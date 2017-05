Crna Gora dokazala posvećenost vrijednostima NATO-a

Crna Gora je dokazala posvećenost vrijednostima NATO-a – slobodi, demokratiji, vladavini prava i ljudskim pravima, ocijenio je pomoćnik načelnika Štaba NATO Komande za transformacije iz Norfolka u Sjedinjenim Američkim Državama, Ralf Rifman (Ralf Reefman).



On je naveo da se Vojska Crne Gore (VCG) proteklih godina posvetila ispunjavanju ciljeva za pristupanje Alijansi, prenosi agencija Mina.



“Crna Gora je preuzela vlasništvo nad odgovornošću za buduće članstvo u NATO i stavila veći naglasak na razvoj interoperabilnosti sa NATO saveznicima”, rekao je Rifman na otvaranju godišnje konferencije za integraciju (Anual Integration Conference – AIC), koja predstavlja dio bilateralnih aktivnosti NATO i Crne Gore tokom integracionog procesa u Alijansu.



On je ocijenio da je urađeno mnogo posla.



“Neophodne pravne reforme, uključujući i odredbe sporazuma kako bi se omogućilo NATO trupe u Crnoj Gori i raspoređivanja crnogorskih trupa u podršci NATO, implementirane su”, saopštio je Rifman.



Načelnik Generalštaba VCG, Ljubiša Jokić, zahvalio se svim članovima NATO radne grupe za pristupanje i integraciju na njihovoj bezrezervnoj podršci, konstruktivnim prijedlozima i dosadašnjoj pomoći.



“Izrada nacionalnog plana integracije, plana NATO podrške i Godišnjeg plana za 2016/2017. godinu, kao i naporan rad AIWG doveli sun as do kraja prve faze – ulaska Crne Gore u NATO, baš u trenutku kada će process ratifikacije biti gotov”, saopštio je Jokić.



Crna Gora je, dodao je, uključena u NATO proces odbrambenog planiranj i dobila je prvi paket ciljnih sposobnosti.



“Zajedno sa saveznicima i NATO štabovima prošli smo dugačak put i dosta smo postigli”, ocijenio je Jokić.



Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Ivica Ivanović, ocijenio je da će Crna Gora, s obzirom na to da postoje samo dvije članice u kojima treba da se završe neke interne procedure, biti punopravna članica NATO-a početkom juna.



To, međutim, kako je rekao, ne znači da je crnogorski put završen.



“Crna Gora će nastaviti sa reformama i posvećenosti u sprovođenju dnevnog reda NATO, čime dokazuje da je kredibilan i pouzdan saveznik. Čvrsto verujem da će naše puno članstvo u Alijansi pozitivno uticati na bezbjednosnu situaciju u regionu”, naveo je Ivanović.