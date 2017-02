Sky news, BBC, a prethodno drugi britanski uticajni mediji, objavili su više tekstova i saznanja o pokušaju sprovođenja oružanog puča u Crnoj Gori, a koji govore o upetljanosti ruske vojne obavještajne službe u pripremu neuspješnog nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori.

Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira – Eduarda Šišmakova, otvara pitanja poput: da li su ovo prvi dokazi o stvarnoj umiješanosti ruskih službi u događaje u Crnoj Gori, te da li snažan interes Londona za crnogorski slučaj ukazuje na interes ne samo za Crnu Goru već i da se preko Crne Gore igraju globalne igre uticaja velikih sila.

Fotografije pasoša, jednog sa lažnim (Eduard Širokov) a drugog sa pravim imenom, ruskog vojnog obavještajca i oficira Eduarda Šišmakova, objavila je britanska televizija Sky News pozivajući se na izvore iz zapadnih obavještajnih službi.

Prethodno je i britanski Daily Telegraph objavio da je britanska Vlada "duboko uznemirena ruskim učešćem u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori i sabotaži plana da se država priključi NATO".

Odakle naglo interesovanje britanskih medija za događaje u Crnoj Gori, vezane za aferu "državni udar", pitali smo britanskog profesora i stručnjaka za Jugoistočnu Evropu Erica Gordyja, koji ocjenjuje da su tekstovi u britanskim medijima i situacija u vezi pokušaja upliva Rusije na crnogorsku političku scenu, iskorišćeni za obraćanje Britanije proNATO-ovim političkim snagama u Americi.

"Od trenutka kada je ta grupa uhapšena u Crnoj Gori za vrijeme izbora, ta priča postoji, ali je misterija zašto britanski mediji potenciraju tu priču baš sada. Vjerovatno to ima veze sa odnosima Velike Britanije sa SAD-om. Mislim da je time šalje poruka ljudima iz američke politike proNATO snage, za razliku od predsjednika Trumpa (Donald) i njegovog užeg tima koji se računaju kao antiNATO snage", ističe Gordy za RSE.

Time se, navodi Gordy, vjerovatno šalje poruka da se utiče na Trumpa i da se dokaže Americi da je NATO važan za sve evropske zemlje.

"Ovo što se sada pojavilo o tom ruskom agentu je, možda, novi detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča u Crnoj Gori, mada mislim da je rano da se bilo šta zaključuje", dodaje on.



Na pitanje – da li to znači da britanske službe pomažu crnogorskim istražiteljima u rasvjetljavanju čitavog ovog slučaja u Crnoj Gori – Eric Gordy odgovara: "Prije bih rekao da se taj slučaj koristi, nego da se pomaže u novim informacijama".

Geopolitički analitičar iz Crne Gore general Blagoje Grahovac, smatra da zapadne pa i britanske obavještajne službe već godinama znaju za prisustvo ruskih obavještajnih struktura u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Zato Grahovac postavlja pitanje – zbog čega se sada saopštava ono što je odavno poznato?

"To što se britanske službe sada javljaju da nešto kažu o onome što je nama poznato već decenijama, ja vidim u nečemu drugom. Balkanski 'hazarderi' koji vrše vlast godinama i decenijama u ex-YU državama mnogo su uložili u lobiranje kod mnogih institucija i pojedinaca na Zapadu. Kad god oni dođu u rizik da izgube vlast, potrebna im je milost i pomoć Zapada. Ne isključujem mogućnost da je sada aktivirana jedna takva mreža iz Britanije", navodi Grahovac.

General Grahovac tvrdi da je "režim Mila Đukanovića u opasnosti".

"Jeste da Đukanović ima nesporazume sa pojedinim ruskim tajkunima. Ali to je problem rješavanja njihovih međusobnih odnosa. Crna Gora će ići u NATO, sa ili bez Đukanovića. Neko se veoma sjekira što se ruski operativci sada i ovdje pojavljuju, a pojavljivali su se uvijek i uvijek su bili prisutni. Englezi to znaju, samo se postavlja pitanje – zašto i u koju svrhu to sada objavljuju", pita se Grahovac.

"Rusija nema dublje interese"

Podsjetimo, britanski mediji su objavili da su izvori iz britanskog Ministarstva odbrane kazali "da je osujećeni oktobarski plan ruskih i srpskih nacionalista da se ubije tadašnji premijer Milo Đukanović bio podržan od Moskve".

Na to je odmah reagovao ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov koji je, odbacujući natpise britanskih medija, ocijenio da nema dokaza za takve tvrdnje koje je nazivao "apsurdnim i neosnovanim".



Povodom tvrdnji i špekulacija o navodnom ruskom pokušaju da nasilno promijeni vlast u Crnoj Gori, ponovo se oglasio i predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović koji je ovako opisao razloge pokušaja ruskog uticaja na Balkanu:

"Žele da pošalju poruku Evropi i NATO-u da se ne mogu širiti po Balkanu ni drugdje bez naše (ruske) saglasnosti. Ne mislim da Rusija ima dublje i dalje interese od toga. Dakle, kada Rusija ocjeni da je Zapad ušao u njihovu zonu interesa i da je ugrozio nešto od njihovih susjedskih interesa, a najčešće je riječ o državama koje su u ruskom susjedstvu, onda oni, naravno, bace svoju udicu malo dalje prema Balkanu i kažu: 'Sad ćemo mi ovdje da pokažemo da imamo destruktivni potencijal'."

Specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katnić je prvi saopštio pravi identitet ruskog obavještajca Eduarda Šišmakova za koga se sumnja da je jedan od ključnih organizatora pokušaja puča u Crnoj Gori. Kako je utvrđeno, Eduard Šišmakov je 2014. godine bio zamjenik ruskog vojnog atašea u Poljskoj, ali je zbog špijunaže protjeran iz te zemlje u Rusiju.

Nakon te izjave tužioca, šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović je na pitanje – da li će od Rusije zvanično tražiti odgovor na pitanje da li su njihove državne službe umiješane u spremanje terorističkog napada u Crnoj Gori – odgovorio ovim riječima: "Sam tužilac nije bio sasvim određen oko toga koji su nivoi u pitanju, tako da treba biti strpljiv i ostaviti istrazi da pokaže šta se zapravo dešavalo".