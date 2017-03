Sekularna Hrvatska je odahnula, a prolajferski konzervativci najavljuju borbu protiv rješenja Ustavnog suda koji je odbio zahtjev da se postojeće zakonsko rješenje o abortusu do 10. tjedna trudnoće proglasi neustavnim.

U roku od dvije godine treba osuvremeniti rječnik postojećeg zakona i unijeti edukativne i preventivne mjere, i oko toga će se sada voditi borba. Mogući referendum o zabrani pobačaja bio bi protuustavan, upozoravaju stručnjaci.

HDZ-ov potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Stier koji je pred koji dan izazvao oštre reakcije javnosti prolajferskim zaokretom u hrvatskoj vanjskoj politici na domaćem planu je povodom odluke Ustavnog suda mnogo blaži:

"Mi prihvaćamo ono što kaže znanost 21. stoljeća, a to je – da život počinje začećem. Kao kršćanski demokrati također prihvaćamo da živimo u jednom demokratskom pluralnom društvu i da mnogi građani ne prihvaćaju takvu činjenicu. Dakle, moramo se usredotočiti na to da bude što veća, što bolja edukacija i kroz to zaštititi život od začeća. Mislim da se svi slažemo oko toga da je cilj da bude što manje pobačaja.“

Međutim, prolajferski aktivisti ne odustaju od maksimalnih zahtjeva. Predsjednik udruge Vigilare, ali i predstojnik Ureda za pastoral obitelji Zagrebačke nadbiskupije Vice John Batarelo, najavljuje da će 40 dana prikupljati potpise na peticiju „Imam pravo živjeti“:

"Mi ne govorimo o nikakvoj zabrani. Mi govorimo o obrani nerođenog života, i normalna je demokratska procedura i praksa da građani imaju pravo skupljati peticije, da tražimo od Vlade i od Sabora da donesu pravedne zakone za nerođenu djecu.“

Ili, jednostavnim rječnikom, ne tražimo zabranu, nego tražimo da se ne dopusti. Oni su ljuti na Ustavni sud i zato što nije odredio kada počinje život.

Sve će biti jasnije ako pogledamo što u stvari stoji u rješenju Ustavnog suda. Tamo je jasno rečeno da pravo na život nerođenog bića uživa ustavnu zaštitu samo u mjeri do koje ne ugrožava pravo žene na privatnost, da u tom smislu zakonodavac ima pravo utvrđivanja pravilne ravnoteže, a da ravnoteža u zakonu iz 1978. postoji.

Dakle, ostaje rješenje da žena može obaviti pobačaj na zahtjev do 10. tjedna trudnoće. Ustavni sud je naložio i da se u dvije godine osuvremeni rječnik postojećeg zakona i da se unesu edukativne i preventivne mjere. To je ustavni okvir unutar kojeg zakonodavac mora raditi, pojasnio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović za jednu privatnu televiziju:

“U tom smislu je zakonodavac slobodan. Mi mu nismo odredili ograničenja. On može uvesti i savjetovanje za žene koje su se odlučile za pobačaj. U svijetu je trend da to savjetovanje bude neobavezno. A mi ćemo - ako zakonodavac donese zakon koji ne bi bio sukladan Ustavu - ponovno kao Ustavni sud reagirati, bilo po nečijem prijedlogu, bilo po službenoj dužnosti.”

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić na svom Facebook profilu pohvalila je rješenje Ustavnog suda, i kazala da prolajferi, ma koliko o tome maštali, ne mogu svojom peticijom zaobići odluku Ustavnog suda i dovesti do referenduma, jer bi takav referendum o potpunoj zabrani pobačaja bio protuustavan.

Najave prolajferskih udruga za nju su lobiranje i ništa više, a na njihovo lobiranje ženske i sekularne udruge odgovorit će svojim lobiranjem.

“Jako je važno da se usmjerimo prvenstveno na zakonodavca i da svim sredstvima nastojimo doprinijeti i pomoći da to novo zakonsko rješenje bude kvalitetno i da se nikako ne ide restriktivno prema ženskim pravima, dakle, da se to samo unaprjeđuje. Nikako ne smijemo ići nazad", zaključuje za naš program Sanja Cesar iz udruge CESI.