Šta EU nudi mladima Balkana?

U rubrici Radija Slobodna Evropa „Glasom mladih“ bavimo se mladima u regiji, njihovim željama, težnjama i problemima. Svake nedjelje govorimo o mladim uspješnim ljudima, onima kojima se još uvijek nije pružila prilika da svoje talente pokažu na pravi način ali i onima koji su spremni mijenjati svijet u kom žive.



U ovoj emisiji govorimo o tome što mladi misle o Europskoj uniji i koje su to prednosti koje europska integracija njihove zemlje donosi mladom čovjeku. Pitali smo ih, da li su te prednosti, o kojima stalno slušamo u medijma samo deklarativne ili mladi stvarno imaju koristi od njih.



Hrvatska je ušla Europsku uniju 2013. godine i to je bila prilika da pitamo mlade da li su osjetili neku razliku u kvaliteti života u odnosu na ono što su do tada živjeli. Zagreb je studentski grad i u njemu smo sreli mlade iz različitih dijelova Hrvatske. Sa njima je razgovarala Ivana Bilić.



47 posto građana Srbije je za članstvo u Europskoj uniji, pokazalo je posljednje istraživanje Ureda Vlade Srbije za europske integracije iz prosinca 2016. Tradicionalno, mladi su jedna od društvenih grupa koja je za eurointegracije, ali i njihov euroentuzijazam slabi kako opada podrška cjelokupnog stanovništva, koje je 2009. godine pružalo podršku za članstvo u EU od čak 73 posto. U Beogradu sa mladima razgovarao Zoran Glavonjić.



Većina mladih u CG podrzava europsku integraciju zemlje, ali ta većina nije nadpolovična, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Kako razmisljaju studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću - da li su za pridruživanje Crne Gore Europskoj uniji, odgovore je potražila Lela Šćepanović.



Bosna i Hercegovina posljednja je u regiji u procesu integriranja zemlje u EU. Građani ove zemlje podržavaju članstvo BiH u EU, ali su skeptični da će se to ikada dogoditi. Sa mladima u Trebinju razgovarao je Nebojša Kolak.



O ovoj temi, Ivan Katavić je razgovarao sa Hanom Semanić, moderatricom u Centru za proširenje EU pri Srednjoeuropskom univerzitetu u Budimpešti.



Biznis ideja studenta iz Tuzle



U drugom dijelu emisije bavimo se temom poduzetništva mladih. I dok većina mladih iz BiH svoju budućnost vide u nekoj drugoj zemlji, ima i onih koji su odlučili ostati i pokušati pokrenuti vlastiti biznis. Student ekonomije Semir Salihović iz Tuzle je s nekoliko svojih prijatelja pokrenuo biznis kojeg namjerava pretvoriti u lanac atraktivnih samouslužnih restorana u BiH. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.



"Multietnička zajednica je moj dom"



A sada govorimo o nečemu što nam na ovim prostorima svima fali, a to je tolerancija i uvažavanje različitosti. U Doboju je nedavno predstavljen projekat „Multietnička zajednica je moj dom.“ U njega su uključeni učenici srednjih škola iz Doboja, Doboj istoka, Goražda i Višegrada. Kao primjer čovjeka koji se borio za ove vrijednosti, učenici su naveli pokojnog dobojskog župnika fra Petra Ajvazovića, prenosi Arnes Grbešić.



Ulični svirač iz Zagreba



Za kraj ove emisije donosimo priču o Nikoli Banoviću, mladom studentu Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo iz Osjeka. Nikola se bavi muzikom i povremeno radi kao ulični pjevač. Ivan Katavić sa njim je razogvarao u jednoj od najpormetnijih ulica u Zagrebu, gdje je Nikola zabavljao prisutne prolaznike.