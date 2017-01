Robin Hood u Dubrovniku

U Dubrovniku teku zadnje pripreme za snimanje američkog filma "Robin Hood: Origins" sa Taronom Egeronom u ulozi Robina i oskarovcem Jamiem Foxxom u ulozi Little Johna. Dubrovnik će glumiti srednjevjekovni Nottingham, a plan je da ovo bude prvi film u trilogiji koja bi se također snimala u Dubrovniku.

U Dubrovniku je snimana najnagrađivanija televizijska serija svih vremena "Game of Thrones", nakon toga jedan od filmova iz serije "Rat zvijezda", a sada je na redu i "Robin Hood: Origins", gdje su u ekipi glumci nagrađeni Oscarom, a jedan od producenata je i Leonardo di Caprio.

"Dubrovnik je, prema izjavama vodećih holivudskih producenata, najveći filmski studio na otvorenom za tip filmova kakvima je ovakva scenografija potrebna", pohvalio se u izjavi za naš program dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić.

"Znači, mi nismo New York niti L.A., ali na svijetu – ne u Hrvatskoj nego na svijetu – ne postoji jedan grad prijemčiviji za filmsku industriju nego što je to grad Dubrovnik", kaže gradonačelnik.

Dok je u dosadašnjim projektima Dubrovnik bio kulisa za radnju u nekom imaginarnom vremenu, sada će grad i njegovi predjeli - Stradun, podnožje kule Minčeta, ulica svetog Dominika i još neke lokacije - prilično aktivno - glumiti Nottingham iz 12. stoljeća.

"Po riječima i režisera i glavnog producenta, Dubrovnik im je dao šansu da razviju film. Bez dubrovnika ne bi bilo tako snažnog Robina Hooda. Dubrovnik je po njima – uz četvero protagonista – peti glumac", dodaje gradonačelnik.

U snimanje će biti uključeno 600 do 800 ljudi, produkciju rade hrvatske tvrtke, najveći dio tehničke službe daju Dubrovčani, a praksa da se skupe holivudske ili engleske profesionalce uspješno nadomješta podjednako dobrim, a jeftinijim domaćim ljudima, započeta u "Star Wars", sada će se nastaviti.

Robinova veza sa Dubrovnikom

Od snimanja stranih filmova u Hrvatskoj u 2015. godini država je zaradila oko 22 milijuna eura, međutim, zahvaljujući maćehinskom odnosu bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, prošla je godina bila sušna.

"Imali smo tu pustu godinu ili godinu krize, tako da je ovaj Robin Hood, poznat kao arhetipsko lice srednjevjekovnog dobročinitelja, za nas također jedno dobročinstvo. Vjerujemo u oporavak ovog sustava i vjerujemo da ćemo s tim velikim projektom povratiti nešto od poljuljanog povjerenja", kaže za RSE Hrvoje Hribar, ravnatelj Hrvatskog audio-vizualnog centra, zaslužnog za privlačenje stranih filmaša.

Ako ovaj Robin Hood uspije, a garancije za uspjeh su, među ostalim, dobar scenarij, dobra glumačka ekipa, Leonardo di Caprio kao izvršni producent, snimalo bi se dalje.

Vlahušić kaže kako je producentu i režiseru ispričao nešto što nisu znali – moguću povezanost Robina Hooda sa Dubrovnikom preko engleskog kralja Ričarda Lavljeg Srca. Brod kojim se vraćao iz križarskog rata zapao je pored Dubrovnika u oluju i on se zavjetovao – ako se spasi – izgraditi crkvu na Lokrumu. Spasio se, Dubrovčani su kazali da će oni dići kapelu na Lokrumu, a neka on da novac za izgradnju katedrale u gradu. To je Richard učinio, i to su činjenice.

A onda kreće dio priče kako je Robin Hood na svoj način pomogao kralju koji je Vlahušićeva imaginacija, i koji se dopao filmskoj ekipi.

"Kada se Richard vratio u Englesku, nije bilo novca – potrošio je novac u križarskim ratovima, morao je dati Dubrovčanima za katedralu, a i za jedno i za drugo trebalo je još novca. Pa je Robin Hood pljačkao velikaše kako bi gradio dubrovački katedralu i kako bi financirao križarski rat. Onda su me pitali ako bih ja sa njima radio na pisanju scenarija za sljedeći film. Ja sam rekao – zašto ne, nema nikakvih problema", prepričava gradonačelnik Vlahušić.

Inače, Vlahušiću koji je gradonačelnik iz koalicije lijevog centra ljulja se fotelja, ali ako ostane bez nje, očito neće ostati kruha gladan.

Vlahušić kaže kako je film najbolja moguća promocija Dubrovnika i Hrvatske kao turističkih destinacija. Sigurno je da su "Game of Thrones" i "Ratovi zvijezda" pridonijeli izvrsnim ovogodišnjim turističkim rezultatima Dubrovnika. Sada je na redu Robin Hood ,a filmove su u Dubrovniku počeli snimati i eminentni indijski glumci.