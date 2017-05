Zastupnički dom Kongresa opozvao 'Obamacare'

Zastupnički dom američkog Kongresa odobrio je zakon kojim se opozivaju veliki djelovi zakona o zdrastvenoj zaštiti, poznatijeg kao Obamacare i koji se zamjenjuje republikanskim planom o zdrastvenoj zaštiti.

To je najveća zakonodavna pobjeda Donalda Trumpa do sada, no predstoji i “tvrda borba” u Senatu.

Sa glasovima 217-213 republikanci su dobili podršku za zakon. Ni jedan zastupnik iz Demokratske stranke nije glasao za zakon.

Današnje glasanje bilo je i pobjeda za predsjednika Zastupničkog doma Paula Ryana, koji je pokazao da može okupiti razjedinjeni repunlikanski korpus nakon dva neuspjela pokušaja da se sruši Obamacare .

Oko 20 milijuna Amerikanaca je dobilo zdrastveno osiguranje sa Obaminim zakonom 2010.