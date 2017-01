Napadi na izbjeglice – rasno motivirani zločini iz mržnje

Zagrebački Centar za mirovne studije traži da policija dva napada na tražitelje azila pred Novu godinu tretira kao rasno motivirani zločin iz mržnje. Izbjeglice tvrde da je napada u prethodnim mjesecima bilo još. Isusovačka služba za izbjeglice prijavila je UNHCR-u i Pučkoj pravobraniteljici dva slučaja u kojima je hrvatska policija vratila u Srbiju ukupno tri migranta iz Afganistana.

Ukupno šest tražitelja azila bilo je napadnuto u dva napada uoči i na samu novogodišnju noć, ali – kako su aktivistima Centra za mirovne studije kazali tražitelji azila smješteni u zagrebačkom centru "Porin“, takvih je napada bilo i ranije, ali ih nisu prijavljivali.

"Dakle, nije prvi puta da vidimo da su u Zagrebu napadnuti stranci, da su napadnuti izbjeglice. Upozoravamo da se to događa. To možda nisu iznimno velike brojka, ali ovi ljudi se osjećaju vrlo nesigurno. Žive u stranoj zemlji i osjećaju se nesigurno", komentira za RSE Emina Bužinkić iz Centra za mirovne studije.

Ovo je, konstatira Bužinkić, "poziv policiji da ove slučajeve tretira kao zločin iz mržnje i da to procesuira na taj način".

"Pozivamo i građane da – kada se događaju ovakvi napadi – ne stoje i mirno gledaju, nego da reagiraju, da ih sami pokušaju spriječiti i da ih prijave policiji. Pozivamo Vladu Republike Hrvatske da radi senzibilizacijske kampanje putem kojih će informirati hrvatsku javnost o izbjeglicama i nekako pokušati razbiti tu predrasudu da su svi oni kriminalci", kaže Bužinkić.

Istrage u toku

Ona je dodala da su tražitelji azila nezadovoljni smještajem, neodgovarajućom prehranom i sporošću u odlučivanju o njihovim zahtjevima za zaštitom. U Centru za tražitelje azila "Porin“ u Zagrebu smješteno je oko 500 izbjeglica. Policija kaže da su istrage u toku.

Voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj Tvrtko Barun za naš program upozorava da policija govori o dva napada na tražitelje azila, dok se – po navodima izbjeglica – dogodio te noći još jedan, dok su se napadnuti azilanti autobusom gradskog prijevoza vraćali u prihvatilište.

"Kažu da su isti napadači pratili autobus taksijem, da su ga zaustavili nasred ceste, ušli u njega i napali izbjeglice. To je još jedan element koji je isto upitan i, u tom smislu, jako je važno pitanje odgovornosti – i zato mislim da to mediji trebaju 'povući'. Naime, ako se to dogodilo, je li vozač ZET-ovog autobusa prijavio taj napad ili ne, i što je učinio. Tu je dakle jedna dimenzija koja još nije jasna", kaže Barun.

Hrvatska policija je, prema navodima Isusovačke službe za izbjeglice u Zagrebu i Beogradu, vratila na granicu prema Srbiji tri ilegalna migranta iz Afganistana koji su u Hrvatskoj željeli zatražiti azil.

Kako je za naš program kazala savjetnica za pravne poslove i zagovaranje Isusovačke službe za izbjeglice u Zagrebu Jelena Firić, tri ilegalna migranta iz Afganistana su se socijalnoj radnici Isusovačke službe za izbjeglice u Beogradu koja je u dnevnom kontaktu sa izbjeglicama potužili na protuzakonit postupak hrvatske policije.

Radi se o osobama koje su 8. prosinca prošle godine ilegalno ušle u Hrvatsku, došle do Zagreba i u centru za izbjeglice "Porin“ pitale gdje da zatraže azil. Policajac u centru, kaže Jelena Firić, uputio ih je u policijsku postaju.

"Kada su došli u policijsku postaju, policajci su od njih tražili osobne podatke. Tražili su od njih i da potpišu neke dokumente koji su bili na hrvatskom jeziku. Nisu im objasnili o čemu se radi, nije bilo prevoditelja, niti su ih uopće uputili u njihovo pravo da im se taj dokument prevede, niti su im rekli što potpisuju. Nisu im uzeli ni biometrijske podatke, dakle nisu ih fotografirali niti uzeli otiske prstiju što je također normalna procedura. Nego su ih samo – prema njihovim navodima – utrpali u policijski kombi, odvezli do mjesta za koje su zaključili da je 'divlji' prijelaz granice između Srbije i Hrvatske, tamo ih izbacili iz kombija i rekli da se vrate natrag u Srbiju", navela je Firić.