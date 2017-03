Jajce: Kad učenici neće, a politika ih gura u podjele

Uprkos sudskim presudama i zakonskim rješenjima koja nalažu integraciju, to nije smetnja da se segregacija u BiH i dalje širi, djeca dijele i stvaraju generacije mrzitelja. Oni koji se usprotive bivaju preglasani, sve za ljubav intersa i političke manipulacije, što vodi izolaciji i strahu, smatraju stručnjaci.

"Da nas ne dijele po etničkim pripadnostima!", zahtjev je srednjoškolca iz Jajca, gradića u srednoj Bosni, spremnog da se usprotivi sistemu koji radi sve da ne dopusti integraciju.

Ali, ni protesti djece, ni upozorenja, ni sudske presude koje umjesto segregacije nalažu integraciju, nemoćni su pred političkim interesima.

Pod krinkom da to žele njihovi roditelji, bitka protiv dijeljenja i stvaranja nove škole koja će raditi po novom nacionalnom planu, čini se unaprijed izgubljenom. Ministrica obrazovanja Srednjebosanskog kantona Katica Čerkez segregaciju je predstavila kao mogućnost izbora.

"Ovdje je samo data jednaka mogućnost svim učenicima. Učenici mogu jednostavno ne odabrati ovu školu i i dalje pohađati onu koja već postoji", obrazložila je ministrica.

Izbor je tek teoretski, jer ako djeca neće, i jasno to kažu, čemu onda nova škola u koju neće ići niko? Djeca iz Jajca su izuzetak, kaže za RSE profesorica Lamija Tanović, koja je decenijama radila na uspostavljanju Bolonjskog procesa i izgradnji sistema obrazovanja.

Obrazovanje i podjele u obrazovanju, još od vrtića, su put u katastrofu, što je, smatra profesorica Tanović, umnogome nalik političkoj sceni u BiH i zbivanjima u parlamentima.

"Klica svega je u obrazovnom sistemu koji razdvaja ljude po etničkoj pripadnosti, drugo jako je nekvalitetan naš obrazovni sistem, pun je korupcije razne vrste. Rade se magisteriji i doktorati i u tolikom broju. Ja sam neki dan čula da se na jednom našem odsjeku za isti dan brani šest doktorata brani što je van pameti. Svi naši politićčari su uveliko magistrirali i doktorirali uz sav angažman i posao. Zamislite stići da urade doktorat. Ja se sjećam svog doktorata, pa mi smo zaustavljali kompletan život da bi se to završilo", kaže Tanović.

(RSE/Video: Mladi u Jajcu ne žele podjele, juli 2016)

Navodno, nova škola u Jajcu neće biti namijenjena samo djeci bošnjačke nacionalnosti, u šta malo ko vjeruje. Aktivisti, poput Samira Beharića su najbliži tezi da se na ovaj način samo nastavlja politika etničke podjele.

"Posljedice zaista mogu biti nesagledive za jajačko društvo, a naročito kada je u pitanju nacionalizam među mladima u Jajcu", ocjenjuje Beharić.

Dok se cijeli svijet otvara BiH se zatvara u etničke torove i vraćamo se cijeli vijek unazad, ocjenjuje profesor sa Unverziteta u Banjaluci Ivan Šijaković.

"To je problem identiteta u koji su upali ljudi koji vode glavnu riječ, političke vođe nacionalne vjerska vođe i jedina je stvar da barataju je da zatvore taj svoj identitet, ograde ga velikim kineskim zidom i iz njega povremeno proviruju. To je potpuno kontra svijeta i komunikacije, društvenih mreža, onoga što ljude zbližava i izvlači iz katakombi i bilo kakvih ograda", ocjenjuje on.

Generacije koje dolaze stasavaju u gore od svojih roditelja, smatra profesorica Tanović.

"Ako smo podigli takve generacije koje su prošle kroz takav odgojni i obrazovni sistem kako će oni da poravljaju stvar?", pita se ona. Lijek vidi u tome da će približavanjem EU i okruženju koje slavi različitost biti prisiljeni da se ponašaju civilizovano.

Da se šteta već vidi pokazuju i istupi studentskih lidera koji se ne libe da šire homofobne izjave, glorificiraju osuđene ratne zločince, nameću religijske stavove i ponašanja, vrijeđaju...Sve je učinjeno i činjeno s jednim ciljem, smatra Šijaković.

"Što naše vođe i političke i nacionalne imaju jedan jedini način na koji se održavaju, a to je da razdvajaju ljude po etničkim vjerskim i nacionalnim ideološkim i drugim granicama. I da vladaju putem straha, da nam stvaraju stalni problem i plaše nas drugim i drugačijim, i to ne samo drugačijim, već je dovoljno da nije nalik onome koga oni cijene ili podržavaju.

Mislim da smo, nažalost, sve pokvarili i da ove generacije ne mogu dati ništa produktivno ni u narednih 30 godina. Jer u vrijeme kada su trebali da budu socijalizovani i pripremljeni kulturno, civilizacijski za globalno prostranstvo mi ih zatvaramo u lokalne zajednice. Jedini je izlaz da napuštaju prostor oni koji sebe ne vide u takvom svijetu i idu tamo gdje se mogu realizovati. A ove koji ostanu zatvoriti u te ksenofobne zajednice. I tako će se to osvetiti Bosni i Hercegovini", zaključuje profesor Šijaković.