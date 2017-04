Crnogorski predstavnik na Evroviziji: Besmisleno je baviti se primitivizmom

Evrovizija ili festival zabavne muzike takmičarskog karaktera, sa velikim brojem zemalja obuhvaćenim TV prenosom, se ove godine održava po 62. put i to u Kijevu, od 9. do 13. maja. A Crnu Goru će predstavljati glumac i multimedijalni umjetnik Slavko Kalezić sa numerom "Space". On će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri 9. maja, poslije predstavnika Švedske, Gruzije, Australije, Albanije i Belgije..

Uoči puta za Ukrajinu Slavko Kalezić za RSE kaže da je veoma zadovoljan pripremama, ali i energijom koja je tokom predstavljanja pratila njega i crnogorski tim.

"Tako da su ova četiri mjeseca protekla u najdivnijoj radnoj i kreativnoj energiji. Prije svega podrška RTVCG i svih ljudi iz televizije koji su prosto imali apsolutni sluh za sve ono što sam ja zamislio i kao umjetnik htio da prenesem pjesmom, spotom i svim onim što će se desiti a sceni 9. maja 2017. Bilo je dosta naporno, ali i vrlo izazovno, posebno promo turneja je prošla fantastično i još uvijek sam pod utiscima. Cijeli tim je bio uz mene i sva pažnja je bila usmjerena na mene i moju energiju. Prosto su svi igrali za mene, a onda sam ja igrao za sve. Baš sam zadovoljan i nastup u Kijevu će biti sublimacija svega što se u proteklih četiri mjeseca dešavalo", kaže Kalezić.

Slavko Kalezić je inače glumac Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) koji je poslije završenih osnovnih završio magistarske studije na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, a specijalizao je solo pjevanje i ples.

Dok na Jutjubu sa spotom za takmičarsku numeru "Space" već bilježi više od milion pregleda, Kalezić nam objašnjava da mu je ovaj projekat omogućio da se kao umjetnik izrazi na najbolji način.

RSE: Od kako je odlučeno da vi Crnu Goru predstavljate na Evroviziji odnosno, pjesma koju izvodite, u Crnoj Gori, ali i po društvenim mrežama, su različiti komentari. To je ono što javnost može da pročita i da vidi. Sa jedne strane su oni ljudi koji vas podržavaju, a na drugoj oni u čijim komentarima, može se reći, ima i govora mržnje. Kako to komentarišete?

Kalezić: Pa iskreno, ne komentarišem i na to nemem komentar. Ja sam deset godina tu sa svojim stilom i svojim umjetničkim pravcem. Ja sam ono za čim jurim, a ja jurim za lijepim i za širenjem divne energije. A na moje veliko zadovoljstvo puno je ljudi koji jako vole to što radim i prosto sa njima biram isključivo da imam interakciju. S druge starane, ovo drugo što ste pomenuli, ja zaista na to nemam komentar. A pošto ste pomenuli riječ 'mržnja' koja uopšte u mom životnom pravcu i stilu ne postoji. Ako postoje ljudi koji mrze ja im samo preporučujem da nađu životni smiraj. Prosto da preduzmu neke stvari u odnosu prema sebi da bi imali smisla nekog u životu. Eto, to je moj komentar u vezi sa tim.

RSE: U tom kontekstu, jesu li Crna Gora i jedan dio zemalja regiona još uvijek konzervativni, zapravo konzervativna društva ili ste vi suviše ekcentrični, avangardni i provokativni za šire javno mnjenje na ovim prostorima?

Kalezić: Ja sam samo čovjek koji je "open minded" – jedan divan engleski termin. Ja sam kosmopolita po prirodi, jako volim cijeli svijet...Tako da uopšte uzimati to u obzir, konzervativno, primitivno – ja sam toliko daleko otišao svojom energijom da mi je besmisleno time da se bavim. Divno je da ljudi koji treba to da percipiraju, percipiraju na najljepši mogući način. Ali ako već moramo da pričamo o polarizaciji nekih stvari, ja sam uvijek govorio, a posebno u poslednje vrijeme, da visoko inteligentni ljudi kapiraju ono što ja radim.

