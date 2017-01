"Ovaj maleni dječak sam ja"

Ovo je jedna od onih priča o kojima, kada se ukloni prašina sa starih fotografija koje ste našli na tavanu, danima ne prestajete da razmišljate.

Bjorn Steinz je talentovani fotograf koji je igrom slučaja 1992. godine počeo da volontira u izbegličkom centru u u Varaždinu gde su uglavnom bili smešteni ljudi iz Bosne i Hercegovine.

Za to vreme stekao je brojna prijateljstva i poznanstva, ali mu je posebno ostalo u sećanju druženje sa Elvisom, dečakom koji je tada imao 7 ili 8 godina, za koga kaže da je bio poseban.

"Kao prvo, njegovo ime. Za mene je Elvis predivno ime. To je, verovatno, razlog zašto sam ga zapamtio. Kao drugo, mi nismo mogli komunicirati govorom, jer on nije pričao engleski, a ja nisam znao hrvatski, bosanski ili neki drugi. Tako da smo razgovarali "rukama i nogama", kako mi to kažemo. Razumeli smo se. Sjećam ga se kao vrlo finog i "budnog" dječaka koji je volio učiti i raditi. To su moje uspomene na njega", rekao je Steinz u razgovoru za Radio Slobodna Evropa koji možete pročitati OVDE.

U našoj fotogaleriji, videćete Elvisa kako se s osmehom na usnama igra na tenku, kao da je na toboganu. Ove fotografije govore upravo o osmesima koje, uprkos ratu ima gotovo svako dete na ovim fotografijama.

Ako poznajete Elvisa ili nekoga drugog na ovim fotografijama, javite nam se - voleli bismo da saznamo gde su oni sada.

Ovo je bio početak naše priče.

Objavili smo video o Elvisu na našoj Facebook stranici i pozvali vas da nam javite ukoliko znate nešto o dečaku, nakon čega su usledile vaše poruke.

Zijad Beširević: U toj kasarnoj najviše je bilo izbjeglica iz Modriče i Posavine. Iz te kasarne se najviše išlo za Holandiju.

Ivica Miletović: U kampu se nalazila i jedna grupa iz Vareša. Ja sam sa mojom porodicom boravio u kampu par sedmica. Veliku pomoć smo dobili od jedne Njemica koja se zvala Suzan ili slično, ali smo izgubili kontakt sa njom poslje nekoliko godina...

Jasminka H. Hadžić: Imam osjećaj da sam ovu sliku vidjela u jednoj NL serijskoj potrazi za izbjeglicama koje su vozom došle u NL iz Hrvatske.

Sanel Ibrić: Tu nas je dosta bilo.

Fahra Salihović: Elvis... dječak iz BiH... trazi ga fotograf koji se sa njim tada sprijateljio... 92-e, izbjeglički kamp u Varaždinu

Dobili smo od vas i prve jasne tragove:

Amela Ibričić Andelija: Ovaj dječak Elvis je nastanjen u Sarajevu, boravili smo skupa u Varaždinu...

Husejn Serdar: Elvis je u Sarajevu.... Koga trebam kontaktirat malog dobro poznajem?

Na kraju je stigla još jedna poruka:

Elvis Čausević: Ovaj maleni dječak sam ja.

Uskoro ćemo imati i nastavak priče o Elvisu i Bjornu.