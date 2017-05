Mesec dana protesta „Protiv diktature“ ispred RIK-a Srbije

Stotinjak građana održalo je u Beogradu 31. protest Protiv Diktature preformansom ispred Republičke izborne komisije koji su nazvali “Peglanje ispred RIK-a”. Tako je obeleženo mesec dana građanskih protesta koji su počeli nakon predsedničkih izbora.

Okupljeni građani ispred RIK-a su organizovali sinmbolično glasan je sa listićima na kojima je već prethodno bio zaokružen redni broj 6 pod kojim je na izborima nastupao sada izabrani predsednik Aleksandar Vučić.

“Evidentno je kako su glasovi dobijeni od strane vlasti. Želimo da pokažemo baš to što ne ćelimo. Ne želimo da glasovi budu prepeglani i želimo fer i poštene izbore. RIK bi trebalo da radi drugačije, samo što nijedna vlast do sada to nije učinila zato što im to ne ide u prilog,” rekla je Tijana Hegić.

Okupljeni su skandirali "Peglamo brže, jače i bolje" i "Ispeglaj mi listić Nebojša". Tokom performansa, demonstranti su peglali glasačke listiće, za šta su simbolično bili plaćeni lažnim crno-belim dolarima sa likom Džordža Soroša, čime su ironično odgovorili da napade vlasti da su pod uticajem poznatog svetskog milijardera. Na toj novčanici odštampano je "legalna valuta za sve strane plaćenike, žutu bagru, crvenu bandu i pijanu i drogiranu studentariju".

Po završetku jednočasovnog protesta, neki od okupljenih pozvali su građane da sutra u podne dođu na Dorćol, u ulicu Dunavski kej 20, kako bi pružili podršku porodici koju država želi da iseli iz stana. Takođe, građani su pozvani da sutra u 17 časova na platou ispred Ekonomskog fakulteta pruže podršku migrantima.