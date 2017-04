Lideri regiona u Mostaru: Šansa za relaksiranje političkih prilika

Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović danas poslijepodne se u odvojenim bilateralnim susretima u Mostaru sastaje sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, te premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Susreti dolaze dan uoči otvaranja 20. Međunarodnog sajma gospodarstva, a analitičari očekuju da Čović sa liderima iz regiona razgovara prije svega o zajedničkom problemu Agrokora.

Iako su najavljeni odvojeni razgovori člana Predsjedništva BiH, Dragana Čovića sa liderima iz regiona, politički analitičar i urednik mostarskog RGM radija Faruk Kajtaz vjeruje kako će dominirati politički razgovori, posebno ako se ima u vidu da odnosi u regiji baš i nisu dobri. Kajtaz napominje kako nije nikakva tajna da je, na primjer, aktuelni srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić svojevrsna "persona non-grata" u Hrvatskoj.

"Mislim da se pobjedom Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji otvaraju vrata za neke aktivnije odnose između Srbije i Hrvatske i doći će, najvjerovatnije, do relaksiranja političkih prilika, no to ne znači da će doći i do smanjenja tenzija, odnosno da će sva otvorena pitanja biti ili pokrenuta ili zatvorena", smatra Kajtaz.

On očekuje da tokom sastanakâ lidera regiona u Mostaru bude riječi i o Bosni i Hercegovini.

"Ukoliko Vučić krene nekom ozbiljnijom linijom razgovora, ne samo sa zvaničnim Zagrebom, nego i sa zvaničnim Sarajevom, mislim da bi jedna od većih ‘kolateralnih žrtava’ tih pregovora mogao biti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik", tvrdi Kajtaz.

Okrenuti se ekonomiji

Urednica portala Republikainfo.com iz Mostara Vera Soldo navodi da će, kada je riječ o BiH, vjerovatno biti riječi o referendumu o Danu Republike Srpske, čije je rezultate Ustavni sud BiH poništio, te o nedavnom slučaju sa zahtjevom za reviziju postupka protiv Srbije po tužbi BiH za genocid, koji je Međunarodni sud pravde u Hagu odbio.

"Naravno, to su uvijek vrući problemi o kojima se uvijek treba razgovarati, ali mislim da bi se trebalo prvenstveno okrenuti ekonomiji, tim autocestama, međusobnoj suradnji, jer jedino je tu naša budućnost", kazala je Soldo za RSE.

Soldo se slaže da će hrvatski Agrokor, koji djeluje u nekoliko zemalja regije, a koji je zapao u finansijske probleme, biti jedna od tema razgovorâ u Mostaru.

"O njemu je već najavio da će to biti tema današnjeg razgovora Vučića i Čovića, ali i da će se razgovarati naravno sa premijerom Plenkovićem. Naravno, tu se radi o nekoliko tisuća, desetina tisuća zaposlenih, radi se o životima mnogih ljudi i ja vjerujem da će se taj problem konačno riješiti", naglasila je Soldo.