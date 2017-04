Mekejn: Vašington ostaje posvećen pomoći Kosovu

Tekst: Zijadin Gashi (Priredila: Amra Zejneli)

Sjedinjene Američke Države neće ostaviti Kosovo samo i Vašington ostaje posvećen tome da pomogne Kosovu, izjavio je u četvrtak u Prištini američki senator Džon Mekejn.

Tokom obraćanja u Skupštini Kosova, Mekejn je naveo da SAD ostaju posvećene miru i stabilnosti u celoj Evropi, a u tom smislu i na Balkanu i pohvalio je napore Kosova u borbi protiv terorizma.

"Kosovo je saveznik u borbi protiv terorizma, i uz svoj doprinos, zemlja je dokazala da može biti članica porodice država koje se protiv terorizma bore", naglasio je Mekejn.

Sjedinjene države biće uz Kosovo u ispunjavanju standarda koji zemlju usmeravaju ka Evropskoj Uniji i ostalim međunarodnim institucijama, naglasio je.

Mekejn je pozvao poslanike da ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, kako bi se zemlji omogućilo ukidanje viza.

On je dodao da je Kosovo suverena država te da su njeni napori da formira vojsku legitimni, ali je sugerisao da bi to trebalo da se dogodi putem ustavnih izmena.

Mekejn je naglasio i da bi Kosovo trebalo da izgradi političke odnose sa NATO-om, SAD-om o savezništvima kako bi ta transformacija bila koordinisana i sveobuhvatna.

"Važno je da se transformacija Bezbednosnih snaga Kosova desi putem ustavnih izmena", naglasio je.

Mekejn je ohrabrio zvaničnu Prištinu da nastavi dijalog sa Srbijom do postizanja normalizacije odnosa. On je rekao da taj proces nije nimalo lak, ali Kosovo, kako je dodao, mora pokazati svetu da je u stanju da oprosti i da na tom putu nije samo.

"Neka Kosovo bude to koje će pokazati svetu da je pomirenje moguće. I dok se Kosovo kreće tim dugim i teškim putem, neće biti samo. Amerika je uz vas", rekao je američki senator.

Mekejn je poručio kosovskim institucijama da nastave i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, dok je u ekonomskom smislu, predložio nastavak ekonomskih reformi, izgradnju Termoelektrane "Kosova" C "i nastavak izgradnje putne infrastrukture.

Sa druge strane, predsednik Skupštine, Kadri Veseli rekao je da je ova poseta proslava snažnih odnosa SAD-a i Kosova.

"Sjedinjene Države podržavaju Kosovo na putu ka slobodi i nezavisnosti i ta se podrška sada nastavlja uz iskazanu pomoć za razvoj države Kosovo", kazao je Veselji.

On je istakao da mu je bila čast to što je bio jedini lider na Balkanu, koji je do sada imao prilike da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom.

Nakon svečane sednice, američki senator Džon Mekejn održao je sastanak iza zatvorenih vrata sa premijerom Kosova, Isom Mustafom.

Iz kancelarije predsednika Kosova, saopšteno je da će američki senator biti odlikovan Ordenom slobode zbog pružene podrške za nezavisnost Kosova, kao i zbog njegove uloge u unapređenju odnosa između Kosova i Sjedinjenih Država.

Američki senator Džon Mekejn je u okviru Balkanske turneje do sada posetio Ljubljanu, Dubrovnik, Beograd, Sarajevo i Podgoricu, a nakon Prištine posetiće i Tiranu.

Senator Mekejn je zaobišao Makedoniju.