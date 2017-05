Preporuka stranačkog šefa moćnija od diplome

Građanski savez pokrenuo je 1. maja jednomjesečnu akciju prikupljanja biografija i molbi za zapošljavanje građana Bosne i Hercegovine.

Akcija je počela u Sarajevu ispred zgrade Predsjedništva BiH, a bit će održana i u drugim bh. gradovima.

Nakon okončanja akcije, biografije i molbe građana bit će dostavljene, kako su najavili, članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću.

Da li nezakonito, koruptivno, politički motivisano zapošljavanje doista seže do samog Predsjedništva?

Zapošljavanje uz potporu stranaka na vlasti i bez konkursne procedure, ili uz novčanu naknadu potpuno je uvriježen način da se u BiH dođe do posla. Rođačko-prijateljsko- stranačke veze ispostaviće se ključne su za pozicije u javnim preduzećima.

Tako je magazin „Žurnal“ nedavno došao do dokumenta u kojem se pokazuje da je za to potrebna tek preporuka stranačkog šefa, u konkretnom slučaju Bakira Izetbegovića, predsjednika Stranke demokratske akcije i člana Predsjedništva BiH.

Zbog toga su iz Građanskog saveza pozvali sve nezaposlene da umjesto prijave na konkursnu proceduru, molbu da se zaposle u te institucije pošalju na adresu Predsjedništva BiH. Odaziv građana već je izuzetan.

Tokom predizborne kampanje 2014. godine tada kandidat za člana Predsjedništva i prvi čovjek Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović dao je veliko obećanje:

„Ja vam obećavam 100 hiljada radnih mjesta".

Prema nekim statistikama, ali i tvrdnjama političkih zvaničnika trećina od obećane cifre je ispunjena.

Brojevi tek naizgled idu u prilog vladajućem establišmantu jer su, kako to obično biva, stvar percepcije. Direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić pojašnjava kako je došlo do takvog uspjeha:

„Ovi nam pričaju 30 hiljada zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90 hiljada ljudi izgubilo posao. Ja ne znam kome da verujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti uračunali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje, a ljudi su se skidali jer su išli napolje, dakle, zaposlili se u Njemačkoj.“

Aktivno provođenje reformske agende koje, kako navodi premijer FBiH Fadil Novalić, pokazuje povoljne rezultate, potpomognuto je, kako su nedavo otkrili i istražni organi, stranačkim protežiranjima i trgovinom radnim mjestima u javnim institucijama. Slučaj „Bosna“, ili onaj u kojem je kao glavnoosumnjičeni za uzimanje mita za zapošljavanje u Elektroprivredu BiH generalni sekretar SDA Amir Zukić, otkrio je još neke od alternativnih načina zapošljavanja.

Naime, novinari magazina "Žurnal" otkrili su da se u dokumentima iz tog slučaja navode primjeri kako je upravo na Izetbegovićevu preporuku i to upućenu kao akt Predsjedništva BiH, otišla molba za zapošljavanje mimo konkursa.

"U jednom prijedlogu za produženje pritvora navedeno je da je na intervenciju visokopozicionirane osobe B.I. izvršeno zapošljavanje u Elektroprivredi. Tragom te informacije i tih inicijala, mi smo započeli malo ozbiljniji rad na predmetu 'Bosna' i uspjeli da dođemo do konkretnih dokaza koji upućuju da se iza inicijala B.I. u stvari skriva gospodin Bakir Izetbegović.

Općinski sud u Sarajevu je u rješenju o pritvoru Esedu Džananoviću (bivšem izvršnom direktoru Elektroprivrede BiH op.aut.) utvrdio da su zapošljavanja vršena isključivo po nalogu SDA, te da je Džananović izjavio da nikada ne bi bio imenovan i da nikada ne bi ostao na poziciji kada ne bi provodio stranačke upute. Uspjeli smo da dođemo do dokumenata koji govore da su osobe koje su željele posao u elektroprivredi BiH, ali ima tu i drugih primjera poput Pošte, morali su imati preporuku najvišeg vrha SDA ili nekog nižeg, ali je to onda uključivalo i davanje novca“, kaže novinar "Žurnala" Avdo Avdić.

Iako su iz Predsjedništva BiH poslali demanti, "Žurnal" je kao dokaz postavio i dokumente iz kojih se jasno vidi ko je i za koga urgirao.

Ovaj sistem funcioniše samo zato da bi se održale pozicije i upravo su ti „dužnici“ i glasačka mašinerija koja nije nimalo zanemariva, navodi Papić.

„U javnom sektoru u BiH radi 200 hiljada ljudi i još 40 hiljada u kompanijama. Ne zaboravite da svaka opština ima svoje komunalno preduzeće koje je javna kompanija. Decenijama su se tu natrpali partijski prvoborci ili borci. Šofer u Vijeću ministara ne glasa za program ove ili one stranku, on misli da glasa za svoje radno mjesto. Jer, ako njegova partija izgubi slijedi tehnologiju kojom je on dobio posao – dovešće drugog, svog šofera“, objašnjava.

Kako je činjenica da onaj ko nema rođačku, stranačku ili prijateljsku vezu s nekim na položaju do posla može samo pukom srećom, iz Građanskog saveza reagirali su na ove informacije i pozvali nezaposlene koji nemaju jaku zaleđinu da svoje molbe pošalju na adresu Predsjedništva BiH.

„Očekujemo da ljudi koji su nezaposleni a koji žele da rade dobiju posao tako što će po, kako su rekli u Predsjedništvu BiH, ustaljenoj proceduri, poslati svoje biografije na Predsjedništvo, u ovom slučaju na Predsjedavajućeg Ivanića i člana Predsjedništva Izetbegovića, koji je očito ključ za dobijanje posla. I da oni proslijede dalje po toj ustaljenoj proceduri dalje firmama koje zapošljavaju bez konkursa a po njihovoj naredbi“, kaže predsjednik Građanskog Saveza Reuf Bajrović.

Građanska svijest, poručuju, mora da se probudi. Obećanja bez pokrića i manipulacije brojevima kako bi se prikrilo stvarno stanje moraju prestati, navodi Bajrović, a građanima poručuje: „Ne kažemo naprijed, ali kažemo za nama.“