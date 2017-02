Nova karika u lancu sumnjivih poslova u Budvi

Nizu sumnjivih poslova bivših čelnika vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) u Budvi koji izviđa Državno tužilaštvo dodat je još jedan: posao kupoprodaje zemlje između Opštine i porodice bivšeg predsjednika DPS-a i lokalne skupštine Bora Lazovića.

Najave sadašnje lokalne vlasti, koju čine predstavnici opozicionih partija, da će zbog istrage tužilaštva zaustaviti gradnju stambeno-poslovnog kompleksa na spornoj lokaciji, izaziva oštro negodovanje kosovsko-crnogorskog investitora.

Kupovina opštinske zemlje za kompletiranje parcele Bora Lazovića ima obilježja korupcije i zato treba preispitati cijeli posao, ocjenjuju u Opštini Budva.

Predsjednik Opštine Dragan Krapović kaže za RSE da je Lazović, kao predsjednik lokalne Skupštine, istovremeno kupovao zemlju i učestvovao u pripremi planskog dokumenta za taj dio grada. Pritom tvrdi da 2,7 miliona eura za opštinsku zemlju Lazovići Opštini nisu platili novcem, već "prebijanjem dugova".

"Tu uopšte nije bilo novca, ni jedan jedini euro. Preuzimanje dugova je opet u vezi sa firmama i slučajevima koji su već u Specijalnom tužilaštvu i pred samim su procesuiranjem. Takođe, imamo potvrdu ovdje u Opštini, da jedan dio od nekih trista i nešto hiljada eura nikada nije plaćen", navodi Krapović.

Najave Krapovića da zbog navedenog može doći do neizdavanja dozvole za gradnju druge faze Porto Budva, u Alart centru – investitoru tog stambeno poslovnog kompleksa – ocjenjuju kao neosnovane. Objekat je u izgradnji, ima dozvolu za prvu fazu, kao i ovjeren glavni projekat komleksa od devet spratova apartmanskog tipa sa šoping centrom navodi, za RSE direktorica prodaje Alart centra Ana Golubović.

"Smatramo da je zakon na našoj strani, s obzirom da je objekat u izgradnji. Kada smo kupovali zemlju, plac nije imao nikakva opterećenja, niti ih sada posjeduje. Poslije stotine zabilježbi naših kupaca, smatram da se sada ne može staviti opterećenje na taj plac. Smatramo takođe, ako je bilo ko kršio zakon u toj proceduri o kojoj priča pojedinac iz opštinske vlasti, treba da odgovara. Ali, mi od te osobe (Bora Lazovica) nismo ni kupili plac. Već od osobe koja je od njega kupila plac", ističe Golubović.

Alart centar je prema ranijim nedemantovanim medijskim navodima zemlju kupio od biznismena Leonida Lejšnera. Podsjetimo, bivši predsjednik budvanskog DPS-a i lokalne Skupštine Boro Lazović je sa nekoliko članova svoje porodice još prije tri decenije kupio tu zemlju u centru Budve.

Loš pristup prema stranim investitorima

Lokalni parlament je 2010. godine dao dozvolu da im se proda oko 3.000 kvadrata opštinske zemlje kako bi dokompletirali parcelu. Nakon što su je uknjižili, počinju poslovni odnos sa Lejšnerom preko koga daju bankarsku garanciju Opštini za plaćanje upravo tog dijela parcele.

Pokušali smo čuti što o svemu kažu Lazović i predstavnici DPS-a, koji je izglasao prodaju opštinske zemlje, ali nisu odgovorili na pozive.

Da li je i na koji način zemlja plaćena, utvrdiće tužilaštvo koje vodi izviđaj o cijelom slučaju, očekuje nedavno izabrani predsjednik Opštine Dragan Krapović.

"Sad moramo stati i uraditi reviziju tog kompletnog posla i, eventualno, podnijeti prijave protiv odgovornih. Moramo doći do kredibilnih nalaza, da bi se moglo dalje, da vidimo da li će čovjek da gradi ili neće da gradi, da li će da se to spori, a neko mora to i da plati", kaže Krapović.

S druge strane, u slučaju zaustavljanja gradnje Porto Budve, odštetu od Opštine će tražiti investitor, kosovsko-crnogorska komapnija Nasera Ramaja i Alena Sijarića, najavljuje predstavnica njihove firme Ana Golubović koja smatra da u cijeloj priči ima i nacionalne obojenosti.

"Jako sam razočarana kao Crnogorka kako se u Crnoj Gori loše odnosi prema stranim investitorima. Nije naš investitor jedini primjer. Mislim da je cijela problematika, prije svega, na nacionalnoj osnovi. Zato što je naš investitor Albanac, a ne Srbin ili Crnogorac. A ne razmatra se to da mi imamo svu papirologiju, što nemaju objekti oko nas. Iako nemaju papire, oni grade i niko ih ne proziva po novinama. A nas, koji imamo svaki papir i prošli smo svaku inspekciju, naš biznis i reputaciju, kvare. Mi smo građevinska firma koja se bavi gradnjom i investiranjem, nismo tajkuni koji su došli sa strane da peru novac", ističe Golubović.

Kako nam je potvrđeno, u slučaju da im se onemogući nastavak gradnje, firma Alart centar i kupci njenih nekretnina će od Opštine tražiti odštetu od oko 80 miliona eura.