Tramp: Sastao bih se sa Kim Džong Unom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je otvoren za sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom "pod odgovarajućim okolnostima", javlja Rojters pozivajući se na Blumberg njuz.

"Ako se stvore uslovi da se sastanem sa njim, apsolutno bih to učinio, bio bih počastvovan," rekao je Tramp u intervjuu Blumbergu dodajući da bi se "sastao sa njim pod odgovarajućim okolnostima".

Tramp je u intervjuu Rojtersu prošle sedmiceistakao da je Kim Džong Un postao premlad severnokorejski lider.

"Imao je 27 godina kad mu je umro otac, a on je preuzeo vlast, tako da mu u tim godinama sigurno nije bilo lako. Znate, imao je mnogo generala i mnogo ljudi koji bi voleli da rade ono što on radi. Govorio sam i ranije, a kažem to i sad, nije da mu pripisujem zasluge, ali priznajem da mu je bilo teško. Ne znam da li je racionalan ili nije, ali se nadam da ipak jeste", istakao je Tramp.

Tramp je tada kazao da postoji rizik od sukoba sa Severnom Korejom iako želi da se problem reši diplomatskim putem.

"Da, postoji šansa da uđemo u veliki sukob sa Severnom Korejom, apsolutno", ocenio je.

Na pitanje da li je to najveća globalna briga u ovom trenutku, odgovorio je: "Da, rekao bih da je tako".

Kim se nije nikad sastao s nekim stranim državnikom od kada je na vlasti 2011. godine u Severnoj Koreji.



Tenzije na Korejskom poluostrvu pojačane su retorikom iz Severne Koreje i nagoveštavanjem da ta zemlja možda priprema lansiranje rakete dugog dometa ili šestu nuklearnu probu, a Vašington odbija da isključi vojni napad kao odgovor na to.



Severna Koreja je u subotu testirala balističku raketu ali bez uspeha. Zbog tih proba, toj zemlji su još ranije uvedene medjunarodne sankcije. Ranijim rezolucijama UN Severnoj Koreji je naloženo da obustavi sve nuklearne aktivnosti i program proizvodnje balističkih raketa.