Zapaljiv TV-sukob Macrona i Le Pen

U sinoćnjem frontalnom zapaljivom sudaru u televizijskoj debati dvoje finalista na predsjedničkim izborima u Francuskoj, kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen optužila je Emmanuela Macrona da je "kandidat divlje globalizacije", na šta joj je taj proeuropski kandidat odgovorio optuživši je da "govori mnogo laži".

Pozvani da privuku neopredjeljene birače da bi pobijedili u drugom krugu izbora u nedjelju, oboje kandidata je napadalo od prvih sekundi duela pred milionima TV-gledalaca.

Marine Le Pen, anti-europejka i protivnica doseljavanja u Francusku, predstavila se kao "kandidatkinja naroda", "nacije, zaštitnica (...) radnih mjesta, sigurnosti, granica, od islamskog fundamentalizma", sve suprotno Macronu, "miljeniku sistema i elita".

Ona, kandidatkinja od 48 godina, uz ironičan osmijeh, provocirala je bivšeg ministra ekonomije "pod komandom Francoisa Hollandea", podsjećajući ga na njegovo učešće u veoma nepopularnoj vladi odlazećeg predsjednika.

Centristički 39-godišnji kandidat joj je odgovorio da to "što vi donosite, to je duh poraza", osuđući je. Sa Le Pen "napustit ćemo euro, Europu", naglasio je on, dok je, po anketama, većina Francuza neprijateljski raspoložena prema mogućnosti napuštanja jedinstvene valute EU. "Snaga Francuske je u tome što svuda zrači", tvrdio je on.

Emisija je počela u priličnom neredu, sa oba kandidata koji su prekidali jedno drugo i stalno se vraćali detaljima ekonomskih pitanja, zbog čega su novinari koji su im postavljali pitanja, tražili da "idu dalje", da bi debata imala smisla.

Tačno je da su njihovi programi dijametralno suprotni. Govor Emmanuela Macrona, liberala u pogledu privrede i društva, snažno je usmjeren na gradsku omladinu, srednju klasu i poslovnu zajednicu, a govor Marine Le Pen protiv imigranta, protiv Europe i protiv sistema, namjenjen je da očara radničku klasu, seosko stanovništvo, "nevidljive" i druge Francuze, žrtve raširene nezaposlenosti.

Ova televizijskoj debata dva dana prije predizboirne tišine, bila je vrhunac predsjedničke kampanje u Francuskoj, gdje, iza programa, ličnosti dolaze na svjetlost dana.