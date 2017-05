Više od 50 rudara zatrpano u Iranu

Više od 50 rudara zatrpano je u srijedu poslije eksplozije gasa u rudniku uglja na sjeveru Irana, prenijeli su državni mediji, navodi Reuters dodajući da se strahuje da je moguće da su neki već preminuli.



Rudnik Zemestanjurt u provinciji Golestan urušio oko 13 sati po lokalnom vremenu kada je eksplodirao metan nakon što su radnici pokušali da pokrenu motor lokomotive.



"Četrdeset radnika je blokirano u jednom dijelu rudnika, a još 30 do 40 u drugom", rekao je šef službe za hitne intervencije Pir Hosein Kolivand, prenijela su agencije Fars i ISNA.



Ovaj zvaničnik rekao je da je izvučeno 12 preživjelih.



Drugi lokalni zvaničnik izjavio je da su se tuneli napunili gasom i da to otežava akciju spasavanja. U toku je uklanjanje krhotina i bušenje bočnog tunela da bi se stiglo do blokiranih radnika.



U trenutku kada se dogodila eksplozija, u rudniku je bilo 500 radnika koji su mijenjali smjene, navode državni mediji.

Iran je u 2016. iskopao 1.68 miliona tona uglja, što je značajno povećanje u odnosu na prethodne godine zahvaljujući popuštanju međunarodnih sankcija.

Samo dio tog uglja se izvozi dok se ostatak uglavnom koristi u domaćoj proizvodnji željeza.