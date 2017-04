Četvrti dan protesta: Minut ćutanja ispred RTS-a

Postizborne ulične šetnje nazvane „Protest protiv diktature“ održane su u više gradova Srbije, četvrti dan za redom. Nekoliko hiljada ljudi, uglavnom mladih nezadovoljnih aktuelnom vlašću, protestovalo je u Beogradu gde je ispred zgrade Radio-televizije Srbije održan minut ćutanja.

Studentkinja Vanja Dragišić (24) rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je na protestu zbog lošeg stanja u Srbiji:

"Svi mažu oči narodu, a vlast Aleksandra Vučića je samo kap koja je prelila čašu. Sve što rade, koliko ugnjetavaju narod, koliko nas prave imbecilima i glupacima, je zastrašujuće. A mi nismo to. Prosto mora nešto da se uradi, ili ova država više nema budućnost.“

Prethodno je deo okupljenih delio obaveštenje da će ispred javnog medijskog servisa biti održana pošta žrtvama nacističkog bombardovanja Beograda 6. aprila 1941, dok se na licu mesta čulo da demonstranti ćute i zbog ćutanja Radio televizije Srbije (RTS) o protestima. Demonstranti su u znak protesta seli na ulicu ispred zgrade RTS-a u Takovskoj, i lupali u šerpe kao na protestima devedesetih, a neki od njih zapalili su i nekoliko signalnih baklji.

Među njima je bio i Slobodan Popović (75) koji poručio da je tu zbog mladih:

“Pozdravljam omladinu što se probudila. Ona ima svoj zahtev da bude uvažena i cenjena. Stojim iza ove omladine jer ne dam na našu decu! To su naša deca i moraju slobodno da žive u našoj Srbiji.”

Osim manjeg incidenta na početku šetnje ispred Narodne Skupštine, kada su se sporečkale i pokoškale dve grupe uz skandiranje "Ovo su naši protesti, mi smo studenti", skup je protekao mirno i bez vidljivog prisustva uniformisane policije.

Ovog puta bila je promenjena ruta, što je bilo tajna i za policiju koja je u hodu morala da se snalazi i blokira saobraćaj, pa su učesnici protesta u Beogradu prošetali od zgrade parlamenta, preko Bulevara kralja Aleksandra, 27. marta i Takovske, do Nemanjine i Vlade Srbije, ispred Predsedništa su uz bubnjeve otpevali "Marš na Drinu", zaustavili se ispred Televizije Studio B, prošli ispred zgrade stare Skupštine u kojoj je Republička izborna komisija uz skandiranje “Gde su naši glasovi”, i posle nekoliko sati skup završili u centru grada.

Pravnik Luka Ražnjatović (24) kaže da je u šetnji zbog velikog nezadovoljstva mladih:

“Očajno je stanje u društvu, katastrofalna je privreda, loša je zaštita ljudskih prava, cenzura je svuda… Ovo je pokazatelj koliko je ova vlast loša. Ovo je način na koji se menja stanje u društvu, ovako se opominju političari i ovako se donose promene.”

Mladi u protestu nosili su transparente protiv premijera i novoizabranog predsednika Srbije Aleksanadra Vučića, kao što je "Vučiću Šrederu", i natpise "Dole diktatura", "O(ne)svesti se", "Danas sam na ulici da sutra ne bih živeo na njoj", "Nećemo da budemo jeftina radna snaga", "BW nije za nas"...

​

U centru Novog Sada okupilo se više hiljada učesnika protesta. Osim pištaljki, okupljeni su nosili i zastave Srbije i transparente "Štrajk, blokada, sabotaža", "Matica srpska gubi bitku, a vi gradite kulturu na Pinku".

Aktivista Ivan Radenković rekao je da se diže glas protiv gaženja radničkih i ljudskih prava:

"Ovde sam jer ne želim da živim u državi koja stvara beskućnike. Ne želim da živim u državi u kojoj ljudi rade da bi plaćali kiriju i da bi jeli. Neću da živim u državi u kojoj je glavni obrazac ponašanja gaženje svih".

Od početka protesta širom Srbije, koji su preko društvenih mreža organizovani posle predsedničkih izbora, ova okupljanja nemaju lidere niti centralizovanu strukturu, zbog čega su predstavnici vlasti izneli optužbe da iza njih stoji opozicija.

Svima koji tako govore, studentkinja iz Beograda Vanja Dragišić kratko je odgovorila:

"To je samo još jedan dokaz koliko ljudi mogu da budu, bez uvrede, zatucani. Uopšte ne žele da pomisle da postoji mogućnost da se mladimo smučilo sve i da hoće nešto da promene. Nego to mora neka politička organizacija, to mora neko da organizuje... Ne znam šta da kažem tim ljudima.“

Postizborni protesti u više gradova Srbije najavljeni su i za petak.