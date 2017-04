Javne nabavke u četiri oka

Sistem javnih nabavki u BiH je netransparentan, koruptivan i kroz njega se svake godine nepovratno izgube milioni evra. Prema zvaničnim podacima, svaki peti evro u procesu javnih nabavki u BiH potrošen je na osnovu ugovora zaključenih "u četiri oka", a obilci i načini korupcije su brojni. Nevladin sektor ali i predstavnici institucija smatraju da je glavni problem loš pravni okvir koji hitno treba mijenjati.

U prošloj godini oko 130 miliona evra potrošeno je na ugovore sklopljene direktnim pregovaračkim postupkom, tj. dogovorom "u četiri oka". Prema nepotpunim podacima Agencija za javne nabavke BiH, vrijednost ovih ugovora čini 10 odsto ukupne vrijednosti svih dodjeljenih ugovora.

Od četiri nabavke u BiH čak tri se obavljaju metodom "pregovarački postupci bez objave u javnosti", a otvoreni postupci u javnim nabavkama iznose tek 25 odsto, što je evropski rekord u netransparentnosti.

Zamjenik generalnog revizora u Kancelariji za reviziju institucija BiH Ranko Krsman kaže da se četvrtina ukupnog budžeta svih bh. institucija potroši na javne nabavke, i da u svom radu često nailaze na činjenice koje upućuju na koruptivno djelovanje.

"U mnogim institucijama se prave procjene bez ispitivanja tržišta, iako je to zakonska obaveza. Naročito su primjećene nepravilnosti u dijelu pripreme tenderske dokumentacije. Ima i ugovora koji se dodjeljuju na bazi jediničnih cijena, a ne na osnovu ukupne cijene što je strašno", kaže Krsman.

Igor Vukajlović iz Udruženja građana Tender, kaže da postoje i namjerne opstrukcije raspisanih tendera, a jedan od primjera jeste i nabavka pasoša od kompanije Milbauer, koja godinama dobija tendere za nabavku ličnih dokumenata.

"Vrlo često se dešava da se nabavka sama pravi takva da bude poništena da bi postojeći dobavljač nastavljao po starim cijenama da vrši nabavke", navodi Vukajlović.

Bez sankcija

Od donošenja Zakona o javnim nabavkama u BiH 2014. godine niko nije sankcionisan za propuste u njegovom provođenju. Da bi se spriječili ovi, ali i mnogi drugi oblici korupcije pri javnim nabavkama, potrebno je napraviti odgvorajući pravni okvir.

"Mi moramo prvo postaviti taj normativni okvir na noge da bude kako valja i da onda tražimo odgovornost institucija, prije svega Agencije za javne nabavke i kancelarije za razmatranje žalbi koji su zaduženi za pravilno provođenje zakona da mogu da podnose prekršajne i krivične prijave", kaže Vukajlović.

Direktor Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva Account Eldin Karić kaže da se zalažu za izmjenu Zakona o javnim nabavkama, ali da za to još nema dobre volje među učesnicima u tom procesu. Osim toga stiče se i utisak da se stanje pogoršava, kaže Karić.

"Proširuje se način korupcije i sve više ima metoda nego što smo imali prije godinu dana. Znači jednostavno ovi koji žele da naprave mahinacije osmišljavaju nove načine kako da te mahinacije ostvare", komentariše Karić.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin saglasan je da se mora raditi na unapređenje zakonskog okvira koji tretira pitanje javnih nabavki, te najavljuje da će ova institucija u saradnji sa Kancelarijom za razmatranje žalbi i nevladinim sektorom raditi na Nacrtu izmjena i dopuna zakona, uz podsjećanje da se pprvi rezultati mogu očekivati tek za dvije do tri godine, s obzirom na tromost bh. institucija.

"Podsjećam da je prošli put trebalo dvije i po godine od našeg slanja u Parlament do usvajanja i to bilo je preko 50 amandmana, a usvojeno ih je samo 19. Naravno, svi ti amandmani ne stoje i ne mogu se primjeniti i nisu u skladu sa evropskom direktivom. Ja očekujem da je realno da mi 2020. to imamo, kao što je naš plan", kaže Salčin.

Sudije ne razumiju problem

Salčin ističe i da više od godinu dana čekaju da Savjet ministara BiH usvoji pravilnik o obuci službenika koji rade na procesu javnih nabavki, jer većina ne zna kako pokrenuti javnu nabavku. Tu dolazimo i do pitanja odgovornosti gdje problema nastavlja da egzistira u sudstvu i tužilaštvu.

"Problem je u sudstvu što sudije ne razumiju problem. Ja cijenim da je neko vrhunski pravnik, ja sam ekonomista, međutim segment javnih nabavki je poseban po svemu. I njima treba dodatna edukacija i istražiteljima treba dodatna edukacija jer se ovdje radi o privrednom kriminalu, a njega je najteže dokazati", jasan je Salčin.

Nezavisni ekspert za javne nabavke Tarik Rahić smatra da će doći vrijeme kada će početi da funkcioniše zakon i pravo u oblasti javnih nabavki.

"Neminovno će sazrijeti trenutak kada će ta politička grupacija ostati bez izbora i moraće prihvatiti odgovarajuća rješenja, međutim na stručnoj zajednici je da ponudi najkvalitetnija rješenja. Kako se budemo približavali onom trenutku pristupanja Evrospkoj uniji, tako će opadati njihova mogućnost pružanja otpora odgovarajućim rješenjima", smatra Rahić.

Na dodatno uvođenje reda u oblasti javnih nabavki upozorili su i čelnici Evropske komisije u posljednjem izvještaju o napretku BiH u procesu evropskih integracija za 2016. godinu.

U dokumentu je naglašeno da je ostvaren napredak u ovoj oblasti, ali da su potrebni dodatni napori, zbog čega je predloženo usaglašavanje zakonodavstva sa propisima EU.