Stoltenberg: Većina u makedonskom parlamentu ima pravo da sastavi vladu

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je u Briselu u srijedu da je Atlantski savez "veoma zabrinut zbog situacije u BJR Makedoniji, ali je naš stav da demokratski proces mora biti poštovan i da većina u parlamentu ima pravo da odluči ko će sastaviti vladu".



Stoltenberg je to rekao u izlaganju i raspravi s poslanicima Pododbora za bezbjednost i odbranu u Evropskom parlamentu i podvukao da NATO jača snage na istoku Evrope ne zato da bi "izazvao, već preduprijedio mogući sukob" s Rusijom, te je zato uspostavio pragmatične veze i spreman je na dijalog s Moskvom kao "snažna i predvidiva" organizacija.



Osvrćući se na više poslaničkih pitanja o "zabrinjavajućoj nestabilnosti na Zapadnom Balkanu", čelnik Atlantskog saveza je rekao da NATO "veoma pomno prati i razvoj zbivanja u Albaniji".



"To znači", dodao je, "da želimo da se tamo reše političke teškoće i da se okonča bojkot parlamenta, jer Albanija je NATO saveznik kojeg posebno cenimo".



Stoltenberg je naglasio da "prisustvo i djelovanje NATO na Zapadnom Balkanu omogućava da se borimo protiv terorizma".



"Ja sam išao u Bosnu i Hercegovinu", rekao je on i preneo da su mu "ukazali na to koliko je važno da se stabilizuje cijelo područje Zapadnog Balkana, da bi se moglo boriti sa inostranim borcima, dati potrebna oruđa za hvatanje u koštac s terorističkom prijetnjom", prenosi Beta



Kako je istakao, "NATO je odigrao ključnu ulogu u razvijanju etnički mješovite vojske u Bosni i Hercegovini, prisutni smo na Kosovu i sarađujemo s partnerima u regionu".



Na opasku više poslanika da je Turska važan saveznik u NATO, dok njen unutrašnjepolitički razvoj ide na štetu zajedničkih vrijednosti demokratije i ljudskih prava, čelnik NATO je podvukao da je "Turska država na liniji fronta u borbi protiv "Islamske države", tamo su baze, koristimo tursku infrastrukturu i za borbu protiv drugih islamskih terorista".



Stoltenberg je rekao i da je "Turska važna zbog prisustva na području Crnog mora, da bi smo tamo uzvratili i sučelili se s osjetnim vojnim jačanjem Rusije, naročito na Krimu".



On je dodao da je vlastima u Ankari predočio i da su demokratija i ljudska prava temeljne vrijednosti NATO.