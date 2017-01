Odlazak ravnateljice Jasenovca nakon niza kontroverzi

Nakon niza kontroverznih poteza koji su izazvali negativne reakcije predstavnika židovske i srpske manjine i lijeve javnosti u Hrvatskoj, ravnateljica Spomen-područja Jasenovac Nataša Jovičić odlazi s te funkcije. Predstavnici srpske i židovske manjine pozdravljaju taj potez. Sljedećeg tjedna bit će raspisan natječaj za to radno mjesto.

Ministarstvo kulture razriješilo je Natašu Jovičić sa mjesta ravnateljice Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac. Formalno, radi se o sporazumnom raskidu radnog odnosa na vlastiti zahtjev. Za vršitelja dužnosti ravnatelja postavljen je kustos u Jasenovcu Ivo Pejaković, a sljedećeg tjedna bit će raspisan natječaj za novog ravnatelja.

Jovičić su napadali od početka njenog mandata – prvo s lijeva zbog nezadovoljstva nekih članova židovske i srpske zajednice zbog novog postava jasenovačkog muzeja koji, navodno, umanjuje zločine u Jasenovcu, pa s desna čelnik izvanparlamentarne Hrvatske čiste stranke prava Josip Miljak slanjem prijetećih pisama, jer da Nataša Jovičić u svojim istupima navodno uvećava zločine u Jasenovcu.

Reakcije s lijeva bile su posebno jake kada je Nataša Jovičić postavljena za posebnu savjetnicu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za holokaust, u situaciji kada predsjednica – navodno zato da joj se ne bi zviždalo – nije nazočila komemoraciji jasenovačkim žrtvama 2015. godine.

Negativne reakcije s lijeva kulminirale su kada je nekoliko članova udruge koja umanjuje broj žrtava ustaškog logora i tvrdi da je Jasenovac bio logor i nakon 1945. željelo položiti vijenac, što im je kustos Ivo Pejaković zabranio, a ravnateljica dopustila, pa se naknadno ispričavala. Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac već onda je oštro osudio njeno ponašanje.

"Ne znam koji su motivi i koji su razlozi gospođe Jovičić, ali mislimo da je dobro da dolazi do smjene na čelu memorijalnog područja Jasenovac, jer sve govori da je njezino vođenje doprinijelo negativnostima, relativizmu, revizionizmu i slabom ili nikakvom odgovoru na to od strane onih koji moraju prvi progovarati, a to je vodstvo jasenovačkog Spomen-područja", kaže Pupovac za RSE.



Nataša Jovičić nije imala nikakvu reakciju ni na postavljanje spomen-ploče na kojoj je i ustaški pozdrav na jednoj zgradi u mjestu Jasenovac studenog prošle godine, jer da je ploču postavila općina u centru mjesta, pa da Spomen područje s time – nema ništa.

Publicist i istaknuti član židovske zajednice Slavko Goldstein ne zna također ništa konkretnije o samoj ostavci.

"Ja sam gospođi Jovičić još pred više od pola godine predložio da dade ostavku, jer sam smatrao da je njena uloga kao savjetnice predsjednice nespojiva sa direktorstvom u Jasenovcu", navodi Goldstein za RSE.

Pupovac pozitivno vrednuje imenovanje Pejakovića za vršitelja dužnosti ravnatelja Spomen-područja, kao profesionalca koji vodi računa o tome što Jasenovac jest i što treba biti.

"On sigurno tu dužnost v. d. ravnatelja može obaviti na način koji će zaustaviti vrijeđanje žrtava, vrijeđanje zajednica koje poštuju te žrtve, i koji će zadržati odnos prema Jasenovcu na način kako je to po Ustavu, po zakonima, a i po moralnom osjećaju neophodno", dodaje Milorad Pupovac.

Odlazak Nataše Jovičić pozitivno u izjavi za RSE ocjenjuje i predstavnica židovske zajednice za grad Zagreb i predstavnica židovske zajednice u posljednjem sazivu Savjeta Jasenovca Sanja Zoričić-Tabaković, kojem je pred dvije godine istekao mandat, i onda nebrigom vlasti nije izabran novi.

Ona spominje njene zasluge, ali podsjeća da nisu uvažene primjedbe na novi postav izložbe postavljen pred 11 godina.

"Mislim da Nataša Jovičić snosi za to veliku odgovornost, pa mislim da će možda sljedeći ravnatelj to nekako pokušati pomaknuti s mjesta", riječi su Sanje Zoričić-Tabaković.