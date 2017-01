Poruka sa Božićnog domjenka: Ploča u Jasenovcu sjena na dobre najave

U Zagrebu je održan tradicionalni domjenak Srpskog narodnog vijeća prigodom pravoslavnog Božića. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća pohvalio je atmosferu stvorenu nakon formiranja Vlade Andreja Plenkovića i najave koje su dane, ali je upozorio da postavljanje spomen-ploče s ustaškim pozdravom u Jasenovcu na sve to baca sjenu.

Nakon burne, neizvjesne i po mnogo čemu konfliktne prošle godine, nova Vlada Andreja Plenkovića donijela je smirenje i najavu vremena bez konflikata, posvećenog rješavanju problema svih građana, uključujući i one srpske nacionalnosti, pohvalio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac svog gosta na domjenku, premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, a onda je uslijedilo jedno ali - podsjećanje na postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima u mjestu Jasenovac, na kojoj je u grbu jedne od veteranskih udruga i ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

„Da nije bilo ploče u Jasenovcu ta atmosfera, to iščekivanje gotovo ničime ne bi bilo stavljeno u sjenu. Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz tog čina na tom mjestu ne može a da ne bude proizvedena.“

To nije jedini problem – od preko 570 potrebnih udžbenika za srpsku manjinu u Hrvatskoj, u funkciji je njih svega 115, a u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske ima obitelji koje žive sa svega 120 eura mjesečno.

„A u nekim obiteljima još i manje. Ukoliko želimo da u tim sredinama sačuvamo elemente života, moramo tome biti posvećeni. I bit ćemo. I na osnovi onoga što smo dogovorili sa premijerom i sa Vladom imamo najbolje razloge da vjerujemo da će tako biti.“

Premijer Andrej Plenković kazao je kako moderna Hrvatska koja želi urediti odnose sa svim manjinama danas ima Vladu koju podržava svih osam zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.

„Osobno sam želio da to tako bude i želim da to tako bude i u budućnosti, jer je to najbolji način za kvalitetno ostvarivanje prava svih manjina u Republici Hrvatskoj. One su u program ove Vlade ugradile važne aspekte, hrvatska država poštuje svoje manjine i učinit će maksimum napora da se život i srpske zajednice u Hrvatskoj i drugih manjina odvija na najkvalitetniji mogući način, sukladno našim gospodarskim i socijalnim mogućnostima.“

Plenković je kazao kako njegova Vlada šalje poruku stabilnosti, dobrosusjedskih odnosa i odlučnog rješavanja otvorenih pitanja sa susjedima i svoj govor završio prigodnom čestitkom.

„Želim danas svim vjernicima zaželjeti sretan Božić, sve najbolje, puno sreće i zdravlja u 2017. godini, u duhu zajedničke suradnje i međusobnog poštovanja. Mir Božji, Hristos se rodi!“

Okupljenima se obratio i izaslanik srpskog premijera Vladimir Božović.



„Svim Srbima i svim institucijama u Hrvatskoj upućujemo poruku zajedništva, sloge i pojačane aktivnosti na ostvarivanju svoje misije i uloge, uz obećanje matične države Srbije da će ih u svim problemima i iskušenjima, kada god budu ugroženi, braniti svim raspoloživim sredstvima.“

Premijer Plenković nije želio komentirati Božovićevu izjavu, dok je Božović kasnije novinarima pojasnio kako je mislio na sredstva u europskim institucijama.

Međutim, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo je vrlo oštro. Kako stoji u njihovom priopćenju, Božović je „koristio iste teze kao i Slobodan Milošević, posebice kad je govorio o navodnoj ugroženosti Srba u Hrvatskoj i namjeri Srbije da ih 'brani svim raspoloživim sredstvima'. Takav je diskurs vrijedan svake osude, što je ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier učinio i osobno prenio g. Božoviću na prijemu u Novinarskom domu.“

Na domjenku, na kojem se uz premijera okupilo čak šest ministara iz obje stranke vladajuće koalicije, dodijeljene su i godišnje nagrade Srpskog narodnog vijeća. Novica Vučinić iz Moravica u Gorskom kotaru dobio je nagradu „Nikola Tesla" za jačanje koncepta manjinskih prava u obrazovanju, nagradu „Diana Budisavljević" dobila je odvjetnica Mirta Trninić za pružanje besplatne pravne pomoći, građani Srba dobili su nagradu za antifašizam „Gojko Nikoliš", a nagradu „Svetozar Pribićević“ za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa dobio je povjesničar Hrvoje Klasić.

Okupljenima su se obratili i episkop zagrebačko-ljubljanski Porfirije i izaslanici predsjednice i predsjednika sabora, ako i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.