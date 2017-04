Prvi hor biznismena: Kad privreda propeva

Forum privrednika Čačka prva je poslovna asocijacija u Srbiji koja je osnovala svoj hor. Hor preduzetnika Horum već ima oko 30 članova, vežbaju dva puta nedeljno, a angažovali su profesionalnog horovođu. U šali poručuju ministrima u Vladi Srbije da mogu malo da se opuste jer je privreda počela da peva.

U ovom neobičnom pevačkom društvu pevaju ljudi koji zapošljavaju više od 600 radnika u Čačku i okolini. Prema rečima jednog od osnivača Adama Zimonjića, hor je počeo sa radom bez posebne selekcije, sa željom da brige oko preživljavanja u poslu tokom poslednjih 20-ak godina prebrode pevajući.

"Ovde su došli ljudi koji vole pesmu, a pomalo znaju da pevaju. Pozivamo sve zainteresovane da nam se priključe, jer atmosfera je zaista pozitivna", navodi Zimonjić.

Čačanski privrednici kažu da je cilj osnivanja hora međusobno druženje, zabava i opuštanje nakon svakodnevnih stresnih situacija, bez ambicija za visokim umetničkim dometima.

Poručuju i da su vrata Horuma otvorena za sve koji žele da mu pristupe, počev od registrovanih poljoprivrednih domaćinstava, vlasnika tezgi na pijaci, pa do velikih kompanija. Uslov je samo da budu stariji od 18, a mlađi od 98 godina, naglašava čačanski preduzetnik i inovator Radisava Marjanović.

"Ovo je prilika i nešto što je jako dobro da nema više tog ejdžing (engleski ageing, starenje) sukoba stari-mladi. Jednostavno, pevamo svi zajedno i to lepo funkcioniše. Ovo bi moglo dobro da utiče na to zbližavanje ljudi. Kada nastupamo mi dišemo jednom dušom, ne gledamo da li je neko spočetnik, studira ili je počeo da radi ili je kao ja u penziji. Cilj nam je da na kraju dođemo do broja od 50 ljudi, za jedan pun autobus", navodi Marjanović.

Repertoar Horuma definisan je u u tri segmenta: melodije u maniru rok, pop, pank i sličih numera, kvalitetne narodne pesme Srbije i Balkana i probrane vedre i šaljive pesme.

Očekivano, više od polovine članova čine žene. Beg od svakodnevnih obaveza u ovom raspoloženom kolektivu pronašla je i naučna saradnica čačanskog Instituta za voćarstvo Svetlana Paunović.

"Ovo može da bude poziv i drugim ljudima koji traže određeni ventil i taj drugi tas na životnoj vagi da postignu harmoniju na različitim poljima. Sve kockice u tom mozaiku daju neku unutrašnju harmoniju i sreću. Meni je pevanje u ovom horu upravo to donelo", kaže Paunović.

Pevati za svoju dušu

Kako bi bila izbegnuta improvizacija, angažovan je vrsni horovođa Slavoljub Ciga Nikolić, penzionisani direktor Muzičke škole u Čačku, koji se sa velikom predanošću posvetio novom poslu. Naglašava da je rad sa horom veoma ozbiljan posao i za pevače i za horovođu.

"Osećam njihovu energiju, želju i bezmalo njihovu zaljubljenost u ovaj hor i u pevanje, što potvrđuje to što su potpuno redovni na probama. Postoji taj put koji se prolazi, to navikavanje na horsko pevanje, tako da se nadam da će za nekoliko meseci da sve zvuči sasvim dobro."

Boban Spasović, vlasnik poznate firme Cini, tenor je u Horumu. Kaže da članovi hora nemaju previsoke ambicije u horskom pevanju, već da sve ovo rade "za svoju dušu".

"Svako od nas ima svoje probleme na poslu, rešava ih kako ko može, ali ovo je životna filozifija koju svako u sebi nosi. Pevaš da ti bude lepo. Pevaš jer se osećaš tako radosno, živ si, zdrav si, veseo, šta sad. Probleme ostavljamo po strani u ovih sat-dva koliko traje proba", navodi Spasović.

Na kraju, on u šaljivom tomu poentira kroz ohrabrujuću poruku političarima.

"Političarima da poručim: 'Počela privreda da peva' ", dodaje Boban Spasović.