Rukometni selektor bh. tima: Sprema nam se najcrnji scenario

Poštujući odredbe Zakona o sportu Bosne i Hercegovine, po kojem se Rukometni savez BiH mora preregistrovati, potom prvo formirati entitetske rukometne saveze, koji će se kasnije ponovo ujediniti i činiti krovni savez, Rukometna reprezentacija BiH došla je u ćorsokak.

Zbog svega toga, računi su trenutno blokirani, a odlazak najboljih rukometaša BiH na kvalifikacione utakmice je upitan jer nemaju novca ni za avionske karte.

O svemu tome razgovarali smo sa selektorom Rukometne selekcije BiH Bilalom Šumanom.

RSE: Kakvo je stanje u reprezentaciji pred dvomeč sa Finskom 4. i 7. maja, a u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2018. godine, u Hrvatskoj?

Šuman: Pokušavamo da stvorimo minimalne uslove za okupljanje naše selekcije, odnosno da možemo da odigramo ove dvije utakmice protiv selekcije Finske.

RSE: Da li će biti novca za okupljanje i odlazak najboljih rukometaša BiH u Finsku?

Šuman: Kao sportista, kao vječiti optimista, naravno da se nadam da ćemo uspjeti da nesmetano dođemo do Finske, odnosno da odigramo ove dvije utakmice, što je od ogromne važnosti u ovom našem svijetu koji se zove rukomet.

Neodlazak u Finsku povlači jednu katastrofalnu sankciju od strane Evropske rukometne federacije, a to zabranu igranja svih reprezentativnih selekcija, zabranu igranja svim timova koji igraju u premijer ligi u sljedećih nekoliko godina i jednu novčanu kaznu. To je najcrnji scenario koji bi se mogao desiti, što bi značilo gašenje rukometa u BiH.

RSE: Do sada ste platili dvije rate za avionske karte u Finsku. Mediji navode da ste oko 30.000 KM svog novca potrošili. Koliko još novca nedostaje?

Šuman: Ne bih sada o tome. Važno je da na neki način stvorimo te uslove, da ovi naši momci, koji stvarno imaju tu želju i volju, mogu da odigraju te utakmice, da pobijedimo, što nam je velika želja, što nam otvara opet neke druge perspektive.

U isto vrijeme, da bi to uradili, na sve načine pokušavamo da to uokvirimo, da bi mogli na neki način da funkcionišemo normalno. Moramo i na ovakve načine da se obraćamo i Vladi i Federaciji i kantonima, ljudima koji možda i nisu u ovom našem sportu, da tražimo pomoć od njih. Takva je situacija i kada se nešto mora, onda se mora.

RSE: Upravo zbog teške situacije, Rukometni savez BiH uputio je zahtjev za prijem u Predsjedništvo BiH. Šta očekujete od tog sastanka, ukoliko dođe do njega?

Šuman: Očekujemo podršku. Ipak se radi o državnoj reprezentaciji. Mislim da ti momci sa ponosom nose ovaj naš grb reprezentacije i da ne bi smio da dođe u pitanje nastup državne selekcije. Desilo se to kako se desilo. Da li je to administrativna greška, da li zbog nekih drugih stvari, nemara, neznanja, ne umijeća nekih ljudi. Možda i u našem savezu ima grešaka.

Očekujem podršku, da bi mogli da odigramo ove dvije utakmice, ali i dvije utakmice u junu jer odmah poslije toga slijede nam utakmice sa Španijom i Austrijom. Naravno, nadamo se što boljem plasmanu, da završimo na drugim mjestu, koje nas vodi, možda, prvi put na Evropsko prvenstvo.

RSE: Kako igrači gledaju na trenutna zbivanja u i oko Saveza?

Šuman: Siguran sam da i njih na svaki način diraju ovakve stvari zato što stvarno, niti traže, niti žele nešto posebno, nego su to samo neki minimalni uslovi, da imamo dvoranu gdje možemo da treniramo, da imamo neki smještaj i ishranu.

​

RSE: Nakon donošenja odluke da se formira Rukometni savez Federacije, a preregistracija još uvijek nije završena, ne postoji krovna kuća rukometa BiH, zašto je nešto tako uopšte bilo potrebno?

Šuman: Svi savezi, ne samo rukometni, svi sportski savezi u BiH moraju biti registrovani na taj način - kao državni savezi BiH, da postoji Savez RS-a i da imamo Savez FBiH. Taj Savez FBiH nije postojao, nije nikada bio formiran. Zato je došlo do tog formiranja. Ima i par klubova koji su uložili žalbu na formiranje tog federalnog saveza, tako da i oni koče ovaj cijeli proces. Trebalo je da dođe samo do ujedinjenja novog statuta između Saveza RS-a i Saveza FBiH i preregistracija krovnog saveza, a to bi bio Rukometni savez BiH. Do toga još nije došlo i ta procedura traje već previše dugo.

RSE: Obzirom na vaša iskustva u Evropi, prije svega u Danskoj, šta mislite o ovakvom načinu funkcionisanje sporta u BiH?

Šuman: Klupski sport u Danskoj funkcioniše 99,9 posto u vidu sponzora. Nisu to bili jedan, dva ili tri sponzora, kao što imamo primjere ovdje. Svaka selekcija i ekipe ih imaju. Mi smo ih imali 500 ili 600. Državna selekcija je nešto sasvim drugo. To je jedna dimenzija gdje država Danska ima budžet koji je određen za sport.

Imao sam priliku da razgovaram i sa selektorima iz susjednih zemalja, iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske. Na primjer, jedna Crna Gora ima oko 480.000 eura budžet za rukomet, koji dobija od države. Srbija ima mnogo više, Hrvatska ima daleko mnogo više. Nemam uvid u to koliki je naš budžet, kao selektor nema potreba da ulazim u takve stvari.

Kada dođe ovakvo vrijeme, da mi stvarno ne možemo da platimo karte, kada dođe vrijeme da ne znamo gdje ćemo da se okupimo, a radi se o državnoj reprezentaciji, onda je to vrlo važno. Nije ovo klupski rukomet, radi se o državnoj reprezentaciji. To su momci koji stvarno hoće i žele, koji zaslužuju na svaki način da budu podržani. Želja mi je da se to uspješno okonča, moramo to napraviti za njih.