednika uzeo gotovo duplo, blizu 13.000 glasova. Sve je jasno.

RSE: Iako ih kritikujete, ne isključujete saradnju. Nemate dovoljno da samostalno formirate vlast. Podsećamo, vaš pokret je osvojio 31,9 odsto, a lista Aleksandra Vučića 30,8 odsto glasova. Sledi koalicija Demokratske stranke (DS), Socijaldemokratske stranke (SDS), Liberalno demokratske partije (LDP) i Nove stranke (NS) sa 16,8 odsto, i Socijalista i Jedinstvene Srbije sa 9,29 odsto. Hoćete li u koaliciju sa Naprednjacima?

Ničić: Zakazali smo sastanak sa građanima u najvećoj sali koju Zaječar ima, u sali pozorišta „Zoran Radmilović“. Pozvali smo one koji su glasali za nas jer nas zanima da li ćemo ako napravimo koaliciju sa Naprednjacima, sa Demokratama ili ne znam sa kim, izneveriti njihovu izbornu volju. To ne želimo. Na sastanku ću izneti sve četiri moguće opcije, među kojima je i ta da se ponove izbori, da niko ne napravi vlast.

Meni je drago da neko sada misli da sa mnom počinje neko novo vreme i da je Zaječar pokazatelj toga da pada rejting SNS-a, ali ja znam šta je moja dužnost i obaveza, a to je da gradu vratim nadu, da Zaječar ponovo može da bude ono što je bio do 2012. godine. Grad u procvatu, peti po razvijenosti u Srbiji, grad u koji su počeli da dolaze investitori, grad koji je od „Financial times-a“ 2012. godine u Kanu proglašen za jedan od sedam, te veličine gradova, koji ima najbolji potencijal za investitore. Zato su ljudi glasali, nisu glasali da ja vodim revoluciju.

RSE: Da li to podrazumeva da možete da radite i u koaliciji sa SNS-om, koji su do sada bili na vlasti?

Ničić: Da, podrazumeva. Nikada nisam isključio tu mogućnost, kritikujući sve ono što SNS loše radi. To nema nikakve veze.

RSE: Kako nema veze, ako ih smatrate odgovornim za lošu situaciju, pa i „propast“ Zaječara?

Ničić: Sad ću vam objasniti. Koalicija ne znači da vi nekog abolirate ili da u nju ulazite bezuslovno. Uslov je da imam odrešene ruke kod odabira kadrova, da imam odrešene ruke da onaj tim koji sastavim, neće biti uslovljen od strane SNS-a. Po signalima koji od njihovih funkcionera stižu, i od samog vrha stranke, i od Aleksandra Vučića, koji je rekao da će pružiti ruku i pomoći, sve ukazuje na to da se nećemo pogađati koliko će ko imati kojih direktorskih mesta, članova gradskog veća i tako dalje. Možemo da razgovaramo o tome da pomognu da prvo saniramo ono što su njihovi kadrovi uništili.

RSE: Opet sa njima?

Ničić: Ne sa njima, ne. Mislim da su i oni shvatili. Ti ljudi ne postoje. Oni moraju da ih promene. Koliko imam signala, a to vidim već ovih dana, gotovo kompletno rukovodstvo su oni smenili i promenili. Treba da nađu neke nove korektne ljude, a na samoj listi, sem ovih mojih preletačevića koji su se tamo nakačili, njih petnaestak, ima kvalitetnih odbornika. Možemo da sednemo i da se dogovorimo o tome da daju manjinsku podršku, a da mi kažemo da su oni ti koji nas podržavaju da formiramo vlast. Postoje mnoge mogućnosti.

Samo jedna stvar ne želim da mi se desi, a to je da pravim vlast sa nekim ko će ponovo da me napravi na budalu. Mene su Demokrate i Socijalisti 2012. godine tako namagarčili i ceo grad su doveli u ovu situaciju u kojoj se nalazio četiri godine. Ne zahvaljujući SNS-u, oni ne bi uradili ništa da ovi nisu, na njihov pritisak, ili ne znam čiji, sve napustili i nisu hteli da uđu u salu. Ja sam na redovnim izborima 2012. godine ubedljivo pobedio i SNS nikako bez pomoći Demokrata, koji su tada bili sa mnom na vlasti, i Socijalista, nije mogao da me smeni. Onda su njih nagovorili. Nismo mogli da izglasamo budžet i tako je pala vlast, uveden je privremeni organ i onda su potrčali svi ka SNS-u.

RSE: SNS vas je smenio, ali njih, za razliku od bivših koalicionih partnera ne vidite kao ljude koji su vam, kako ste rekli, zabili nož u leđa?

Ničić: Oni meni nisu zabili nož u leđa. Identifikovali su me kao svog političkog protivnika i, ne birajući sredstva, su me srušili. To je legitimnije nego biti izdajnik. Izdajništvo je nekoga tapšati po leđima, zaklinjati se na vernost, a onda iskoristiti prvu priliku i zabiti mu nož u leđa. Za mene je to podlo.

RSE: Dakle, eventualna saradnja sa Naprednjacima zavisi od kadrovskih promena na lokalu. Nemate dugih uslova?

Ničić: Apsolutno. To su uslovi za sve. Ne znam šta će građani reći.

RSE: Sami ste rekli da su oni nezadovoljni vlašću Naprednjaka. Kako ćete im objasniti da biste vi sada u koaliciju ponovo sa njima? Možda sa drugim ljudima, ali je ista stranka u pitanju.

Ničić: Ali sam rekao još nešto, da ih nisu dovoljno kaznili, znači da nisu toliko nezadovoljni. Mi smo osvojili, uzmite to u obzir, samo 200 glasova više.

RSE: Ali ste osvojili najviše i ti ljudi su glasali za vaš pokret.

Ničić: Slažem se sa tim, ali sledeći partneri su osvojili mnogo manje.

RSE: Sa koalicijom koju čine Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Liberalno demokratska partija i Nova stranka biste imali većinu, ali sa LDP-om nećete?

Ničić: Njihovu listu je predvodio doktor Nenad Ristović, čovek koji je moljen da uđe u salu i koji je meni u lice rekao: „Čeda Jovanović mi je naredio da ne mogu da uđem“. DS je u tom trenutku predvodio sadašnji predsednik SDS-a u Zaječaru, koji je bio moj pomoćnik, i koji je takođe zabranio svim odbornicima DS-a da uđu u salu. Neki ga nisu poslušali i tako smo i došli do 25 glasova, inače ne bismo imali ni tih 25.

Kako sarađivati sa ljudima koji su vas srušili, a vi im dali tada da budu šta god su poželeli? Prodali su me. Da li treba da im verujem? Kažu, kada vas jednom prevare, onda su oni prevaranti, kada vas drugi put prevare, onda ste vi budala. Da li treba da budem budala? Mene SNS jeste srušio, meni je SNS politički neprijatelj i protivnik, ali mene SNS do sada nijednom nije izigrao.

RSE: Kažete da vam je prioritet interes građana, ali kada govorite o tome sa kim ćete raditi u njihovom interesu, zvuči kao da je jedini kriterijum ko je vama učinio nepravdu?

Ničić: Mi se onda dobro ne razumemo, hoću da vam objasnim. Da li bi bio interes građana da ja napravim koaliciju koja će trajati dve nedelje, dok jaka SNS ne pozove i ne ponudi mnogo više tim mojim koalicionim partnerima, za koje već unapred znam da će me prodati jer su to već jednom uradili? Oni su u četvrtak držali konferenciju za štampu i jasno su rekli da su jedinstveni i da neće da se cepaju, ali su isto tako rekli da su, ako moj pokret ne može da napravi koaliciju sa Naprednjacima, spremni da preuzmu odgovornost. To znači da će oni napraviti koaliciju, jasno su to rekli. A do sada su delili letke da sa nama i Naprednjacima neće ni u snu.

Da li bi interes građana bio da SNS sruši mene i nastavi da radi sa ovima, onako kao što je do sada radio? Ili je bolje da napravimo sa SNS-om jaku koaliciju sa jasno određenim dogovorima i kriterijumima?

Možemo da probamo. Postoje mehanizmi da se pomogne gradu iz republike, da saniramo štetu koju su oni napravili. Onda da pomognemo da se neke firme, sa kojima smo već bili potpisali 2013. godine, Vučić, Dinkić i ja, tada kao gradonačelnik, vrate. Doduše, tada je Mirković već skakutao pored Vučića. Ali, mi smo sa Panasonic-om potpisali otvaranje fabrike Panasonic Gorenje, proširenje kapaciteta Gorenja, za klima uređaje. Trebalo je da se otvori još 500 novih radnih mesta. Znate li šta je za Zaječar 500 novih radnih mesta? To je za mene mnogo bitna stvar. Mislim da su me građani zbog toga i birali. Gradu treba sluga, a ne gospodar.

RSE: Građani su glasali. Kažete da ćete ih pitati šta misle o postizbornim koalicijama. Sala u koju ćete ih pozvati prima oko 400 ljudi, a za vas je glasalo 7.355 građana. Kako ćete to izvesti?

Ničić: Apsolutno sam siguran da je pitanje da li će ih doći i 400. Mi smo ih pozvali, ako ih dođe više, zakupićemo salu i u nedelju i u ponedeljak, sve dok vidimo da ima zainteresovanih da pričamo na tu temu.

RSE: Kako ćete uopšte razgovarati sa njima i kako ćete doći do odgovora na pitanje da li svi ovi ljudi koji su za vas glasali to žele?

Ničić: U deset minuta ću izneti sve moguće varijante. Saslušaću sve one koji žele da izađu, rekli smo da imaju tri do pet minuta, i ja ću svaku stvar zabeležiti. Stavićemo to u jednu kutiju. Biće listići sa sve četiri varijante. Na izlasku iz sale svako će ubaciti svoj glas u kutiju. Oni će izabrati na kraju trojicu ili četvoricu, koga god žele, da broje listiće, da ne bi bilo da smo nameštali šta su ljudi glasali. Kažem vam, biće tu svega, verovatno za svaku od četiri opcije.

RSE: Osim liste SNS-a i koalicije oko DS-a, koje su opcije?

Ničić: Sa SPS-om zaista nećemo. Oni su bili moji partneri i ta kolica smo vozili deset godina. Prvi su me izdali i ne bih sa njima. Treća opcija je da napravimo veliku koaliciju. Ne bih pravio farsu od ovog izjašnjavanja. Ima opcija novih izbora. Neka građani kažu.

RSE: Protesti građana, koji su nezadovoljni Vučićevom vlašću u nizu gradova, održavani su i u Zaječaru. Jeste li ih podržali?

Ničić: Apsolutno ne, zato što mislim da bi to bilo njima na štetu, a ne na korist. Nisu to protesti u kojima treba bilo ko od nas starih političara da se pojavljuje. To je protest jedne generacije, jedne mladosti.

RSE: Ne pitam vas da li ste učestvovali, nego da li ih podržavate?

Ničić: To pitate čoveka koji je učestvovao u protestima od rumunske revolucije, preko demonstracija 9. marta, svih mogućih demonstracija, pa i sada jedno vreme. Ovo je nova generacija mladih ljudi, nezadovoljnih stanjem u društvu i svojim položajem. Naravno da ih podržavam.

RSE: Kako ćete njima objasniti eventualnu saradnju sa SNS-om?

Ničić: Kakve to ima veze sa lokalnom upravom u Zaječaru? To želim vama i svima da kažem, ne pravimo mi tamo revoluciju. To su revolucionarne ideje svake mladosti, kao što smo ih i mi imali i dobijali batine na ulici, kao što je Aleksandar Vučić imao svoje proteste i dobijao batine na ulici. Tako oni imaju svoje proteste. Mislim da im mi ne trebamo. I da sam hteo da ih podržim ne bih mogao jer smo se bavili izbornom kampanjom. Mi smo prvi ušli u kampanju i bili spremni, obišli 42 sela, držao sam tribine u svakom selu.

RSE: I tada ste govorili da džipovi krstare selima oko Zaječara i kupuju glasove za litar ulja.

Ničić: Naravno da sam govorio, i objavio, ima to na mom profilu.

RSE: Ko je kupovao te glasove?

Ničić: Svi. I Mirkovićevi i SNS i tako dalje.

RSE: I to nisu radili ljudi sa kojima ćete vi sarađivati?

Ničić: Ma naravno da jesu. Ali, DS je delila letke da sam ja lopov.

RSE: Ali nisu kupovali glasove, ili jesu?

Ničić: Ne mogu to da kažem... Pustite izjave u kampanji.

RSE: Kako ćete sarađivati sa nekim ko je kupovao glasove?

Ničić: Na svu sreću u politici se to tako ne uzima, jer nikako ne bih mogao na sudu to da dokažem. Kada bi me tužili da sam ih oklevetao da su kupovali glasove, dokaze za to nemam. U politici postoje stvari koje se zovu izborna kampanja, kada izgovaramo svašta.

RSE: Rekli ste i da je grad u dugu dve milijarde dinara. Ko je odgovoran za taj dug?

Ničić: Apsolutno su odgovorni kadrovi koje su oni postavili i tu nema dileme. Oni i Socijalistička partija Srbije i SDPS. To su tri stranke koje su vladale sa raznoraznim prirepcima. Odgovornost ima ime i prezime, ona nema stranačku pripadnost. Drugo je pitanje, zašto niko nije odgovarao? Plejada je tih koji su učestvovali bukvalno u pljački, krađi i tako dalje. Zašto policija i tužilaštvo, i oni koji treba da rade svoj posao, nisu hapsili, bez obzira ko kojoj stranci pripada u tom trenutku?

RSE: Zašto?

Ničić: Ne znam. To je veliko pitanje za sve nas u ovoj državi, a ne samo u Zaječaru. Insistiraću na tome, pa bili mi koalicioni partneri svemirci, teraću to sve četiri naredne godine, ako budem na vlasti, da se otkrije gde su pokradene pare iz Zaječara. Hoću da znam ko je krao i ko je dogovorio Mirkoviću da pere pare preko Fudbalskog kluba Timok.

RSE: Bivšem članu SNS-a.

Ničić: Bivšem članu Pokreta radnika i seljaka, a onda i SNS-a. Znam kako se on učlanjuje u stranke. Pitanje je da li je i bio član, pošto je proglasio da je bio član i kod mene. Onda je bio vlasnik televizije, pa kada ga stisnu on kaže da nikada nije bio vlasnik televizije. U tom trenutku, kada je SNS-u jedini cilj bio da mene skinu sa vlasti, ne znam ni zašto su imali taj cilj, očigledno da nisu birali ni sredstva, niti malo bolje pogledali šta će biti posledice. Sada je i njima jasno.

RSE: Šta je danas sa, u vaše vreme osnovanom firmom, Timočka krajina?

Ničić: Ta firma je bila osnovana da bi rasteretila JP Kraljevica, koja se u tom trenutku bavila svim i svačim - i zelenim površinama i pijacama i grobljem i iznošenjem smeća i tako dalje. Deo tih poslova smo preneli na to preduzeće, kada smo kupili i Timočanku, jednu propalu firmu, i spasili ogromno zemljište i hale. Tu je napravljen i inkubator centar. Tu smo smestili i tu firmu i njoj pridodali tada novoformirani parking servis jer smo uveli neki red.

Naravno, to se pretvorilo u partijsku firmu tada Srpske radikalne stranke, sa kojom nismo bili u koaliciji, nego smo joj davali manjinsku podršku. Govorimo o godini kada sam izabran direktno za gradonačelnika, 2004. – 2008. godine. Birali su se direktno i odbornici. Nisam imao odborničku većinu, ali sam ubedljivo odneo pobedu kao gradonačelnik. Tako došlo do toga da 2008. godine vraćam dug SNS-u, tako što podržavam Tomislava Nikolića na predsedničkim izborima jer sam korektan sam u politici.

RSE: Čini mi se da nemate problem da trgujete?

Ničić: Nije to trgovina, to je ružna reč. Ako nekome vraćate dug, onda ne trgujete, onda ste korektan čovek. Ako sam obećao tada kada su mi dali podršku, da ne bih morao da se cenkam sa raznoraznim grupicama, da ću da ih podržim onda kada im zatreba, onda sam ispunio svoj dug. Govorio sam tada samo na dva mitinga, jednom u SPENS-u, u Novom Sadu, i jednom u Areni u Beogradu i ja sam se razdužio. To nije trgovina. Politički dug je isto kao i novčani dug za mene. Zato ne volim ove koji ne umeju da vrate ono što im date u politici.

RSE: Šta je sa preduzećem Timočka krajina danas?

Ničić: To preduzeće je, na žalost, direktor koji je bio postavljen od strane Skupštine iz Radikala, pretvorio u svoju privatnu firmu. Odavno je ugašeno i likvidirano.

RSE: Šta se dogodilo sa Javnim komunalnim preduzećem Toplane?

Ničić: To je sasvim druga stvar. To sa mnom zaista nema veze. Mi smo od Naleda te godine, kada je došlo do prvog javnog privatnog partnerstva u Srbiji, sa češkom firmom Moravia Energo pohvaljeni jer smo prvi krenuli u javno privatno partnerstvo. Vrlo korektna firma, firma iza koje je stajala čeličana u Trinecu, u Češkoj.

Na žalost, desilo se ono što se svuda u kapitalizmu dešava. Njena prevashodna delatnost je energetika. Došla je u sukob sa državnom češkom kompanijom za proizvodnju i distribuciju električne energije i propala na berzi, i to sa milijardama kruna. Onda su oni svoje akcije prodali jednom Čehu, očigledno mešetaru i hohštapleru, na tržištu. Mi to nismo mogli da kontrolišemo. Taj je došao i napravio haos, ali vi tu ne možete ništa da uradite. Tu je ipak trebalo država da se umeša i da radi svoj posao.

Toplana je već u moje vreme vraćena gradu i sada je to javno stambeno preduzeće koje se bavi grejanjem grada. O ovom pitanju se vodi spor. Česi su tužili, kako čujem, državu Srbiju. Ishod ne znam, tu se već ide u visoku politiku.

Nekada se dogodi to da put u pakao bude popločan dobrim namerama. Naše namere su zaista bile dobre. Zaječar nikada nije imao kvalitetno i dobro organizovao grejanje. Nikada nije sagrađena jedinstvena toplana, nego se tako mali grad greje iz pet toplana.



RSE: Vaš pokret nosi regionalnu dimenziju. Na toj ideji je Mlađan Dinkić pokušao da se održi i u njegovom slučaju je propala. Kako vi uspevate?

Ničić: Nisam tvorac te ideje. Njen tvorac je moj nekadašnji partijski lider, a sada i kum, Dušan Mihajlović. Tu ideju je ponela Nova demokratija. Izdali smo program 1995. godine, koji bih danas mogao da prepišem i da se uopšte ne postidim, koji je trebalo da stvori jednu modernu evropsku Srbiju. Na žalost, bili smo petao koji je zakukurikao prerano. Narod to nije razumeo. Očigledno da narod nije razumeo ni ideju koju smo preko Ujedninjenih regiona Srbije i Mlađana Dinkića hteli da pošaljemo. Ta ideja mora da živi.

Beograd neće decentralizaciju, centralizacija mu odgovara. Ali, svi Srbi će krenuti za tom idejom jer Srbija grca zbog centralizacije. Ostatak Srbije, osim Beograda, ne računajući tu Vojvodinu koja se izborila, grca. Mi ne tražimo ništa drugo nego da stvorimo regije koje će imati ovlašćenja kakva ima Vojvodina.

RSE: Spomenuli ste Dušana Mihajlovića i Mlađana Dinkića. Preko trideset godina ste u politici, bili ste opozicionar, u koalicijama sa DEPOS-om, DOS-om, sarađivali ste i sa Vukom Draškovićem.

Ničić: Gotovo da nema nikoga na političkoj sceni sa kim nisam sarađivao. Sa nekima uspešno, sa nekima neuspešno.

RSE: Koliko vam je ideologija važna?

Ničić: Zato sam ja i stvorio pokret. U pokretu nema ideologije. Pokreti su socijalistički savez radnog naroda.

RSE: Tako birate i saradnike?

Ničić: Apsolutno. Kakve to ima veze? Na lokalu, ideologije, levica, desnica, centar i tako dalje, nisu bitne. Kakve to veze ima sa čišćenjem ulica, sa održavanjem parkova i sa otvaranjem radnih mesta? Nema veze nikakve. Zato ne želim da budem rob nikakvih ideologija.

RSE: Poznati ste i kao gradonačelnik koji je propisao obavezu uzgajanja muškatli.

Ničić: Ne uzgajanja, nego da svi koji imaju baštu ugostiteljskog objekta na javnoj površini, ona mora da bude lepa, u cveću i tako dalje. Zašto muškatle? Zaječar je grad na obalama reka, gde se sastaju Beli i Crni Timok. Beč je takođe na Dunavu. Zašto oni sade muškatle? Zašto su nekada naše bake i prabake na prozorima držale muškatle? Zato što tera komarce.

RSE: Vi ste i predsednik opštine koji je ušao u rijaliti Farma. Zašto ste to sebi dozvolili?

Ničić: Potpuno svesno sam u to ušao. Rekao sam da ću izaći onda kada ja hoću, a ne kada oni odrede, iako je ugovor bio jako rigorozan. Ušao sam da bi moj grad postao prepoznatljiv. Verovatno ste videli ili niste gledali, ali gotovo svaki dan sam nosio majicu na kojima je pisalo Zaječar, Rukometni klub Zaječar. Pre toga sam pobedio u Piramidi i onda su me pozvali na Farmu. Potpuno svesno sam ušao da bih digao i svoju političku prepoznatljivost, i prepoznatljivost mog grada. U tome sam potpuno uspeo. Neka mi neko navede jednu psovku, jednu ružnu reč koju sam tamo izgovorio.

RSE: Možda vi niste, ali drugi ljudi koji tamo učestvuju jesu, a vi ste bili deo toga. Zar ne bi trebalo da dajete drugačiji primer?

Ničić: U tom trenutku, prva Farma, prve dve nedelje, kada sam bio tamo, toga apsolutno nije bilo. U Italiji, u Sloveniji su takođe učestvovali i u gorim rijalitijima. Treba samo birati da ne prave od sebe budale.

RSE: Šta to govori ako vi, da biste skrenuli pažnju na probleme jednog grada, ulazite u rijaliti programe?

Ničić: A šta to govori o medijima? Da vi morate da idete u rijaliti šou da vas vide. Mediji su tada, u mom gradu, bili pod kontrolom DS-a. Ja nemam prostora nigde van Zaječara da kažem bilo šta pozitivno jer su dopisnici svi direktno pod kontrolom Bebe, ovog ili onog.

RSE: Kako je danas?

Ničić: Verovatno isto, to je problem. Mislim da svi treba malo da popuste. I ovi koji stiskaju sa jedne strane i ovi koji stiskaju sa druge strane. Srbija je nasađena nakrivo, stoji na glavi. Tu se radi o promeni društvenog sistema, uređenja države. Nema trećeg stepena vlasti. Imate lokalne samouprave, sa sve manje vlasti, i državu sa sve više vlasti.

Gde su regije, ta srednja vlast koju ima čitava Evropa? Neće se iscepati Srbija zbog toga što ćete dati Šumadiji neku regionalnu autonomiju, što ćete je dati istoku ili jugu Srbije. Hajde da krenemo da se uređujemo kao svet, pa da onda pričamo.