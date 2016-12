Šerbedžija za RSE uoči koncerta u Zagrebu: Savjest mi je čista

Glumac Rade Šerbedžija u Zagrebu održava koncert naslovljen "Ne boj se, nisi sam", na kojem uz druge goste nastupa i engleska glumica svjetskog glasa Vanessa Redgrave. On je pred nepuna dva mjeseca bio izvrgnut medijskim napadima i prozivanjima u Hrvatskoj, zbog jedne izjave o ratovima devedesetih koju – ispostavilo se – uopće nije nikada izrekao.

Već gotovo tradicionalno, Rade Šerbedžija s prijateljima održava prednovogodišnji koncert u zagrebačkoj dvorani "Lisinski", a za RSE kaže kako je posebno ponosan na goste koji su na sceni zajedno s njime.

"Sretan sam da je došla Vanessa Redgrave koja je htjela da nas posjeti i da bude gost na koncertu. Imam još jednog gosta – to je Damir Urban koji će mi doći na početku koncerta, jer odmah poslije toga ima koncert u zagrebačkom klubu 'Tvornica', tako da će biti divno. A užasno se veselim da je i Drago Mlinarec već odavno pristao da bude gost. On je jedna od naših najdivnijih legendi rock'n'rolla i scenske poezije – savršen momak s kojima smo surađivali mnogo u kazalištu, cijela moja generacija i mlađi od mene u predstavama Žorža Para i Ivice Boban u ono doba – nekih sedamdesetih godina", kaže Šerbedžija.

Šerbedžija je početkom studenog bio izvrgnut medijskim napadima i prozivanjem od strane hrvatskog Ministarstva branitelja zbog njegove navodne izjave na beogradskom Sajmu knjiga koju mu je Tanjug stavio u usta kako "nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji koji su završili u Haagu, zapravo kriminalci". Šerbedžija se toga nerado sjeća.

"To je iza mene i ne želim se uopće baviti insinuacijama na moj račun utemeljenim na lažnim vijestima", kaže naš sugovornik.

"Meni je savjest čista. Ja nisam rekao ništa od onih stvari koje su meni spočitavali. Mi smo na sve adrese na koje je trebalo poslali kompletnu snimku moje press konferencije na kojoj sam govorio o poeziji. I to je sve što imam reći", dodaje.

Posebna gošća večerašnjeg koncerta je i engleska glumica svjetskog glasa Vanessa Redgrave. Šerbedžija je s njom radio od 1993. godine u londonskom Moving Theatre.

"U to doba smo radili Vanessa i ja mnoge koncerte za mir i protiv rata ne samo na područjima bivše Jugoslavije nego protiv rata uopće u svijetu, tako da smo od New Yorka, Manchestera, Londona i Pariza nadalje imali mnogo nastupa i koncerata. I Vanessa voli - isto kao ja - kao glumica da pjevuši, tako da smo i pjevali. Ona to voli, tako da ćemo izvesti neke stvari i večeras, i to mi je baš veliko zadovoljstvo", navodi Šerbedžija.

Ona je ranije stigla u Hrvatsku i dan provela, među ostalim, u šetnji Voloskom na opatijskoj rivijeri, gdje joj je Šerbedžija bio vodič.

Šerbedžija turneju nastavlja u Srbiji – 26. prosinca je u Novom Sadu, 27. u Beogradu, 28. u Somboru i 29. prosinca u Baču. Otkud Bač?

"Bač ima veze sa mojim stricem Stevanom koji živi tamo i kog nisam vidio toliko dugo godina. I onda rekoh, 'ajde kad idemo u Bač – moj orkestar znade i te tamburaške stvari – da im zasviramo malo u Baču i da vidim strica'. U Somboru nisam bio toliko, toliko dugo godina, a stalno me zovu, tako da sam i to uspio 'složiti' na taj način, a Novi Sad i Beograd spadaju uvijek u moju prednovogodišnju da tako kažem pjevačku i koncertnu aktivnost. Tu je spadala i Ljubljana, ali ćemo je ipak raditi tek u šestom mjesecu na Križankama", najavljuje Šerbedžija.