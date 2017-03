Nikšić: Predizborne prijetnje nemirima

Gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori političke partije podižu tenzije. Tako je i ovoga puta u predvečerje izborne tišine za lokalne izbore u Nikšiću koji će se održati u nedjelju. Učesnici izbora iz vladajuće koalicije pozivaju građane na što veću izlaznost, partije opozicije pozivaju građane na bojkot jer i same ne učestvuju na izborima. Najjači politički subjekti prijete tenzija i nemirima.

Kakva je predizborna atmosfera u Nikšiću, drugom najvećem gradu u Crnoj Gori, odnosno kako građani reaguju na pritiske partija vlasti da izađu na izbore i pritiska partija opozicije da bojkotuju izbore, te da li ima tenzija u Nikšiću pred dan izbora 12. marta – bilježimo u anketi:



Predizborno podizanje tenzija kroz najave mogućih incidenata i nemira, najveće političke grupacije nisu mogle izbjeći ni u predvečerje izborne tišine za lokalne izbore u Nikšiću koji će se održati u nedjelju.

Opozicioni Demokratski front (DF), koji inače ne učestvuje na tim izborima, je saopštio da su "u saznanju da će na dan izbora u Nikšiću određene grupe bliske vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista (DPS) pokušati da izazovu nemire na biračkim mjestima i u samom gradu, te da imaju namjeru da prave haos i to sa obilježjima DF-a i drugih opozicionih stranaka, kako bi drugi bili optuženi za opstrukciju glasanja, izazivanje nemira i produžetak državnog udara".

Na drugoj strani, DPS je uzvratio saopštenjem u kome konstatuje da "Demokratski front providnim izmišljotinama pokušava unaprijed da opravda akcije koje planira da izvede u nedjelju 12. marta, ne bi li na sve moguće načine, pa čak i nasiljem, opstruirao izborni proces u Nikšiću".

Neprijateljska retorika je zabilježena i u predizbornim obraćanjima lidera DPS-a Mila Đukanovića koji insistira na kvalifikativu – da su opozicione stranke izdajničke, a u taj kontekst je stavio i građane Nikšića koji ne izađu na izbore porukom da "oni koji ne obave svoju građansku dužnost, objektivno paktiraju sa izdajom i politikom koju personifikuju čelni ljudi opozicije Demokratskog fronta (DF) i samozvane građanske opozicije".

Podsjetimo, potpuno ista politička retorika i scenario su viđeni u završnici kampanje za parlamentarne izbore u oktobru prošle godine. Milo Đukanović je političke protivnike nazivao "izdajnicima", a Demokratski front je najavljivao da će aktivisti DPS-a izazivati incidente preobučeni u opoziciona obilježja.

"Zašto to rade? Da bi pokupili mrvice sa ruskog stola odakle se plaća njihova izdaja Crne Gore", rekao je Milo Đukanović u kampanji za prošlogodišnje oktobarske izbore.

"Planiraju da u majicama sa obilježjima Demokratskog fronta, na dan izbora, izazivaju namjerne incidente i da spriječe brojanje glasova", izjavio je u oktobru Nebojša Medojević (DF).

Povodom partijskih saopštenja u kojima se najavljuju nemiri, tenzije i mogući incidenti na dan izbora u Nikšiću, Upravi policije smo poslali pitanje da li bezbjednosne institucije imaju saznanja o mogućim incidentima.

"Policijski službenici Uprave policije - Centra bezbjednosti Nikšić planski preduzimaju sve neophodne preventivne mjere i radnje u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana, održavanja stabilnog javnog reda i mira i sprečavanja izvršenja krivičnih djela prije, tokom i nakon izbornog dana", saopštio je za RSE načelnik Milorad Žižić.

Komentarišući novo predizborno podizanje tenzija, Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da takva retorika prati svaki izborni proces.

"Ovo je već viđen scenario u Crnoj Gori. Politika u Crnoj Gori se ne vodi na nivou programa, već na osnovu manipulacija osjećanjima, na osnovu proizvodnje straha čime se pokušavaju homogenizovati određene grupe koje imaju naglašena identitetska svojstva. To je nešto što gledamo iz izbora u izbore. Prosto je nevjerovatno kada će dosaditi to našim liderima političkih partija, odnosno kada će građani prepoznati da su objekt manipulacije i zloupotreba u procesima koji odlučuju o njihovim životima", navodi Raonić.



Na pitanje da li se mogu očekivati incidenti u nedjelju u Nikšiću, na osnovu saopštenja najjačih političkih grupacija, Raonić smatra da ga "ništa ne može iznenaditi".

"Ukoliko se tenzije proizvode a ne smiruju, i ukoliko iz tih tenzija političke grupacije crpe korist, onda me ne može ništa iznenaditi, imajući u vidu i scenario sa prethodnih parlamentarnih izbora. Ono što me, možda, čini sada spokojnim, izbori u Nikšiću nisu kompetitivni, jer su to izbori u kojima učestvuju samo dvije partije i u takvoj atmosferi možda nema razloga za bojazan za podizanje tenzija", pojašnjava Boris Raonić.

U nedjelju će se u Nikšiću održati lokalni izbori. Po prvi put u istoriji parlamentarizma, kompletna opozicija bojkotuje te izbore, a učešće su uzeli samo DPS i socijaldemorkate Ivana Brajovića, koalicioni partneri na državnom nivou.