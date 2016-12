NASA pronašla dokaze o životu na Marsu?

Izvor: Daily mail

Nedavna šetnja Nasinog rovera Kjurioziti po jednoj marsovskoj planini pokazala je da sastav lokalnog tla izuzetno pogoduje opstanku živih organizama.

“Različiti slojevi tla su toliko raznovrsni da se može reći da smo osvojili džekpot”, rekao je Džon Grocinger iz Kalteka u Pasadeni. Hematit, gilneni minerali i boron samo su neki od sastojaka tla koje prema vrhu planine postaje sve bogatije.

"Ova raznolikost ukazuje na moguće postojanje dinamičnog sistema. Pronađeni elementi i minerali stupaju u interakaciju kako s podzemnim, tako i sa površinskim vodama. Voda utiče na hemiju gline, ali se i sam sastav vode takođe mijenja”, objasio je Grocinger.

Naučnik navodi da sedimentni bazeni poput ovog predstavljaju neku vrstu hemijskog reaktora. Elementi se mijenjaju, formiraju se novi minerali, a stari raspadaju.

Elektroni se preraspoređuju, a sve ove reakcije na Zemlji podržavaju nastanak života.

“Svjedoci smo hemijske kompleksnosti koja ukazuje na dugu, interaktivnu istoriju vode. Što su hemijske reakcije kompleksnije, to su uslovi za nastanak i opstanak života veći”, dodao je. Naučnici, međutim, ističu da još nije poznato da li je život na Marsu ikada postojao, s obzirom na to da do sada nije pronađen nijedan dokaz koji ukazuje na to.