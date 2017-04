Gužve na graničnim prijelazima: Putnici bijesni, ministar optimističan

Gužve su na šengenskoj granici iz Hrvatske prema Sloveniji zbog pojačanih kontrola radi sigurnosti, i uobičajen pojačan promet na kraju praznika na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Međutim, prave kolone su na izlasku iz Hrvatske i ulasku u Sloveniju.

„Imali smo gužvu kad smo dolazili – šest i po sati! Evo sad već dva sata čekamo. Ali – da nam neko kaže koja je svrha: izlazimo iz šengenske zone – šest sati čekamo, ulazimo u šengensku zonu – čekamo dva sata“, rekao nam je jedan od putnika koji čeka u koloni.

„Ovo kao da je ulaz u pakao, a ne kao da je ulaz u Evropu. Na izlaz iz Slovenije čekamo pet do šest sati, i na ulazu u Sloveniju ponovo“, komentariše jedan od vozača.

Čeka se pola sata ili više na svim graničnim prijelazima prema Sloveniji, javio je Hrvatski auto-klub.

Najveći je pritisak na graničnom prijelazu Bregana, gdje se na ulazak u Sloveniju čeka dva sata.

„Trenutno se radi u sedam traka na izlazu iz Hrvatske. Što se tiče samih putnika, policija se maksimalno angažirala - maksimalan broj ljudi i maksimalan broj traka smo angažirali što trenutno možemo“, kaže voditelj postaje hrvatske granične policije Darko Golubić.

Slovenija je najavila da će od pojačane kontrole odustati tek kada se čekanje na ulazak preko šengenske granice na nekom graničnom prijelazu produlji na četiri sata i više.

Kako javlja Auto-moto savez Slovenije, kolone se stvaraju i na ulazu iz Slovenije u Austriju, gdje su kolone od 1,2 kilometra pred tunelom Karavanke i tri kilometra na graničnom prijelazu Šentilj, a manja čekanja su i iz Slovenije u Italiju.

Kako su nam kazali u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj, na graničnim prijelazima oko Neuma nema čekanja ni kolona

„Na području nadležnosti Postaje granične policije Metković nema dužih čekanja pri prelazu državne granice, kako na ulasku u Republiku Hrvatsku, tako niti na izlazu iz Republike Hrvatske. Najveći promet zabilježen je na graničnom prijelazu Klek gdje se povremeno na ulaz čekalo do 10-15 minuta, ali ne dulje. Mi smo se vrlo dobro organizirali za uskršnje blagdane, tako da smo maksimalno iskoristili kadrovske i tehničke potencijale“, kaže dežurni rukovoditelj na graničnom prijelazu Klek Denis Čavar, pomoćnik načelnika Postaje granične policije Metković.

U Hrvatskoj je najveća bojazan da bi se gužve zbog pojačanih kontrola mogle negativno odraziti na turističku sezonu, jer Hrvatska čak petinu svojih prihoda crpi od turizma. Ministar turizma Gari Capelli vjeruje da će do početka sezone sve biti riješeno.

„Mi smo u zadnjih tjedan dana više puta intervenirali kao Vlada i osobno je premijer Plenković intervenirao – zvao je prošli petak i subotu i Bruxelles što je imalo rezultat da smo na neki način isprovocirali ovaj sastanak što je bio u srijedu nas 3-4 susjeda, gdje se vrlo ozbiljno razgovaralo da se pokuša naći rješenje. Tamo je na kraju krajeva došlo do mogućnosti da se bilateralno dogovaramo sa susjedima, tako da ja mislim da – osim ovog udara kojeg smo imali prošli i ovaj tjedan – do sezone ćemo to definitivno dovesti u red“, rekao je Capelli.