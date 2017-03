Čačak: Prekršajno kažnjen zbog pominjanja Vučića

Prekršajni sud u Čačku kaznio je poljoprivrednika Miloša Pajovića (22) iz sela Mršinci kod Čačka sa 10.000 dinara, jer je pominjanjem imena premijera Aleksandra Vučića u čačanskoj bolnici narušio javni red i mir.

U presudi Prekršajnog suda navodi se da je Pajović kažnjen zbog rečenice koju je uputio dežurnoj doktorki Urgentnog centra čačanske bolnice Biljani Kočović koja glasi: ''Pa ti onda zovi Vučića, neka ga on vodi do bolnice, a ja odoh kući''.

Mladi poljoprivrednik ovo je izgovorio nakon što je svog komšiju koga je zatekao kako nepomično leži pored seoskog puta dovezao u bolnicu kako bi mu bila ukazana pomoć.

Tok događaja koji su doveli do Pajovićevog kažnjavanja opisuje njegov pravni zastupnik Ivan Ćalović.

"Prvostepeni sud je našao da je u konkretnom slučaju Pajović pozvao doktorku da pregleda njegovog komšiju. Ona je kratko izvršila pregled pacijenta, a onda mu je odgovorila da je ona lekar i da ona ne može pacijenta da preveze na drugo odeljenje i da to mora da uradi on. Pajović je mirno, najnormalnije rekao doktorki, ne na drzak, ne na bezobziran način, da zove Vučića, pa neka ga on vozi u bolnicu i neka on ide sa njim na odeljenje. Šta je tu drsko, šta je tu bezobzirno?", pita se Ćalović.



Doktorka Kočović, s druge strane, naglašava da prijavu protiv Pajovića nije podnela zbog pominjanja Vučića nego zbog njegovog bahatog i neprimerenog ponašanja.

"On je dobio prijavu zbog neprimerenog ponašanja u javnoj ustanovi i vređanja. Meni je svašta izgovorio, a to što on sada navodi Vučića, to je manje važno. I to je rekao, ali nije on zbog toga dobio presudu" – tvrdi doktorka Kočović.

Međutim, Ćalović tvrdi da se nigde u prijavi ne navodi da se Pajović u bolnici drsko ponašao, niti da je povisio ton ili vikao na osoblje bolnice i da je jedino što mu je stavljeno na teret pominjanje Aleksandra Vučića pred dežurnom doktorkom.

"Siguran sam da se ne možemo poistovetiti sa Severnom Korejom i da ne možemo prihvatiti da Vučića jedino pominjemo u nekoj lepoj konotaciji i pozitivnom kontekstu, već nekada može da bude i u nekom uobičajenom, normalnom razgovoru, a da se prezimena Vučić ne boje ni sud, ni sudije, ni advokati, ni bilo ko u ovoj državi, već da ga smatraju ravnopravno lice zajedno sa svima nama", naglašava čačanski advokat.

Sudija Biljana Majstorović koja je izrekla presudu Pajoviću rekla je da je postupila po zakonu i da stoji iza svoje odluke.