Vučić nije vodio nacionalističku politiku, Mali neće biti gradonačelnik

Siniša Mali više neće biti gradonačelnik Beograda, izjavio je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić.



Premijer je novinarima u Beogradu rekao da Mali uskoro više neće biti gradonačelnik, jer je zbog kampanje koja se vodi protiv njega nemoguće raditi u takvim uslovima.



Vučić je dodao da za takvu odluku postoji većina u Skupštini grada Beograda. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nikada nije vodio nacionalističku politku već politiku mira i stabilnosti i "to ću da radim i u budućnosti".



"Nastaviću da vodim politiku očuvanja i dostojanstva naše zemlje. To je moja politika. Pružio sam ruku Albancima i svima drugima na Balkanu koji su želeli da saradjuju se Srbijom, ali nikada neću da pružim ruku onima koji se služe zločinom", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.



On je istakao da je njegov posao da štiti suverenitet i integritet zemlje i njenu nezavisnost.



"I to je izgleda moj problem jer sam suviše ozbijno razumeo moj posao i Ustav zemlje", rekao je Vučić.